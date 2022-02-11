Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Орашенеч
19' Желтая карточкаRares Ilie
33' Красная карточкаАлбу Кристиан
37' Желтая карточкаБэрбуц Кристиан
0:1
50' ГолШтефэнеску Мариус
60' Желтая карточкаПаун Николае
68' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
84' Желтая карточкаГоловфка Кэтэлин
1:1
90' ГолИонице Александру
90' Желтая карточкаКырнац Николае
Ход матча
19'
33'
37'
50'
60'
84'
90'
90'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
10
Rares
Ilie
71
Войтуш
Якуб
10
Ахабар
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rares IlieПолузащитник
-
71 Войтуш ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Petre Goge
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Рапид Бухарест
Сепси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.23
|Албу Кристиан
|5
|0.19
|Бну-Марзук Юнес
|4
|0.15
|Petre Goge
|2
|0.08
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.08
|Rares Ilie
|1
|0.04
|Ионице Александру
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Стахл Алберт
|1
|0.04
|Сэпунару Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Григоре Драгош
|1
|0.04
|Дандя Александру
|1
|0.04
|Catalin Hlistei
|1
|0.04
|Stefan Panoiu
|1
|0.04
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Мораис Жуниор II
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|4
|0.15
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.15
|Лукассен Кевин
|4 (1)
|0.15
|Ахабар Анасс
|2
|0.08
|Фофана Бубакар II
|2
|0.08
|Аганович Аднан
|1
|0.04
|Боич Петар
|1
|0.04
|Реп Райко
|1
|0.04
|Асковски Стефан
|1
|0.04
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.04
|Тудорие Александру
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Думитреску Андрес
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мораис Жуниор II
|9
|2
|Белу Клаудиу
|9
|1
|Албу Кристиан
|6
|1
|Сэпунару Кристиан
|7
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|4
|0
|Кырнац Николае
|4
|0
|Црепуля Любян
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Catalin Hlistei
|3
|0
|Молдован Хорациу
|3
|0
|Rares Ilie
|3
|0
|Antonio Sefer
|1
|1
|Ионице Александру
|2
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Оня Рэзван
|1
|0
|Petre Goge
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
|Robert Stanici
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|7
|0
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Митря Богдан
|6
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Димитров Радослав
|3
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Головфка Кэтэлин
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
4
24%
3
19%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
29%
29%
6
38%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
28
25
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 9
8
29%
3
12%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
7
25%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
7
25%
8
32%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
7
27%
6
25%
46-60
1
4%
3
13%
61-75
7
27%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Газ-Метан Медиаш - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0
Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2
Сепси
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сепси - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Ботошани - Сепси 1:0
Сепси - ФКСБ 0:0 Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|49
|17
|14
|18
|66 - 56
|65
|2.
|ЧФР Клуж
|25
|19
|4
|2
|37 - 13
|61
|3.
|ФКСБ
|25
|16
|7
|2
|49 - 22
|55
|4.
|Волунтари
|25
|12
|7
|6
|28 - 21
|43
|5.
|Ботошани
|25
|10
|11
|4
|29 - 23
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|24
|10
|6
|8
|27 - 17
|36
|7.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|8.
|Арджеш
|25
|10
|5
|10
|23 - 21
|35
|9.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|27 - 22
|33
|10.
|УТА Арад
|25
|7
|11
|7
|19 - 17
|32
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|25
|6
|9
|10
|17 - 29
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|25
|6
|6
|13
|20 - 31
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|25
|3
|3
|19
|17 - 58
|12
|15.
|Академика Клинчени
|24
|2
|5
|17
|16 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|12
|7
|6
|36 - 22
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|5.
|Вииторул Констанца
|12
|8
|1
|3
|19 - 7
|25
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|8.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|9.
|Арджеш
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|10.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|11.
|УТА Арад
|12
|4
|4
|4
|8 - 8
|16
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|2
|6
|4
|10 - 12
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|2.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|25
|6
|7
|12
|30 - 36
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Сепси
|13
|2
|7
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|12
|2
|4
|6
|8 - 19
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|12
|0
|0
|12
|5 - 33
|0