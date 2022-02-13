Первый тайм

29' Попеску Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

29' Adrian Ionita выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' ФКСБ выполняет удар от ворот.

27' Richard Sila оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

26' Тэнасе Флорин не смог попасть в створ ударом издали

25' Richard Sila выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Игрок Тэнасе Флорин из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

24' Ioan Dumiter бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

23' Adrian Ionita предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Пассалья Хуан Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Adrian Ionita предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Г О О О О Л - Бутян Михай забивает с правой ноги!

20' Якоб Паул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' После штрафного удара,который нанес Тэнасе Флорин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

17' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Г О О О О Л - Попа Даньел правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

14' Кристя Юлиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Плохо сыграл Adrian Ionita - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ioan Dumiter наказан за толчок Дулка Марко

10' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

10' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Adrian Ionita наказан за толчок Кордя Андрей

8' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште навешивает в штрафную с рикошетом.

6' Удар от ворот произведет ФКСБ

5' Richard Sila из команды Киндия Тырговиште наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

3' Игрок Ioan Dumiter из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Радунович Ристо из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

2' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля