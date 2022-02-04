Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Бричаг Марьюс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Valentin Cosereanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Миовени

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Немец Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Армаш Игорь из команды Волунтари

42' Выглядело как неплохой момент. Панаит Андрей из команды Миовени закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

42' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Армаш Игорь из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Александру Якоб пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

38' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Тамаш Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Миовени

33' Тамаш Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

33' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сербаника Даниел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Миовени выполняет удар от ворот.

31' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Волунтари выполняет удар от ворот.

28' Stefan Blanaru из команды Миовени отправил кросс в штрафную...

27' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

25' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Плохо сыграл Сербаника Даниел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Волунтари выполняет удар от ворот.

13' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мелеке Ульрих наказан за толчок Stefan Blanaru

13' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Миовени выполняет удар от ворот.

4' Миовени выполняет удар от ворот.

4' Рикардинью XI оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Дукан Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Dorinel Oancea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Toma получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Daniel Toma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Миовени начинает с центра поля