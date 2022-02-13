Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
УТА Арад
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Динамо Бухарест
0' 3'
Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Динамо Бухарест
1.41
4.70
9.20
Все Коэффициенты
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
4
Бенга
Александру
55
Шляков
Евгений
98
Исак
Дамьян
19
Батха
Идриз
20
Уббинк
Корнелис
7
Роджер
VII
9
Дангубич
Филип
11
Лаукжемис
Каролис
13
Перрейра
Криштиану
77
Alin
Florian
Buleica
23
Патрике
Разван
4
Йованович
Игор
6
Эхманн
Марко
3
Раду
Йонуц
99
Иванов
Антоний
5
Рэуцэ
Александру
8
Balthazar
Pierret
10
Матей
Космин
44
Ивановски
Мирко
УТА Арад
Динамо Бухарест

История личных встреч

УТА Арад
Динамо Бухарест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 7 0.27
Хора Иоан 4 (1) 0.15
Роджер VII 3 0.12
Уббинк Корнелис 2 (1) 0.08
Антал Ливиу 2 0.08
Дангубич Филип 1 0.04
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.31
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.15
Ивановски Мирко 2 (1) 0.08
Карп Кэтэлин 1 0.04
Михаю Андреас 1 0.04
Матей Космин 1 (1) 0.04
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Хора Иоан 3 1
Вукчевич Марко 4 0
Воробьев Модест 4 0
Уббинк Корнелис 4 0
Микулеску Давид 4 0
Шляков Евгений 3 0
Балауру Драгош 3 0
Бенга Александру 3 0
Пассалья Хуан Пабло 3 0
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Баравикас Роландас 2 0
Якоб Флорин 2 0
Дангубич Филип 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Отеле Филип 1 0
Исак Дамьян 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 9 1
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Ивановски Мирко 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Григоре Рикардо 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Эхманн Марко 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Ало Батист 0 1
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Бани Андрей 1 0
Dusan Celar 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

8
33
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
3
38%
6
18%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
1
13%
6
18%
46-60
1
13%
7
21%
61-75
3
38%
5
15%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

9
25
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
6
24%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
2
22%
5
20%
61-75
3
33%
5
20%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
11%
2
12%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
7
37%
4
24%
76-90

Пропущено

17
58
6 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 33
8 Пропускали первыми 19
11 Не пропускали 23
1
6%
9
16%
1-15
4
24%
8
14%
16-30
1
6%
8
14%
31-45
2
12%
11
19%
46-60
3
18%
12
21%
61-75
6
35%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Волунтари - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 25 16 7 2 49 - 22 55
4. Волунтари 26 12 7 7 28 - 24 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 25 11 6 8 30 - 17 39
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 0:0 26 7 12 7 19 - 17 33
10. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
11. Киндия Тырговиште 25 6 10 9 15 - 18 28
12. Миовени 26 6 9 11 17 - 30 27
13. Газ-Метан Медиаш 26 6 6 14 21 - 33 24
14. Динамо Бухарест 0:0 26 3 4 19 17 - 58 13
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 12 9 3 0 34 - 14 30
4. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
5. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. УТА Арад 0:0 13 4 5 4 8 - 8 17
11. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
12. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
13. Динамо Бухарест 0:0 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 12 4 4 4 6 - 5 16
8. УТА Арад 0:0 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 0:0 13 0 1 12 5 - 33 1
  • Первый тайм
  • 3'
    Матей Космин из команды Динамо Бухарест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 3'
    Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    УТА Арад контролирует мяч.
  • 3'
    УТА Арад выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Иванов Антоний оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 2'
    Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Динамо Бухарест контролирует мяч.
  • 1'
    УТА Арад контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Динамо Бухарест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
УТА Арад
Ничья
Динамо Бухарест
1.41
4.70
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч УТА Арад 0:0 Динамо Бухарест онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
УТА Арад
Динамо Бухарест

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 