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  3. Аргентина: Лига професиональ
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
22' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
0:0
25' Не забитый пенальти
Emiliano Vecchio
32' Желтая карточка
Рубен Марко
45' Желтая карточка
Вилья Себастьян
1:0
50' Гол
Искиэрдос Карлос
59' Желтая карточка
Christian Baez
65' Желтая карточка
Mateo Tanlongo
69' Желтая карточка
Pol Fernandez
69' Желтая карточка
Росси Агустин
73' Желтая карточка
Молинас Аарон
2:0
81' Гол
Фабра Франк
2:1
86' Гол
Luca Martinez Dupuy
90'+6
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
23
Гонсалес
Диего
Эрнан
21
Кампусано
Хорман
8
Pol
Fernandez
10
Сальвио
Эдуардо
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
33
Christian
Baez
3
Lautaro
Blanco
8
Монтойя
Вальтер
5
Pedro
Ojeda
27
Gino
Infantino
10
Emiliano
Vecchio
9
Рубен
Марко
28
Lucas
Emanuel
Gamba
Бока Хуниорс
4-3-3
Росарио Сентраль
4-3-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Росарио Сентраль

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
П
1:1
К
2:1
П
3:1
КА
0:2
П
2:1
КС
3:0
КС
1:1
П
2:1
П
1:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
2:1
ПАК
1:1

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Рубен Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эмилиано Вечио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    22'
    Монтойя Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль онлайн


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