Олимпиада 2022
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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
0:2
Первый тайм: 30'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
14' Желтая карточка
Кристя Юлиан
0:1
15' Гол
Попа Даньел
0:2
21' Гол
Бутян Михай
30'

Ход матча

14'
Кристя Юлиан
 
15'
0:1
Попа Даньел
21'
0:2
Бутян Михай
(Попадюк Дору)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Киндия Тырговиште
3.00
4.05
7.90
Все Коэффициенты
99
Влад
Даниэл
23
Попеску
Овидиу
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
10
Тэнасе
Флорин
18
Эджума
Малком
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
13
Думитер
Андрей
9
Попеску
Октавиан
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
22
Пициан
Андрей
6
Якоб
Паул
88
Ионицэ
Адриан
16
Бутян
Михай
4
Пассалья
Хуан
Пабло
8
Дулка
Марко
14
Сила
Ришар
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
ФКСБ
Киндия Тырговиште

История личных встреч

ФКСБ
Киндия Тырговиште

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 10 (6) 0.38
Попеску Октавиан 6 0.23
Стойка Янис 6 0.23
Кешерю Клаудиу 5 (2) 0.19
Кордя Андрей 4 (1) 0.15
Георге Валентин 4 0.15
Оайдэ Рэзван 2 0.08
Думитер Андрей 2 0.08
Винисиус Пауло 2 0.08
Кристя Юлиан 1 0.04
Олару Дариус 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Моруцан Олимпиу 1 0.04
Шут Адриан 1 0.04
Коман Флоринел 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 5 0.19
Попадюк Дору 3 0.12
Флоря Даниэль 3 0.12
Негуц Кристиан 3 0.12
Дулка Марко 1 0.04
Керкез Кристиан 1 0.04
Кэпушэ Тибериу 0 0
Сербан Марьян 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Шут Адриан 5 0
Кристя Юлиан 3 1
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Будеску Константин 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Шербан Сорин 1 1
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Оайдэ Рэзван 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Георге Валентин 1 0
Бурлаку Андрей 1 0
Харуц Денис 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Matei Tanasa 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 6 1
Флоря Даниэль 6 0
Дулка Марко 6 0
Кэпушэ Тибериу 4 1
Корбу Лауренциу 4 1
Попадюк Дору 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Мартак Мариус 1 0
Бутян Михай 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
6
13 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 20
5
15%
1
17%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
3
9%
2
33%
46-60
8
24%
0
0%
61-75
9
27%
3
50%
76-90

Пропущено

15
5
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

48
15
19 В 1-м тайме 5
29 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 14
7
15%
1
7%
1-15
6
13%
3
20%
16-30
6
13%
1
7%
31-45
5
10%
4
27%
46-60
10
21%
1
7%
61-75
14
29%
29%
5
33%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
3
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:3 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3
Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 49 17 14 18 66 - 56 65
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 0:2 26 16 7 3 49 - 24 55
4. Волунтари 26 12 7 7 28 - 24 43
5. Ботошани 25 10 11 4 29 - 23 41
6. Вииторул Констанца 25 11 6 8 30 - 17 39
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 26 7 12 7 19 - 17 33
10. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
11. Киндия Тырговиште 2:0 26 7 10 9 17 - 18 31
12. Миовени 26 6 9 11 17 - 30 27
13. Газ-Метан Медиаш 26 6 6 14 21 - 33 24
14. Динамо Бухарест 26 3 4 19 17 - 58 13
15. Академика Клинчени 24 2 5 17 16 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 12 7 6 36 - 22 43
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 0:2 13 9 3 1 34 - 16 30
4. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
5. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
6. Ботошани 12 5 5 2 14 - 10 20
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
11. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
12. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 2:0 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. ФКСБ 0:2 13 7 4 2 15 - 8 25
3. Университатя Крайова 25 6 7 12 30 - 36 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Киндия Тырговиште 2:0 13 5 4 4 8 - 5 19
6. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
7. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 12 1 2 9 9 - 29 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Киндия Тырговиште
3.00
4.05
7.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 0:2 Киндия Тырговиште онлайн


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ФКСБ
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