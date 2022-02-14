Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Ион Облеменко
1:0
19' ГолГуставо Важенин
32' Желтая карточкаБанку Никусор
Ход матча
19'
32'
Владение мячом
2
Папп
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Крайова
Университатя Крайова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|10 (4)
|0.2
|Густаво Важенин
|7
|0.14
|Маркович Йован
|7
|0.14
|Claudiu Cristian Balan
|7 (1)
|0.14
|William Baeten
|4
|0.08
|Кымпану Георге
|4
|0.08
|Andrea Compagno
|4
|0.08
|Кольич Элвир
|4
|0.08
|Нистор Дан
|3
|0.06
|Сидибе Секу
|3
|0.06
|Банку Никусор
|2
|0.04
|Бауса Хуан
|2
|0.04
|Рогульич Анте
|2
|0.04
|Баярам Штефан
|2
|0.04
|Асамоа Самуэль
|1
|0.02
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.02
|Хури Льес
|1 (1)
|0.02
|Виейра Угу
|1
|0.02
|Вынэ Йонуц
|1
|0.02
|Alexandru Raicea
|1
|0.02
|Atanas Ioan Trica
|1
|0.02
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Ондан Терелл
|0
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|9
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Банку Никусор
|6
|0
|Radu Alexandru Negru
|6
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Кольич Элвир
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Сидибе Секу
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0
|Папп Пол
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Иван Андрей
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
37
0
14 В 1-м тайме 0
23 Во 2-м тайме 0
17 Забивали первыми 0
30 Не забивали 49
4
11%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
3
8%
0
0%
31-45
12
32%
0
0%
46-60
2
5%
0
0%
61-75
9
24%
0
0%
76-90
Пропущено
21
64
9 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 35
5 Пропускали первыми 22
13 Не пропускали 22
1
5%
12
19%
1-15
3
14%
4
6%
16-30
5
24%
13
20%
31-45
3
14%
11
17%
46-60
4
19%
9
14%
61-75
5
24%
15
23%
76-90
Забито
31
0
11 В 1-м тайме 0
20 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
33 Не забивали 49
3
10%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
33
58
18 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 22
9
27%
5
9%
1-15
2
6%
10
17%
16-30
7
21%
8
14%
31-45
4
12%
15
26%
46-60
5
15%
6
10%
61-75
6
18%
14
24%
76-90
Забито
68
0
25 В 1-м тайме 0
43 Во 2-м тайме 0
25 Забивали первыми 0
14 Не забивали 49
7
10%
0
0%
1-15
9
13%
0
0%
16-30
9
13%
0
0%
31-45
19
28%
0
0%
46-60
6
9%
0
0%
61-75
18
26%
0
0%
76-90
Пропущено
54
122
27 В 1-м тайме 52
27 Во 2-м тайме 70
19 Пропускали первыми 44
33 Не пропускали 44
10
19%
17
14%
1-15
5
9%
14
11%
16-30
12
22%
21
17%
31-45
7
13%
26
21%
46-60
9
17%
15
12%
61-75
11
20%
29
24%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|50
|18
|14
|18
|67 - 56
|68
|2.
|ЧФР Клуж
|26
|20
|4
|2
|39 - 14
|64
|3.
|ФКСБ
|26
|17
|7
|2
|52 - 24
|58
|4.
|Ботошани
|26
|11
|11
|4
|31 - 23
|44
|5.
|Волунтари
|26
|12
|7
|7
|28 - 24
|43
|6.
|Вииторул Констанца
|25
|11
|6
|8
|30 - 17
|39
|7.
|Арджеш
|26
|11
|5
|10
|24 - 21
|38
|8.
|Рапид Бухарест
|26
|8
|12
|6
|29 - 25
|36
|9.
|УТА Арад
|26
|7
|12
|7
|19 - 17
|33
|10.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|27 - 22
|33
|11.
|Киндия Тырговиште
|26
|6
|10
|10
|17 - 21
|28
|12.
|Миовени
|26
|6
|9
|11
|17 - 30
|27
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|26
|6
|6
|14
|21 - 33
|24
|14.
|Динамо Бухарест
|26
|3
|4
|19
|17 - 58
|13
|15.
|Академика Клинчени
|25
|2
|5
|18
|16 - 50
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:0
|26
|13
|7
|6
|37 - 22
|46
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|2
|0
|20 - 5
|35
|3.
|ФКСБ
|13
|10
|3
|0
|37 - 16
|33
|4.
|Вииторул Констанца
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|5.
|Волунтари
|13
|8
|3
|2
|18 - 9
|27
|6.
|Ботошани
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|7.
|Арджеш
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Сепси
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|9.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|12 - 9
|18
|10.
|УТА Арад
|13
|4
|5
|4
|8 - 8
|17
|11.
|Миовени
|13
|4
|5
|4
|9 - 10
|17
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|13.
|Динамо Бухарест
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Киндия Тырговиште
|13
|2
|6
|5
|9 - 13
|12
|15.
|Академика Клинчени
|12
|1
|3
|8
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|2.
|Университатя Крайова
|1:0
|26
|7
|7
|12
|31 - 36
|28
|3.
|ФКСБ
|13
|7
|4
|2
|15 - 8
|25
|4.
|Ботошани
|13
|5
|6
|2
|15 - 13
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|13
|4
|6
|3
|17 - 16
|18
|6.
|Арджеш
|13
|5
|3
|5
|12 - 10
|18
|7.
|Киндия Тырговиште
|13
|4
|4
|5
|8 - 8
|16
|8.
|УТА Арад
|13
|3
|7
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Волунтари
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Сепси
|13
|2
|7
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|4
|0
|9
|10 - 19
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|12
|2
|5
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Миовени
|13
|2
|4
|7
|8 - 20
|10
|14.
|Академика Клинчени
|13
|1
|2
|10
|9 - 31
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|13
|0
|1
|12
|5 - 33
|1