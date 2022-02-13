Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Arena Francisc Neuman
28' Желтая карточкаШляков Евгений
36' Желтая карточкаЭхманн Марко
41' Вторая желтая карточкаЭхманн Марко
75' Желтая карточкаРэуцэ Александру
78' Вторая желтая карточкаРэуцэ Александру
90' Желтая карточкаПеррейра Криштиану
Ход матча
28'
36'
41'
75'
78'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
98
Исак
Дамьян
19
Батха
Идриз
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Ionut Badea
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
-
38 Бани АндрейПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
-
-
-
55 Dusan Celar
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
УТА Арад
Динамо Бухарест
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|7
|0.27
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.15
|Роджер VII
|3
|0.12
|Уббинк Корнелис
|2 (1)
|0.08
|Антал Ливиу
|2
|0.08
|Дангубич Филип
|1
|0.04
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.31
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.15
|Ивановски Мирко
|2 (1)
|0.08
|Карп Кэтэлин
|1
|0.04
|Михаю Андреас
|1
|0.04
|Матей Космин
|1 (1)
|0.04
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|6
|1
|Хора Иоан
|3
|1
|Шляков Евгений
|4
|0
|Вукчевич Марко
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Уббинк Корнелис
|4
|0
|Микулеску Давид
|4
|0
|Балауру Драгош
|3
|0
|Бенга Александру
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|3
|0
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Якоб Флорин
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Лаукжемис Каролис
|1
|0
|Отеле Филип
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэуцэ Александру
|10
|2
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|5
|0
|Эхманн Марко
|3
|1
|Ивановски Мирко
|4
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Григоре Рикардо
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Ало Батист
|0
|1
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Перрейра Криштиану
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Азанкпо Десире
|1
|0
|Томозей Мариус
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Balthazar Pierret
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Dusan Celar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 21
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
8
33
3 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
3
38%
6
18%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
1
13%
6
18%
46-60
1
13%
7
21%
61-75
3
38%
5
15%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
9
25
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
6
24%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
1
11%
5
20%
46-60
2
22%
5
20%
61-75
3
33%
5
20%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
11%
2
12%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
7
37%
4
24%
76-90
Пропущено
17
58
6 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 33
8 Пропускали первыми 19
11 Не пропускали 23
1
6%
9
16%
1-15
4
24%
8
14%
16-30
1
6%
8
14%
31-45
2
12%
11
19%
46-60
3
18%
12
21%
61-75
6
35%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 0:1
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Волунтари - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|49
|17
|14
|18
|66 - 56
|65
|2.
|ЧФР Клуж
|26
|20
|4
|2
|39 - 14
|64
|3.
|ФКСБ
|0:2
|26
|16
|7
|3
|49 - 24
|55
|4.
|Волунтари
|26
|12
|7
|7
|28 - 24
|43
|5.
|Ботошани
|25
|10
|11
|4
|29 - 23
|41
|6.
|Вииторул Констанца
|25
|11
|6
|8
|30 - 17
|39
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|9.
|УТА Арад
|26
|7
|12
|7
|19 - 17
|33
|10.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|27 - 22
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|2:0
|26
|7
|10
|9
|17 - 18
|31
|12.
|Миовени
|26
|6
|9
|11
|17 - 30
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|26
|6
|6
|14
|21 - 33
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|26
|3
|4
|19
|17 - 58
|13
|15.
|Академика Клинчени
|24
|2
|5
|17
|16 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|12
|7
|6
|36 - 22
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|0:2
|13
|9
|3
|1
|34 - 16
|30
|4.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|5.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|6.
|Ботошани
|12
|5
|5
|2
|14 - 10
|20
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|11.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|2:0
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|ФКСБ
|0:2
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|3.
|Университатя Крайова
|25
|6
|7
|12
|30 - 36
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Киндия Тырговиште
|2:0
|13
|5
|4
|4
|8 - 5
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|7.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Сепси
|13
|2
|7
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|12
|1
|2
|9
|9 - 29
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1