Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Robert Ion получил травму и медбригада забирает его с поля.

Robert Ion - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Robert Ion выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Robert Ion не смог попасть в створ ударом издали

Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Denis Dumitrascu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Andrei Ureche не дал случится голу! Фатаи Кехинде должен был забивать, но Andrei Ureche сделал отличный сейв

47' Виана Диогу завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Опасность! Меца Давид из команды Арджеш отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Плохо сыграл Valentin Dumitrache - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Ох, нехорошо это выглядит. Cosmin Ionita получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Cosmin Ionita на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Турда Григоре нанес удар головой, но Andrei Ureche спокойно отбил мяч.

43' Andrei Ureche выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Плохо сыграл Andrei Ureche - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Какой промах! Райнов Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

38' Плохо сыграл Iulian Cristian Stefan - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Болдор Деян нанес удар головой, но Andrei Ureche спокойно отбил мяч.

35' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Судья свистит. Robert Ion атаковал сзади соперника. Это Меца Давид заработал своей команде штрафной

34' Iulian Cristian Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Мулин Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Cosmin Marian Obedeanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Ариас Яфар нанес удар головой, но Andrei Ureche спокойно отбил мяч.

29' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

29' Игрок Фатаи Кехинде из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Лонгер Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Лонгер Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Фатаи Кехинде из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Robert Ion нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Виана Диогу пробил со штрафного прямо в стенку

16' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Iulian Cristian Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Болдор Деян нанес удар головой, но Andrei Ureche перевел мяч на угловой!

10' Cosmin Ionita предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

8' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ovidiu Sterian выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Арджеш выполняет удар от ворот.

6' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Думитру Кристиан из команды Арджеш направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Арджеш начинает с центра поля