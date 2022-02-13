Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновлен

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Бальтазар Пьерре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'

93'

93'

93'

91' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Судье надоело, что Перрейра Криштиану тянет время и он наказал его горчичником

89' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Перрейра Криштиану на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Матей Космин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Уббинк Корнелис не смог попасть в створ ударом издали

87' Бальтазар Пьерре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Ивановски Мирко получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Ивановски Мирко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи

74' Плохо сыграл Бенга Александру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Перрейра Криштиану взял и забрал мяч на выходе

70' Рэуцэ Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Рэуцэ Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Бальтазар Пьерре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Перрейра Криштиану на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

64' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Alin Buleica предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' ПЕРЕКЛАДИНА! Роджер VII упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

64' Эрико нанес удар, но тот был заблокирован.

63' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Якоб Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Патрике Разван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля