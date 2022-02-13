Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Arena Francisc Neuman
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
98
Исак
Дамьян
19
Батха
Идриз
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Ionut Badea
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
-
-
55 Dusan Celar
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
УТА Арад
Динамо Бухарест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|7
|0.27
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.15
|Роджер VII
|3
|0.12
|Уббинк Корнелис
|2 (1)
|0.08
|Антал Ливиу
|2
|0.08
|Дангубич Филип
|1
|0.04
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.31
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.15
|Ивановски Мирко
|2 (1)
|0.08
|Карп Кэтэлин
|1
|0.04
|Михаю Андреас
|1
|0.04
|Матей Космин
|1 (1)
|0.04
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Хора Иоан
|3
|1
|Вукчевич Марко
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Уббинк Корнелис
|4
|0
|Микулеску Давид
|4
|0
|Шляков Евгений
|3
|0
|Балауру Драгош
|3
|0
|Бенга Александру
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|3
|0
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|9
|1
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Григоре Рикардо
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Эхманн Марко
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Ало Батист
|0
|1
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Balthazar Pierret
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Dusan Celar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
8
33
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
3
38%
6
18%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
1
13%
6
18%
46-60
1
13%
7
21%
61-75
3
38%
5
15%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
9
25
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
6
24%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
2
22%
5
20%
61-75
3
33%
5
20%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
11%
2
12%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
7
37%
4
24%
76-90
Пропущено
17
58
6 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 33
8 Пропускали первыми 19
11 Не пропускали 23
1
6%
9
16%
1-15
4
24%
8
14%
16-30
1
6%
8
14%
31-45
2
12%
11
19%
46-60
3
18%
12
21%
61-75
6
35%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Волунтари - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|49
|17
|14
|18
|66 - 56
|65
|2.
|ЧФР Клуж
|26
|20
|4
|2
|39 - 14
|64
|3.
|ФКСБ
|25
|16
|7
|2
|49 - 22
|55
|4.
|Волунтари
|26
|12
|7
|7
|28 - 24
|43
|5.
|Ботошани
|25
|10
|11
|4
|29 - 23
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|25
|11
|6
|8
|30 - 17
|39
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|9.
|УТА Арад
|0:0
|26
|7
|12
|7
|19 - 17
|33
|10.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|27 - 22
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|25
|6
|10
|9
|15 - 18
|28
|12.
|Миовени
|26
|6
|9
|11
|17 - 30
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|26
|6
|6
|14
|21 - 33
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|0:0
|26
|3
|4
|19
|17 - 58
|13
|15.
|Академика Клинчени
|24
|2
|5
|17
|16 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|12
|7
|6
|36 - 22
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|12
|9
|3
|0
|34 - 14
|30
|4.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|5.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|УТА Арад
|0:0
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|11.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|25
|6
|7
|12
|30 - 36
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|12
|4
|4
|4
|6 - 5
|16
|8.
|УТА Арад
|0:0
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Сепси
|13
|2
|7
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|0:0
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1