Румыния: Первая лига 2021-2022
2:2
Второй тайм: 51'
Стадион: Ион Облеменко
1:0
15' ГолClaudiu Cristian Balan
1:1
17' ГолРоман Михай
2:1
22' ГолБауса Хуан
23' Желтая карточкаVictor Dican
2:2
41' ГолРоман Михай
Ход матча
15'
17'
1:1
22'
2:1
23'
41'
2:2
Владение мячом
23
Бушу
Сорин
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
-
18 Catalin Albu
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Университатя Крайова
Ботошани
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 4 победы
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|9 (3)
|0.19
|Claudiu Cristian Balan
|7 (1)
|0.15
|Маркович Йован
|6
|0.13
|Густаво Важенин
|5
|0.1
|William Baeten
|4
|0.08
|Кольич Элвир
|4
|0.08
|Нистор Дан
|3
|0.06
|Кымпану Георге
|3
|0.06
|Andrea Compagno
|3
|0.06
|Сидибе Секу
|3
|0.06
|Бауса Хуан
|2
|0.04
|Рогульич Анте
|2
|0.04
|Баярам Штефан
|2
|0.04
|Банку Никусор
|1
|0.02
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Вынэ Йонуц
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|4
|0.16
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.12
|Роман Михай V
|3
|0.12
|Дава Джойским
|3
|0.12
|Эрве Каж
|3 (1)
|0.12
|Жажа Коэльо
|2
|0.08
|Роман Михай
|2
|0.08
|Папа Энрико
|2
|0.08
|Браун Кристофер
|1
|0.04
|Фили Реалдо
|1
|0.04
|Киндриш Андрей
|1
|0.04
|Петковски Петар
|1
|0.04
|Тирковеану Андрей
|1
|0.04
|Раковитан Богдан
|1
|0.04
|Mateus Criciuma
|1
|0.04
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Шерони Алин
|0
|0
|Майлат Себастьян
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|9
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Банку Никусор
|6
|0
|Radu Alexandru Negru
|6
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Густаво Важенин
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|8
|0
|Шерони Алин
|7
|0
|Цигэнашу Александр
|6
|0
|Папа Энрико
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Эджума Малком
|3
|1
|Дава Джойским
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Раковитан Богдан
|3
|0
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Andrei Dragu
|1
|0
|Victor Dican
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
13
12 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 7
16 Забивали первыми 7
29 Не забивали 13
4
12%
2
15%
1-15
5
15%
3
23%
16-30
3
9%
1
8%
31-45
12
35%
3
23%
46-60
2
6%
2
15%
61-75
8
24%
2
15%
76-90
Пропущено
19
10
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
6
60%
76-90
Забито
25
14
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
32 Не забивали 16
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
20%
3
21%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
3
12%
5
36%
61-75
8
32%
3
21%
76-90
Пропущено
32
10
18 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 7
9
28%
0
0%
1-15
2
6%
1
10%
16-30
7
22%
2
20%
31-45
4
13%
2
20%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
6
19%
4
40%
76-90
Забито
59
27
21 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 16
23 Забивали первыми 12
14 Не забивали 5
6
10%
3
11%
1-15
7
12%
4
15%
16-30
8
14%
4
15%
31-45
17
29%
4
15%
46-60
5
8%
7
26%
61-75
16
27%
5
19%
76-90
Пропущено
51
20
25 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 15
10
20%
0
0%
1-15
4
8%
1
5%
16-30
11
22%
5
25%
31-45
7
14%
3
15%
46-60
8
16%
1
5%
61-75
11
22%
10
50%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0
Ботошани
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|25
|19
|4
|2
|37 - 13
|61
|2.
|Университатя Крайова
|2:2
|48
|15
|15
|18
|59 - 55
|60
|3.
|ФКСБ
|25
|16
|7
|2
|49 - 22
|55
|4.
|Волунтари
|25
|12
|7
|6
|28 - 21
|43
|5.
|Ботошани
|2:2
|25
|10
|12
|3
|29 - 22
|42
|6.
|Вииторул Констанца
|24
|10
|6
|8
|27 - 17
|36
|7.
|Рапид Бухарест
|25
|8
|11
|6
|28 - 24
|35
|8.
|Арджеш
|25
|10
|5
|10
|23 - 21
|35
|9.
|УТА Арад
|25
|7
|11
|7
|19 - 17
|32
|10.
|Сепси
|25
|7
|11
|7
|26 - 21
|32
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|25
|6
|9
|10
|17 - 29
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|25
|6
|6
|13
|20 - 31
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|24
|3
|3
|18
|16 - 52
|12
|15.
|Академика Клинчени
|24
|2
|5
|17
|16 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2:2
|25
|11
|8
|6
|35 - 22
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Ботошани
|2:2
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Рапид Бухарест
|12
|4
|5
|3
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|10.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|11.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|3.
|Ботошани
|2:2
|13
|5
|7
|1
|15 - 12
|22
|4.
|Университатя Крайова
|2:2
|24
|5
|7
|12
|24 - 35
|22
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Сепси
|12
|2
|6
|4
|9 - 10
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0