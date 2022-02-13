Олимпиада 2022
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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
УТА Арад
0:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
28' Желтая карточка
Шляков Евгений
36' Желтая карточка
Эхманн Марко
41' Вторая желтая карточка
Эхманн Марко
75' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
78' Вторая желтая карточка
Рэуцэ Александру
90' Желтая карточка
Перрейра Криштиану
90'+6
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
4
Бенга
Александру
55
Шляков
Евгений
98
Исак
Дамьян
19
Батха
Идриз
7
Роджер
VII
20
Уббинк
Корнелис
9
Дангубич
Филип
11
Лаукжемис
Каролис
13
Перрейра
Криштиану
77
Alin
Florian
Buleica
6
Эхманн
Марко
4
Йованович
Игор
23
Патрике
Разван
3
Раду
Йонуц
99
Иванов
Антоний
5
Рэуцэ
Александру
8
Balthazar
Pierret
10
Матей
Космин
44
Ивановски
Мирко
УТА Арад
Динамо Бухарест

История личных встреч

УТА Арад
Динамо Бухарест

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 7 0.27
Хора Иоан 4 (1) 0.15
Роджер VII 3 0.12
Уббинк Корнелис 2 (1) 0.08
Антал Ливиу 2 0.08
Дангубич Филип 1 0.04
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.31
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.15
Ивановски Мирко 2 (1) 0.08
Карп Кэтэлин 1 0.04
Михаю Андреас 1 0.04
Матей Космин 1 (1) 0.04
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 6 1
Хора Иоан 3 1
Шляков Евгений 4 0
Вукчевич Марко 4 0
Воробьев Модест 4 0
Уббинк Корнелис 4 0
Микулеску Давид 4 0
Балауру Драгош 3 0
Бенга Александру 3 0
Пассалья Хуан Пабло 3 0
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Баравикас Роландас 2 0
Якоб Флорин 2 0
Дангубич Филип 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Лаукжемис Каролис 1 0
Отеле Филип 1 0
Исак Дамьян 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэуцэ Александру 10 2
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 5 0
Эхманн Марко 3 1
Ивановски Мирко 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Григоре Рикардо 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Ало Батист 0 1
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Перрейра Криштиану 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Азанкпо Десире 1 0
Томозей Мариус 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Balthazar Pierret 1 0
Бани Андрей 1 0
Dusan Celar 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 21
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

8
33
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
3
38%
6
18%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
1
13%
6
18%
46-60
1
13%
7
21%
61-75
3
38%
5
15%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

9
25
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
6
24%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
2
22%
5
20%
61-75
3
33%
5
20%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
11%
2
12%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
7
37%
4
24%
76-90

Пропущено

17
58
6 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 33
8 Пропускали первыми 19
11 Не пропускали 23
1
6%
9
16%
1-15
4
24%
8
14%
16-30
1
6%
8
14%
31-45
2
12%
11
19%
46-60
3
18%
12
21%
61-75
6
35%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Волунтари - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 0:2 26 16 7 3 49 - 24 55
4. Волунтари 26 12 7 7 28 - 24 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 25 11 6 8 30 - 17 39
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 26 7 12 7 19 - 17 33
10. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
11. Киндия Тырговиште 2:0 26 7 10 9 17 - 18 31
12. Миовени 26 6 9 11 17 - 30 27
13. Газ-Метан Медиаш 26 6 6 14 21 - 33 24
14. Динамо Бухарест 26 3 4 19 17 - 58 13
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 0:2 13 9 3 1 34 - 16 30
4. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
5. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
11. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
12. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 2:0 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. ФКСБ 0:2 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Киндия Тырговиште 2:0 13 5 4 4 8 - 5 19
6. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
7. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч УТА Арад 0:0 Динамо Бухарест онлайн


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