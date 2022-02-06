Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
25' Желтая карточкаCosmin Ionita
61' Желтая карточкаИон Роберт
1:0
62' ГолФатаи Кехинде
74' Желтая карточкаФатаи Кехинде
Ход матча
25'
61'
62'
1:0
74'
Владение мячом
25
Болдор
Деян
28
Ариас
Яфар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
99 Andrei Dima
-
-
Главный тренер: John Ene
История личных встреч
Арджеш
Академика Клинчени
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.13
|Сербан Ионут II
|3 (1)
|0.13
|Виана Диогу
|2
|0.08
|Ариас Яфар
|2
|0.08
|Турда Григоре
|2
|0.08
|Фатаи Кехинде
|2
|0.08
|Alexandru Isfan
|2
|0.08
|Сед Ахмед
|1
|0.04
|Joao Miguel
|1
|0.04
|Думитру Кристиан
|1
|0.04
|Думитрашку Денис
|1
|0.04
|Палич Антун
|1
|0.04
|Райнов Мартин
|1
|0.04
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.3
|Вентура Денис
|2
|0.09
|Michael Omoh
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Веллиос Апостолос
|1
|0.04
|Патрике Разван
|1
|0.04
|Чандаров Асен
|1
|0.04
|Iulian Cristian Stefan
|1
|0.04
|Marius Cioiu
|1
|0.04
|Мулин Тибо
|0
|0
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сербан Ионут II
|6
|0
|Райнов Мартин
|5
|0
|Тэнасе Кристиан
|4
|0
|Меца Давид
|4
|0
|Турда Григоре
|4
|0
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Думитру Кристиан
|1
|1
|Joao Miguel
|2
|0
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Греаб Александру
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|8
|0
|Патрике Разван
|6
|0
|Вентура Денис
|6
|0
|Michael Omoh
|6
|0
|Билали Амир
|6
|0
|Мулин Тибо
|3
|0
|Ион Роберт
|3
|0
|William Douglas de Amorim1
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Гардош Флорин
|2
|0
|Филип Лучан
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|Cristian Gavra
|0
|1
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
|Cosmin Ionita
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
11
28
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
27%
7
25%
1-15
1
9%
4
14%
16-30
2
18%
3
11%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
45%
5
18%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
22
17
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
18%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
7
32%
3
18%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
44
9 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 21
5
25%
8
18%
1-15
2
10%
6
14%
16-30
2
10%
7
16%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
4
20%
6
14%
61-75
5
25%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1
Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0 УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|24
|19
|3
|2
|37 - 13
|60
|2.
|Университатя Крайова
|46
|15
|13
|18
|55 - 51
|58
|3.
|ФКСБ
|23
|15
|6
|2
|44 - 20
|51
|4.
|Волунтари
|24
|12
|6
|6
|28 - 21
|42
|5.
|Ботошани
|23
|9
|11
|3
|23 - 20
|38
|6.
|Вииторул Констанца
|23
|10
|5
|8
|26 - 16
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|24
|8
|10
|6
|28 - 24
|34
|8.
|Арджеш
|24
|10
|4
|10
|22 - 20
|34
|9.
|УТА Арад
|24
|7
|10
|7
|19 - 17
|31
|10.
|Сепси
|24
|6
|11
|7
|24 - 21
|29
|11.
|Киндия Тырговиште
|24
|6
|9
|9
|14 - 17
|27
|12.
|Миовени
|24
|6
|8
|10
|16 - 28
|26
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|24
|6
|6
|12
|20 - 29
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|23
|3
|3
|17
|16 - 48
|12
|15.
|Академика Клинчени
|23
|2
|5
|16
|16 - 45
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|24
|11
|7
|6
|33 - 20
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|11
|1
|0
|20 - 5
|34
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|11.
|Миовени
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|4.
|Университатя Крайова
|23
|5
|6
|12
|22 - 33
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|6.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|7.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|9.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|11.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0