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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
2:2
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
15' Гол
Claudiu Cristian Balan
1:1
17' Гол
Роман Михай
2:1
22' Гол
Бауса Хуан
23' Желтая карточка
Victor Dican
2:2
41' Гол
Роман Михай
51'

Ход матча

15'
Claudiu Cristian Balan
(Ван Дурмен Бенжамен)
1:0
17'
1:1
Роман Михай
(Браун Кристофер)
22'
Бауса Хуан
2:1
23'
 
Victor Dican
41'
2:2
Роман Михай
46'
 
Майлат Себастьян
Тирковеану Андрей

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Ботошани
2.62
2.82
3.75
Все Коэффициенты
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
23
Бушу
Сорин
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
2
Харуц
Денис
30
Цигэнашу
Александр
6
Victor
Dican
18
Эджума
Малком
67
Папа
Энрико
8
Тирковеану
Андрей
20
Роман
Михай
V
17
Жажа
Коэльо
Университатя Крайова
Ботошани

История личных встреч

Университатя Крайова
Ботошани

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 4 победы

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 9 (3) 0.19
Claudiu Cristian Balan 7 (1) 0.15
Маркович Йован 6 0.13
Густаво Важенин 5 0.1
William Baeten 4 0.08
Кольич Элвир 4 0.08
Нистор Дан 3 0.06
Кымпану Георге 3 0.06
Andrea Compagno 3 0.06
Сидибе Секу 3 0.06
Бауса Хуан 2 0.04
Рогульич Анте 2 0.04
Баярам Штефан 2 0.04
Банку Никусор 1 0.02
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Вынэ Йонуц 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 4 0.16
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.12
Роман Михай V 3 0.12
Дава Джойским 3 0.12
Эрве Каж 3 (1) 0.12
Жажа Коэльо 2 0.08
Роман Михай 2 0.08
Папа Энрико 2 0.08
Браун Кристофер 1 0.04
Фили Реалдо 1 0.04
Киндриш Андрей 1 0.04
Петковски Петар 1 0.04
Тирковеану Андрей 1 0.04
Раковитан Богдан 1 0.04
Mateus Criciuma 1 0.04
Цигэнашу Александр 0 0
Шерони Алин 0 0
Майлат Себастьян 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 9 0
Constantin Albu 5 1
Банку Никусор 6 0
Radu Alexandru Negru 6 0
Крецу Александру 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Кольич Элвир 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
William Baeten 4 0
Andrea Compagno 2 1
Нистор Дан 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Рогульич Анте 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Густаво Важенин 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Папп Пол 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 8 0
Шерони Алин 7 0
Цигэнашу Александр 6 0
Папа Энрико 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Эджума Малком 3 1
Дава Джойским 4 0
Роман Михай 3 0
Онгенда Эрвин 3 0
Браун Кристофер 3 0
Раковитан Богдан 3 0
Жажа Коэльо 2 0
Лупета Жуси 2 0
Пап Эдуард 2 0
Петковски Петар 2 0
Фили Реалдо 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Martin Remacle 1 0
Роман Михай V 1 0
Andrei Dragu 1 0
Victor Dican 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
13
12 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 7
16 Забивали первыми 7
29 Не забивали 13
4
12%
2
15%
1-15
5
15%
3
23%
16-30
3
9%
1
8%
31-45
12
35%
3
23%
46-60
2
6%
2
15%
61-75
8
24%
2
15%
76-90

Пропущено

19
10
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
6
60%
76-90

Забито

25
14
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
32 Не забивали 16
2
8%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
20%
3
21%
31-45
5
20%
1
7%
46-60
3
12%
5
36%
61-75
8
32%
3
21%
76-90

Пропущено

32
10
18 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 7
9
28%
0
0%
1-15
2
6%
1
10%
16-30
7
22%
2
20%
31-45
4
13%
2
20%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
6
19%
4
40%
76-90

Забито

59
27
21 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 16
23 Забивали первыми 12
14 Не забивали 5
6
10%
3
11%
1-15
7
12%
4
15%
16-30
8
14%
4
15%
31-45
17
29%
4
15%
46-60
5
8%
7
26%
61-75
16
27%
5
19%
76-90

Пропущено

51
20
25 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 15
10
20%
0
0%
1-15
4
8%
1
5%
16-30
11
22%
5
25%
31-45
7
14%
3
15%
46-60
8
16%
1
5%
61-75
11
22%
10
50%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0
Ботошани
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1
Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
2. Университатя Крайова 2:2 48 15 15 18 59 - 55 60
3. ФКСБ 25 16 7 2 49 - 22 55
4. Волунтари 25 12 7 6 28 - 21 43
5. Ботошани 2:2 25 10 12 3 29 - 22 42
6. Вииторул Констанца 24 10 6 8 27 - 17 36
7. Рапид Бухарест 25 8 11 6 28 - 24 35
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
10. Сепси 25 7 11 7 26 - 21 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 24 3 3 18 16 - 52 12
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 2:2 25 11 8 6 35 - 22 41
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 2:2 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 12 4 5 3 11 - 8 17
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 12 3 3 6 11 - 19 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Ботошани 2:2 13 5 7 1 15 - 12 22
4. Университатя Крайова 2:2 24 5 7 12 24 - 35 22
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Сепси 12 2 6 4 9 - 10 12
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Ботошани
2.62
2.82
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 2:2 Ботошани онлайн


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Университатя Крайова
Ботошани

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