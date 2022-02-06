Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
ФКСБ
Университатя Крайова
30 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
28 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
22 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
185.7%
0 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
37 матчей
75.7%
10.8%
13.5%
28 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
32.4%
62.2%
5.4%
12 побед 23 ничьи 2 победы
Второй тайм
59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (5)
|0.33
|Попеску Октавиан
|6
|0.25
|Стойка Янис
|6
|0.25
|Георге Валентин
|4
|0.17
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.17
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.13
|Думитер Андрей
|2
|0.08
|Винисиус Пауло
|2
|0.08
|Кристя Юлиан
|1
|0.04
|Олару Дариус
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.04
|Шут Адриан
|1
|0.04
|Коман Флоринел
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|9 (3)
|0.19
|Маркович Йован
|6
|0.13
|Густаво Важенин
|5
|0.11
|Claudiu Cristian Balan
|5 (1)
|0.11
|Кольич Элвир
|4
|0.09
|Нистор Дан
|3
|0.06
|William Baeten
|3
|0.06
|Кымпану Георге
|3
|0.06
|Andrea Compagno
|3
|0.06
|Сидибе Секу
|3
|0.06
|Рогульич Анте
|2
|0.04
|Баярам Штефан
|2
|0.04
|Банку Никусор
|1
|0.02
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Бауса Хуан
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Вынэ Йонуц
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Шут Адриан
|4
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|8
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Банку Никусор
|6
|0
|Radu Alexandru Negru
|5
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Густаво Важенин
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Аким Влад
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
23
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 32
5
16%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
8
26%
7
30%
76-90
Пропущено
13
30
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 18
0
0%
9
30%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
5
38%
7
23%
31-45
1
8%
4
13%
46-60
3
23%
3
10%
61-75
2
15%
5
17%
76-90
Забито
12
34
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 16
15 Не забивали 28
1
8%
4
12%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
2
17%
3
9%
31-45
1
8%
12
35%
46-60
2
17%
2
6%
61-75
5
42%
8
24%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 12
2
25%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Забито
43
57
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 22
4 Не забивали 14
6
14%
6
11%
1-15
5
12%
7
12%
16-30
6
14%
7
12%
31-45
4
9%
17
30%
30%
46-60
9
21%
5
9%
61-75
13
30%
15
26%
76-90
Пропущено
21
49
11 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 30
2
10%
10
20%
1-15
4
19%
4
8%
16-30
5
24%
11
22%
31-45
3
14%
7
14%
46-60
5
24%
7
14%
61-75
2
10%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1
Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|24
|19
|3
|2
|37 - 13
|60
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|47
|15
|14
|18
|55 - 51
|59
|3.
|ФКСБ
|0:0
|24
|15
|7
|2
|44 - 20
|52
|4.
|Волунтари
|24
|12
|6
|6
|28 - 21
|42
|5.
|Ботошани
|23
|9
|11
|3
|23 - 20
|38
|6.
|Вииторул Констанца
|23
|10
|5
|8
|26 - 16
|35
|7.
|Рапид Бухарест
|24
|8
|10
|6
|28 - 24
|34
|8.
|Арджеш
|24
|10
|4
|10
|22 - 20
|34
|9.
|УТА Арад
|24
|7
|10
|7
|19 - 17
|31
|10.
|Сепси
|24
|6
|11
|7
|24 - 21
|29
|11.
|Киндия Тырговиште
|24
|6
|9
|9
|14 - 17
|27
|12.
|Миовени
|24
|6
|8
|10
|16 - 28
|26
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|24
|6
|6
|12
|20 - 29
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|23
|3
|3
|17
|16 - 48
|12
|15.
|Академика Клинчени
|23
|2
|5
|16
|16 - 45
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|24
|11
|7
|6
|33 - 20
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|12
|11
|1
|0
|20 - 5
|34
|3.
|ФКСБ
|0:0
|12
|9
|3
|0
|32 - 12
|30
|4.
|Волунтари
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|7.
|Ботошани
|11
|4
|5
|2
|10 - 10
|17
|8.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|9.
|Сепси
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|10.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|11.
|Миовени
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|0:0
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|24
|5
|7
|12
|22 - 33
|22
|4.
|Ботошани
|12
|5
|6
|1
|13 - 10
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|6.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 9
|17
|7.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|9.
|УТА Арад
|12
|3
|6
|3
|11 - 9
|15
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|4
|0
|8
|10 - 17
|12
|11.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0