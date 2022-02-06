Олимпиада 2022
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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Академика Клинчени
0'
25' Желтая карточка
Cosmin Ionita
25'

Ход матча

25'
 
Cosmin Ionita

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
Академика Клинчени
1.06
9.80
94.89
Все Коэффициенты
12
Греаб
Александру
17
Добросавлевичи
Алин
5
Турда
Григоре
25
Болдор
Деян
3
Латовлевич
Ясмин
7
Виана
Диогу
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
9
Думитру
Кристиан
28
Ариас
Яфар
90
Фатаи
Кехинде
82
Уреке
Андрей
66
Iulian
Cristian
Stefan
90
Хольцманн
Марсель
88
Ovidiu
Sterian
44
Valentin
Dumitrache
21
Ион
Роберт
7
Мулин
Тибо
14
Cosmin
Marian
Obedeanu
25
Cosmin
Ionita
45
Лонгер
Александру
77
Steven
Rick
Ruben
Goma
Арджеш
Академика Клинчени

История личных встреч

Арджеш
Академика Клинчени

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛI
2:1
ЛI
1:0
ЛI
2:4
ЛI
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.13
Сербан Ионут II 3 (1) 0.13
Виана Диогу 2 0.08
Ариас Яфар 2 0.08
Турда Григоре 2 0.08
Alexandru Isfan 2 0.08
Сед Ахмед 1 0.04
Joao Miguel 1 0.04
Думитру Кристиан 1 0.04
Думитрашку Денис 1 0.04
Палич Антун 1 0.04
Райнов Мартин 1 0.04
Фатаи Кехинде 1 0.04
Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.3
Вентура Денис 2 0.09
Michael Omoh 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Веллиос Апостолос 1 0.04
Патрике Разван 1 0.04
Чандаров Асен 1 0.04
Iulian Cristian Stefan 1 0.04
Marius Cioiu 1 0.04
Мулин Тибо 0 0
Хольцманн Марсель 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сербан Ионут II 6 0
Райнов Мартин 5 0
Тэнасе Кристиан 4 0
Меца Давид 4 0
Турда Григоре 4 0
Хонциу Георгиан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Думитру Кристиан 1 1
Joao Miguel 2 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Греаб Александру 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Сед Ахмед 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 8 0
Патрике Разван 6 0
Вентура Денис 6 0
Michael Omoh 6 0
Билали Амир 6 0
Мулин Тибо 3 0
William Douglas de Amorim1 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Гардош Флорин 2 0
Филип Лучан 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Ион Роберт 2 0
Cristian Gavra 0 1
Хольцманн Марсель 1 0
Пашов Георгий 1 0
Чандаров Асен 1 0
Ютрич Младен 1 0
Уреке Андрей 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

11
27
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
27%
7
26%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
5
45%
5
19%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
4
19%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
29%
3
18%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
43
9 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
5
25%
8
19%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
4
20%
5
12%
61-75
5
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1
Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 24 19 3 2 37 - 13 60
2. Университатя Крайова 46 15 13 18 55 - 51 58
3. ФКСБ 23 15 6 2 44 - 20 51
4. Волунтари 24 12 6 6 28 - 21 42
5. Ботошани 23 9 11 3 23 - 20 38
6. Вииторул Констанца 23 10 5 8 26 - 16 35
7. Рапид Бухарест 24 8 10 6 28 - 24 34
8. Арджеш 0:0 24 9 5 10 21 - 20 32
9. УТА Арад 24 7 10 7 19 - 17 31
10. Сепси 24 6 11 7 24 - 21 29
11. Киндия Тырговиште 24 6 9 9 14 - 17 27
12. Миовени 24 6 8 10 16 - 28 26
13. Газ-Метан Медиаш 24 6 6 12 20 - 29 24
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 0:0 23 2 6 15 16 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 11 7 6 33 - 20 40
2. ЧФР Клуж 12 11 1 0 20 - 5 34
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
9. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
10. Миовени 12 4 4 4 8 - 9 16
11. Арджеш 0:0 12 4 3 5 10 - 11 15
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 0:0 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
4. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
5. Рапид Бухарест 12 4 5 3 17 - 16 17
6. Арджеш 0:0 12 5 2 5 11 - 9 17
7. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
8. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
9. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
10. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
11. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 0:0 12 1 3 8 9 - 28 6
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арджеш
Ничья
Академика Клинчени
1.06
9.80
94.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арджеш 0:0 Академика Клинчени онлайн


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Арджеш
Академика Клинчени

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