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  3. Аргентина: Лига професиональ
Барракас Централь
0:2
Конец матча
Тигре
0'
33' Желтая карточка
Sebastian Prieto
33' Желтая карточка
Dylan Glaby
0:1
41' Гол
Маньин Пабло
64' Желтая карточка
Juan Manuel Vazquez
0:2
68' Гол
Ijiel Protti
85' Желтая карточка
Jonathan Blanco
90' Желтая карточка
Кабрера Виктор
90'+5
23
Rodrigo
Saracho
5
Dylan
Glaby
2
Tomas
Lecanda
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
8
Juan
Manuel
Vazquez
17
Моуче
Пабло
29
Bruno
Christian
Sepulveda
7
Carlos
Valenzuela
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
9
Ijiel
Protti
7
Маньин
Пабло
11
Колидио
Факундо
Барракас Централь
4-3-3
Тигре
4-3-3

История личных встреч

Барракас Централь
Тигре

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

PNC
1:0

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2
Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Браун Адроге - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Гильермо Браун 0:0 Атлетико Рафаэла - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Индепендьенте Ривадавия 1:3 Барракас Централь - Олл Бойз 2:1 Институто - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Хухуй 1:1 Тристан Суарес - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Ферро Карриль 0:0 Депортиво Морон - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Атлетико Гуэмес 1:0 Альмагро - Барракас Централь 0:1
Тигре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2
Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4 Тигре - Темперлей 1:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Тигре 0:0 Тигре - Химназия Мендоса 2:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Маньин Пабло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Dylan Glaby получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Sebastian Prieto получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Барракас Централь 0:2 Тигре онлайн


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