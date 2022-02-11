Второй тайм

95' После классного второго тайма Рапид Бухарест совершает камбэк и уходит с поля победителем!

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч возобновлен

95' Кырнац Николае получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

94' Матч возобновлен

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Г О О О О Л - Ионице Александру первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

92' Голкипер мог бы сыграть и получше

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Аганович Аднан из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

90' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Horatiu Moldovan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Petre Goge имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

84' Плохо сыграл Митря Богдан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Мойсе Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Головфка Кэтэлин получил желтую карточку от судьи

83' Голкипер мог бы сыграть и получше

83' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

82' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Stefan Panoiu имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

81' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Думитреску Андрес из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Как он промахнулся? Асковски Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

76' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Головфка Кэтэлин

75' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

74' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

73' Удар от ворот произведет Сепси

72' Матч возобновлен

70' Rares Ilie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Сепси выполняет удар от ворот.

69' Кяйт Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

69' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Григоре Драгош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи

67' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

64' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гонсалес Эдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Кяйт Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Паун Николае - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Димитров Радослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Димитров Радослав из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Сепси выполняет удар от ворот.

57' Игрок из команды Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Игрок Marius Stefanescu из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

56' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Marius Stefanescu из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

54' Плохо сыграл Сэпунару Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

54' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

53' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Г О О О О Л - Marius Stefanescu правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

49' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

47' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

47' Marius Stefanescu из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля