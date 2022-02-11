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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сепси
0'
19' Желтая карточка
Rares Ilie
33' Красная карточка
Албу Кристиан
37' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
42'

Ход матча

19'
Rares Ilie
 
33'
Албу Кристиан
 
36'
 
Паун Николае
Ахабар Анасс
36'
Мойсе Ромарио
Бну-Марзук Юнес
 
37'
 
Бэрбуц Кристиан

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Сепси
9.00
2.80
1.55
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
7
Antonio
Sefer
57
Бну-Марзук
Юнес
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
14
Гонсалес
Эдер
77
Аганович
Аднан
21
Бэрбуц
Кристиан
10
Ахабар
Анасс
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.23
Албу Кристиан 5 0.19
Бну-Марзук Юнес 4 0.15
Petre Goge 2 0.08
Saifeddine Alami Bazza 2 0.08
Rares Ilie 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Стахл Алберт 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.04
Григоре Драгош 1 0.04
Дандя Александру 1 0.04
Catalin Hlistei 1 0.04
Stefan Panoiu 1 0.04
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Мораис Жуниор II 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 4 (2) 0.15
Лукассен Кевин 4 (1) 0.15
Штефэнеску Мариус 3 0.12
Ахабар Анасс 2 0.08
Фофана Бубакар II 2 0.08
Аганович Аднан 1 0.04
Боич Петар 1 0.04
Реп Райко 1 0.04
Асковски Стефан 1 0.04
Чунчуков Цветелин 1 0.04
Тудорие Александру 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Думитреску Андрес 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 9 2
Белу Клаудиу 9 1
Албу Кристиан 6 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 4 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Кырнац Николае 3 0
Молдован Хорациу 3 0
Rares Ilie 3 0
Antonio Sefer 1 1
Ионице Александру 2 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Оня Рэзван 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Митря Богдан 6 0
Паун Николае 6 0
Фофана Бубакар II 4 0
Димитров Радослав 3 0
Аганович Аднан 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Асковски Стефан 2 0
Бэрбуц Кристиан 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Боич Петар 1 0
Тудорие Александру 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
24%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
8
30%
30%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
7
26%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
6
22%
8
33%
76-90

Пропущено

25
23
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 18
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
20%
6
26%
31-45
6
24%
6
26%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
28%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2
Сепси
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0
Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
3. ФКСБ 25 16 7 2 49 - 22 55
4. Волунтари 25 12 7 6 28 - 21 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 24 10 6 8 27 - 17 36
7. Рапид Бухарест 0:0 26 8 12 6 28 - 24 36
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. Сепси 0:0 26 7 12 7 26 - 21 33
10. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 25 3 3 19 17 - 58 12
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 0:0 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 0:0 13 4 6 3 11 - 8 18
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 0:0 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Сепси 0:0 13 2 7 4 9 - 10 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
Сепси
9.00
2.80
1.55
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Где смотреть матч Рапид Бухарест 0:0 Сепси онлайн


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