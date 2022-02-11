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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Рапид Бухарест
1:1
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
19' Желтая карточка
Rares Ilie
33' Красная карточка
Албу Кристиан
37' Желтая карточка
Бэрбуц Кристиан
0:1
50' Гол
Штефэнеску Мариус
60' Желтая карточка
Паун Николае
68' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
84' Желтая карточка
Головфка Кэтэлин
1:1
90' Гол
Ионице Александру
90' Желтая карточка
Кырнац Николае
90'+5
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
7
Antonio
Sefer
57
Бну-Марзук
Юнес
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
14
Гонсалес
Эдер
77
Аганович
Аднан
21
Бэрбуц
Кристиан
10
Ахабар
Анасс
11
Штефэнеску
Мариус
9
Тудорие
Александру
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.23
Албу Кристиан 5 0.19
Бну-Марзук Юнес 4 0.15
Petre Goge 2 0.08
Saifeddine Alami Bazza 2 0.08
Rares Ilie 1 0.04
Ионице Александру 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Стахл Алберт 1 0.04
Сэпунару Кристиан 1 (1) 0.04
Григоре Драгош 1 0.04
Дандя Александру 1 0.04
Catalin Hlistei 1 0.04
Stefan Panoiu 1 0.04
Белу Клаудиу 0 0
Antonio Sefer 0 0
Мораис Жуниор II 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кяйт Маттиас 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 4 0.15
Митря Богдан 4 (2) 0.15
Лукассен Кевин 4 (1) 0.15
Ахабар Анасс 2 0.08
Фофана Бубакар II 2 0.08
Аганович Аднан 1 0.04
Боич Петар 1 0.04
Реп Райко 1 0.04
Асковски Стефан 1 0.04
Чунчуков Цветелин 1 0.04
Тудорие Александру 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Думитреску Андрес 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораис Жуниор II 9 2
Белу Клаудиу 9 1
Албу Кристиан 6 1
Сэпунару Кристиан 7 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 4 0
Кырнац Николае 4 0
Црепуля Любян 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Catalin Hlistei 3 0
Молдован Хорациу 3 0
Rares Ilie 3 0
Antonio Sefer 1 1
Ионице Александру 2 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Мойсе Ромарио 1 0
Стахл Алберт 1 0
Оня Рэзван 1 0
Petre Goge 1 0
Mihai Iosif 1 0
Robert Stanici 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 7 0
Ниняй Бранислав 6 0
Митря Богдан 6 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Димитров Радослав 3 0
Аганович Аднан 3 0
Гонсалес Эдер 3 0
Лукассен Кевин 2 0
Асковски Стефан 2 0
Бэрбуц Кристиан 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Cristiano Bergodi 0 1
Ахабар Анасс 1 0
Боич Петар 1 0
Тудорие Александру 1 0
Головфка Кэтэлин 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
24%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

28
25
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
8
29%
3
12%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
7
25%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
7
25%
8
32%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
7
27%
6
25%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
27%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2
Сепси
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0
Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 25 19 4 2 37 - 13 61
3. ФКСБ 25 16 7 2 49 - 22 55
4. Волунтари 25 12 7 6 28 - 21 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 24 10 6 8 27 - 17 36
7. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
8. Арджеш 25 10 5 10 23 - 21 35
9. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
10. УТА Арад 25 7 11 7 19 - 17 32
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 25 6 9 10 17 - 29 27
13. Газ-Метан Медиаш 25 6 6 13 20 - 31 24
14. Динамо Бухарест 25 3 3 19 17 - 58 12
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
5. Вииторул Констанца 12 8 1 3 19 - 7 25
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
8. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
9. Арджеш 12 5 2 5 11 - 11 17
10. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
11. УТА Арад 12 4 4 4 8 - 8 16
12. Газ-Метан Медиаш 12 2 6 4 10 - 12 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 12 8 2 2 17 - 8 26
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 12 4 4 4 10 - 12 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 12 2 4 6 8 - 19 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 12 0 0 12 5 - 33 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:1 Сепси онлайн


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