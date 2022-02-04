Румыния: Первая лига 2021-2022
35' Желтая карточкаСербаника Даниел
56' Желтая карточкаDaniel Toma
Ход матча
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
80
Фюлёп
Лоран
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сано МуссаНападающий
-
33 Томчук ПавелНападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Миовени
Волунтари
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|7 (1)
|0.29
|Бузьюк Александру
|5 (2)
|0.21
|Думитриу Лучан
|1
|0.04
|Сано Мусса
|1 (1)
|0.04
|Ionut Radescu
|1
|0.04
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.04
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Valentin Cosereanu
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|7
|0.29
|Георге Ион
|5
|0.21
|Немец Адам
|5
|0.21
|Костин Кристиан
|4
|0.17
|Лопеш Марселу
|1
|0.04
|Фюлёп Лоран
|1
|0.04
|Армаш Игорь
|1
|0.04
|Бричаг Марьюс
|1
|0.04
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Тамаш Габриэль
|1
|0.04
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Будеску Константин
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарлатаче Адриан
|6
|0
|Бузьюк Александру
|4
|1
|Dorinel Oancea
|4
|1
|Панаит Андрей
|5
|0
|Балаур Ионуц
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Daniel Toma
|4
|0
|Сербаника Даниел
|4
|0
|Сано Мусса
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Ionut Burnea
|3
|0
|Кристя Андрей
|2
|0
|Bogdan Rusu
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|8
|0
|Дроппа Лукаш
|7
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Георге Ион
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
25%
5
28%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
7
37%
3
33%
76-90
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
2
12%
2
7%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
5
29%
29%
2
7%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
4
24%
8
29%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
2
7%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
9
33%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1
ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1
Волунтари
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0
Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|23
|19
|2
|2
|36 - 12
|59
|2.
|Университатя Крайова
|45
|15
|12
|18
|54 - 50
|57
|3.
|ФКСБ
|23
|15
|6
|2
|44 - 20
|51
|4.
|Волунтари
|24
|12
|6
|6
|28 - 21
|42
|5.
|Ботошани
|23
|9
|11
|3
|23 - 20
|38
|6.
|Вииторул Констанца
|22
|10
|5
|7
|26 - 15
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|8.
|Арджеш
|23
|9
|4
|10
|21 - 20
|31
|9.
|Сепси
|23
|6
|11
|6
|24 - 20
|29
|10.
|УТА Арад
|23
|6
|10
|7
|18 - 17
|28
|11.
|Миовени
|24
|6
|8
|10
|16 - 28
|26
|12.
|Киндия Тырговиште
|23
|5
|9
|9
|13 - 17
|24
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|23
|6
|5
|12
|19 - 28
|23
|14.
|Динамо Бухарест
|23
|3
|3
|17
|16 - 48
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|23
|11
|6
|6
|32 - 19
|39
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|11
|1
|0
|20 - 5
|34
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|11
|8
|1
|2
|19 - 6
|25
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|9.
|Миовени
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|10.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|11.
|УТА Арад
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|4.
|Университатя Крайова
|23
|5
|6
|12
|22 - 33
|21
|5.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|6.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|8.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0