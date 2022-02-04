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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Миовени
0:0
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
35' Желтая карточка
Сербаника Даниел
56' Желтая карточка
Daniel Toma
90'+4
68
Дукан
Рэзван
14
Alexandru
Iacob
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
7
Daniel
Toma
23
Панаит
Андрей
30
Сербаника
Даниел
20
Бузьюк
Александру
19
Stefan
Blanaru
10
Valentin
Cosereanu
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
3
Мелеке
Ульрих
24
Рикардинью
XI
22
Раца
Вадим
80
Фюлёп
Лоран
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Миовени
Волунтари

История личных встреч

Миовени
Волунтари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
К
1:2
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 7 (1) 0.29
Бузьюк Александру 5 (2) 0.21
Думитриу Лучан 1 0.04
Сано Мусса 1 (1) 0.04
Ionut Radescu 1 0.04
Guilherme Gomes Garutti 1 0.04
Stefan Blanaru 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Valentin Cosereanu 0 0
Daniel Toma 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 7 0.29
Георге Ион 5 0.21
Немец Адам 5 0.21
Костин Кристиан 4 0.17
Лопеш Марселу 1 0.04
Фюлёп Лоран 1 0.04
Армаш Игорь 1 0.04
Бричаг Марьюс 1 0.04
Рикардинью XI 1 0.04
Тамаш Габриэль 1 0.04
Чоботарю Денис 1 0.04
Дроппа Лукаш 0 0
Будеску Константин 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарлатаче Адриан 6 0
Бузьюк Александру 4 1
Dorinel Oancea 4 1
Панаит Андрей 5 0
Балаур Ионуц 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Daniel Toma 4 0
Сербаника Даниел 4 0
Сано Мусса 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Ionut Burnea 3 0
Кристя Андрей 2 0
Bogdan Rusu 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Alexandru Iacob 1 0
Szilard Veres 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 8 0
Дроппа Лукаш 7 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Рикардинью XI 5 0
Аким Космин 3 1
Армаш Игорь 4 0
Раца Вадим 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Георге Ион 3 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
25%
5
28%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
2
11%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
7
37%
3
33%
76-90

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
2
12%
2
7%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
5
29%
29%
2
7%
31-45
4
24%
5
18%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
4
24%
8
29%
76-90

Пропущено

27
21
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
2
7%
1
5%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
4
15%
5
24%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
9
33%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Миовени - Динамо Бухарест 2:1
ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1
Волунтари
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0
Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 23 19 2 2 36 - 12 59
2. Университатя Крайова 45 15 12 18 54 - 50 57
3. ФКСБ 23 15 6 2 44 - 20 51
4. Волунтари 24 12 6 6 28 - 21 42
5. Ботошани 23 9 11 3 23 - 20 38
6. Вииторул Констанца 22 10 5 7 26 - 15 35
7. Рапид Бухарест 23 8 9 6 27 - 23 33
8. Арджеш 23 9 4 10 21 - 20 31
9. Сепси 23 6 11 6 24 - 20 29
10. УТА Арад 23 6 10 7 18 - 17 28
11. Миовени 24 6 8 10 16 - 28 26
12. Киндия Тырговиште 23 5 9 9 13 - 17 24
13. Газ-Метан Медиаш 23 6 5 12 19 - 28 23
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 23 11 6 6 32 - 19 39
2. ЧФР Клуж 12 11 1 0 20 - 5 34
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 11 8 1 2 19 - 6 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. Миовени 12 4 4 4 8 - 9 16
10. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
4. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
5. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
6. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
7. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
8. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 11 2 6 3 9 - 9 12
11. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Миовени 0:0 Волунтари онлайн


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