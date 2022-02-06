Олимпиада 2022
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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
1:0
Конец матча

Стадион:
Академика Клинчени
0'
25' Желтая карточка
Cosmin Ionita
61' Желтая карточка
Ион Роберт
1:0
62' Гол
Фатаи Кехинде
74' Желтая карточка
Фатаи Кехинде
90'+3
12
Греаб
Александру
17
Добросавлевичи
Алин
5
Турда
Григоре
25
Болдор
Деян
3
Латовлевич
Ясмин
7
Виана
Диогу
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
9
Думитру
Кристиан
28
Ариас
Яфар
90
Фатаи
Кехинде
82
Уреке
Андрей
66
Iulian
Cristian
Stefan
90
Хольцманн
Марсель
88
Ovidiu
Sterian
44
Valentin
Dumitrache
21
Ион
Роберт
7
Мулин
Тибо
14
Cosmin
Marian
Obedeanu
25
Cosmin
Ionita
45
Лонгер
Александру
77
Steven
Rick
Ruben
Goma
Арджеш
Академика Клинчени

История личных встреч

Арджеш
Академика Клинчени

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ЛI
2:1
ЛI
1:0
ЛI
2:4
ЛI
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.13
Сербан Ионут II 3 (1) 0.13
Виана Диогу 2 0.08
Ариас Яфар 2 0.08
Турда Григоре 2 0.08
Фатаи Кехинде 2 0.08
Alexandru Isfan 2 0.08
Сед Ахмед 1 0.04
Joao Miguel 1 0.04
Думитру Кристиан 1 0.04
Думитрашку Денис 1 0.04
Палич Антун 1 0.04
Райнов Мартин 1 0.04
Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.3
Вентура Денис 2 0.09
Michael Omoh 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Веллиос Апостолос 1 0.04
Патрике Разван 1 0.04
Чандаров Асен 1 0.04
Iulian Cristian Stefan 1 0.04
Marius Cioiu 1 0.04
Мулин Тибо 0 0
Хольцманн Марсель 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сербан Ионут II 6 0
Райнов Мартин 5 0
Тэнасе Кристиан 4 0
Меца Давид 4 0
Турда Григоре 4 0
Хонциу Георгиан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Думитру Кристиан 1 1
Joao Miguel 2 0
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Греаб Александру 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Сед Ахмед 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 8 0
Патрике Разван 6 0
Вентура Денис 6 0
Michael Omoh 6 0
Билали Амир 6 0
Мулин Тибо 3 0
Ион Роберт 3 0
William Douglas de Amorim1 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Гардош Флорин 2 0
Филип Лучан 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Cristian Gavra 0 1
Хольцманн Марсель 1 0
Пашов Георгий 1 0
Чандаров Асен 1 0
Ютрич Младен 1 0
Уреке Андрей 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0
Cosmin Ionita 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

11
28
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
27%
7
25%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
45%
5
18%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Забито

22
17
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
18%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
7
32%
3
18%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
44
9 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
5
25%
8
18%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
4
20%
6
14%
61-75
5
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1
Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 24 19 3 2 37 - 13 60
2. Университатя Крайова 46 15 13 18 55 - 51 58
3. ФКСБ 23 15 6 2 44 - 20 51
4. Волунтари 24 12 6 6 28 - 21 42
5. Ботошани 23 9 11 3 23 - 20 38
6. Вииторул Констанца 23 10 5 8 26 - 16 35
7. Рапид Бухарест 24 8 10 6 28 - 24 34
8. Арджеш 24 10 4 10 22 - 20 34
9. УТА Арад 24 7 10 7 19 - 17 31
10. Сепси 24 6 11 7 24 - 21 29
11. Киндия Тырговиште 24 6 9 9 14 - 17 27
12. Миовени 24 6 8 10 16 - 28 26
13. Газ-Метан Медиаш 24 6 6 12 20 - 29 24
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 23 2 5 16 16 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 24 11 7 6 33 - 20 40
2. ЧФР Клуж 12 11 1 0 20 - 5 34
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
9. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
10. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
11. Миовени 12 4 4 4 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
4. Университатя Крайова 23 5 6 12 22 - 33 21
5. Рапид Бухарест 12 4 5 3 17 - 16 17
6. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
7. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
8. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
9. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
10. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
11. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арджеш 1:0 Академика Клинчени онлайн


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