Олимпиада 2022
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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Университатя Крайова
0' 19'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Университатя Крайова
1.50
4.60
7.30
Все Коэффициенты
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
7
Коман
Флоринел
9
Попеску
Октавиан
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
ФКСБ
Университатя Крайова

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Крайова

30 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

185.7%
0 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

37 матчей

75.7%
10.8%
13.5%
28 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

32.4%
62.2%
5.4%
12 побед 23 ничьи 2 победы

Второй тайм

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (5) 0.33
Попеску Октавиан 6 0.25
Стойка Янис 6 0.25
Георге Валентин 4 0.17
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.17
Кордя Андрей 3 (1) 0.13
Думитер Андрей 2 0.08
Винисиус Пауло 2 0.08
Кристя Юлиан 1 0.04
Олару Дариус 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Оайдэ Рэзван 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Моруцан Олимпиу 1 0.04
Шут Адриан 1 0.04
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 9 (3) 0.19
Маркович Йован 6 0.13
Густаво Важенин 5 0.11
Claudiu Cristian Balan 5 (1) 0.11
Кольич Элвир 4 0.09
Нистор Дан 3 0.06
William Baeten 3 0.06
Кымпану Георге 3 0.06
Andrea Compagno 3 0.06
Сидибе Секу 3 0.06
Рогульич Анте 2 0.04
Баярам Штефан 2 0.04
Банку Никусор 1 0.02
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Бауса Хуан 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Вынэ Йонуц 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Шут Адриан 4 0
Будеску Константин 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Шербан Сорин 1 1
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 8 0
Constantin Albu 5 1
Банку Никусор 6 0
Radu Alexandru Negru 5 0
Крецу Александру 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Кольич Элвир 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
William Baeten 4 0
Andrea Compagno 2 1
Нистор Дан 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Густаво Важенин 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Папп Пол 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Аким Влад 1 0
Иван Андрей 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
23
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 32
5
16%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
8
26%
7
30%
76-90

Пропущено

13
30
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 18
0
0%
9
30%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
5
38%
7
23%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
3
23%
3
10%
61-75
2
15%
5
17%
76-90

Забито

12
34
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 16
15 Не забивали 28
1
8%
4
12%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
2
17%
3
9%
31-45
1
8%
12
35%
46-60
2
17%
2
6%
61-75
5
42%
8
24%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 12
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

43
57
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 22
4 Не забивали 14
6
14%
6
11%
1-15
5
12%
7
12%
16-30
6
14%
7
12%
31-45
4
9%
17
30%
30%
46-60
9
21%
5
9%
61-75
13
30%
15
26%
76-90

Пропущено

21
49
11 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 30
2
10%
10
20%
1-15
4
19%
4
8%
16-30
5
24%
11
22%
31-45
3
14%
7
14%
46-60
5
24%
7
14%
61-75
2
10%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1
Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 24 19 3 2 37 - 13 60
2. Университатя Крайова 0:0 47 15 14 18 55 - 51 59
3. ФКСБ 0:0 24 15 7 2 44 - 20 52
4. Волунтари 24 12 6 6 28 - 21 42
5. Ботошани 23 9 11 3 23 - 20 38
6. Вииторул Констанца 23 10 5 8 26 - 16 35
7. Рапид Бухарест 24 8 10 6 28 - 24 34
8. Арджеш 24 10 4 10 22 - 20 34
9. УТА Арад 24 7 10 7 19 - 17 31
10. Сепси 24 6 11 7 24 - 21 29
11. Киндия Тырговиште 24 6 9 9 14 - 17 27
12. Миовени 24 6 8 10 16 - 28 26
13. Газ-Метан Медиаш 24 6 6 12 20 - 29 24
14. Динамо Бухарест 23 3 3 17 16 - 48 12
15. Академика Клинчени 23 2 5 16 16 - 45 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 24 11 7 6 33 - 20 40
2. ЧФР Клуж 12 11 1 0 20 - 5 34
3. ФКСБ 0:0 12 9 3 0 32 - 12 30
4. Волунтари 12 8 2 2 18 - 9 26
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
7. Ботошани 11 4 5 2 10 - 10 17
8. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
9. Сепси 12 4 5 3 15 - 11 17
10. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
11. Миовени 12 4 4 4 8 - 9 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 12 2 5 5 8 - 12 11
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 0:0 12 6 4 2 12 - 8 22
3. Университатя Крайова 0:0 24 5 7 12 22 - 33 22
4. Ботошани 12 5 6 1 13 - 10 21
5. Рапид Бухарест 12 4 5 3 17 - 16 17
6. Арджеш 12 5 2 5 11 - 9 17
7. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
8. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
9. УТА Арад 12 3 6 3 11 - 9 15
10. Газ-Метан Медиаш 12 4 0 8 10 - 17 12
11. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Университатя Крайова
1.50
4.60
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 0:0 Университатя Крайова онлайн


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ФКСБ
Университатя Крайова

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