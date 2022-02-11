Первый тайм

42' Сепси выполняет удар от ворот.

41' Как он промахнулся? Rares Ilie имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' Бэрбуц Кристиан имел все шансы забить, но Horatiu Moldovan сделал отличный сейв!

39' Отличный пас сделал Бэрбуц Кристиан из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

38' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Ахабар Анасс получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ахабар Анасс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Димитров Радослав из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

29' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

28' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Ахабар Анасс пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

25' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Гонсалес Эдер из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Сепси

20' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

20' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Rares Ilie - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

18' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Оня Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Как он промахнулся? Думитреску Андрес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' Игрок из команды Сепси вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Аганович Аднан имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!

13' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Димитров Радослав из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Думитреску Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Сепси

3' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Митря Богдан получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Митря Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля