Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Robert Ion нанес удар, но тот был заблокирован.

Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Идеальный солнечный день для футбола

1'

Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.