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  3. Аргентина: Лига професиональ
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 14'
Ривер Плейт
0' 14'
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Ривер Плейт
4.70
3.75
1.95
Все Коэффициенты
1
Арболеда
Иван
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
21
Ваньони
Леонель
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
7
Juan
Fernando
Garro
10
Nicolas
Castro
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
14
Пирес
Леандро
6
Мартинес
Эктор
II
29
Elias
Gomez
13
Зидан
Энцо
24
Перес
Энцо
32
Почеттино
Томас
31
Симон
Сантьяго
9
Альварес
Хулиан
21
Барко
Эсекьель
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-3-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Ривер Плейт

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:4
С
2:3
С
4:2
С
1:3
П
1:0
П
0:2
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
3:3
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПАК
0:0

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Каравел - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Бубали 5:1
Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:3 СВ Ла Фама - Ривер Плейт 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 1:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Эстрелла - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:1 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Британния - Ривер Плейт 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Ривер Плейт
4.70
3.75
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт онлайн


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