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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
1:0
19' Гол
Густаво Важенин
32' Желтая карточка
Банку Никусор
43'

Ход матча

19'
Густаво Важенин
(Вэтэжелу Богдан)
1:0
32'
Банку Никусор
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Университатя Крайова
1.77
3.44
5.25
Все Коэффициенты
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
2
Папп
Пол
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
14
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
22
Густаво
Важенин
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
6
Аким
Влад
77
Асамоа
Самуэль
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
Университатя Крайова
Университатя Крайова

История личных встреч

Университатя Крайова
Университатя Крайова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 10 (4) 0.2
Густаво Важенин 7 0.14
Маркович Йован 7 0.14
Claudiu Cristian Balan 7 (1) 0.14
William Baeten 4 0.08
Кымпану Георге 4 0.08
Andrea Compagno 4 0.08
Кольич Элвир 4 0.08
Нистор Дан 3 0.06
Сидибе Секу 3 0.06
Банку Никусор 2 0.04
Бауса Хуан 2 0.04
Рогульич Анте 2 0.04
Баярам Штефан 2 0.04
Асамоа Самуэль 1 0.02
Кэпэцынэ Михай 1 0.02
Хури Льес 1 (1) 0.02
Виейра Угу 1 0.02
Вынэ Йонуц 1 0.02
Alexandru Raicea 1 0.02
Atanas Ioan Trica 1 0.02
Вэтэжелу Богдан 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Ондан Терелл 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 9 0
Constantin Albu 5 1
Банку Никусор 6 0
Radu Alexandru Negru 6 0
Крецу Александру 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Кольич Элвир 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 4 0
Скречу Владимир 4 0
Сидибе Секу 4 0
William Baeten 4 0
Andrea Compagno 2 1
Нистор Дан 3 0
Асамоа Самуэль 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Густаво Важенин 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Claudiu Cristian Balan 3 0
Папп Пол 2 0
Рогульич Анте 2 0
Аким Влад 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Иван Андрей 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

37
0
14 В 1-м тайме 0
23 Во 2-м тайме 0
17 Забивали первыми 0
30 Не забивали 49
4
11%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
3
8%
0
0%
31-45
12
32%
0
0%
46-60
2
5%
0
0%
61-75
9
24%
0
0%
76-90

Пропущено

21
64
9 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 35
5 Пропускали первыми 22
13 Не пропускали 22
1
5%
12
19%
1-15
3
14%
4
6%
16-30
5
24%
13
20%
31-45
3
14%
11
17%
46-60
4
19%
9
14%
61-75
5
24%
15
23%
76-90

Забито

31
0
11 В 1-м тайме 0
20 Во 2-м тайме 0
8 Забивали первыми 0
33 Не забивали 49
3
10%
0
0%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
9
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

33
58
18 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 22
9
27%
5
9%
1-15
2
6%
10
17%
16-30
7
21%
8
14%
31-45
4
12%
15
26%
46-60
5
15%
6
10%
61-75
6
18%
14
24%
76-90

Забито

68
0
25 В 1-м тайме 0
43 Во 2-м тайме 0
25 Забивали первыми 0
14 Не забивали 49
7
10%
0
0%
1-15
9
13%
0
0%
16-30
9
13%
0
0%
31-45
19
28%
0
0%
46-60
6
9%
0
0%
61-75
18
26%
0
0%
76-90

Пропущено

54
122
27 В 1-м тайме 52
27 Во 2-м тайме 70
19 Пропускали первыми 44
33 Не пропускали 44
10
19%
17
14%
1-15
5
9%
14
11%
16-30
12
22%
21
17%
31-45
7
13%
26
21%
46-60
9
17%
15
12%
61-75
11
20%
29
24%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:6 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Сепси - Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Миовени 0:0 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 1:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 50 18 14 18 67 - 56 68
2. ЧФР Клуж 26 20 4 2 39 - 14 64
3. ФКСБ 26 17 7 2 52 - 24 58
4. Ботошани 26 11 11 4 31 - 23 44
5. Волунтари 26 12 7 7 28 - 24 43
6. Вииторул Констанца 25 11 6 8 30 - 17 39
7. Арджеш 26 11 5 10 24 - 21 38
8. Рапид Бухарест 26 8 12 6 29 - 25 36
9. УТА Арад 26 7 12 7 19 - 17 33
10. Сепси 26 7 12 7 27 - 22 33
11. Киндия Тырговиште 26 6 10 10 17 - 21 28
12. Миовени 26 6 9 11 17 - 30 27
13. Газ-Метан Медиаш 26 6 6 14 21 - 33 24
14. Динамо Бухарест 26 3 4 19 17 - 58 13
15. Академика Клинчени 25 2 5 18 16 - 50 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 1:0 26 13 7 6 37 - 22 46
2. ЧФР Клуж 13 11 2 0 20 - 5 35
3. ФКСБ 13 10 3 0 37 - 16 33
4. Вииторул Констанца 13 9 1 3 22 - 7 28
5. Волунтари 13 8 3 2 18 - 9 27
6. Ботошани 13 6 5 2 16 - 10 23
7. Арджеш 13 6 2 5 12 - 11 20
8. Сепси 13 5 5 3 17 - 11 20
9. Рапид Бухарест 13 4 6 3 12 - 9 18
10. УТА Арад 13 4 5 4 8 - 8 17
11. Миовени 13 4 5 4 9 - 10 17
12. Газ-Метан Медиаш 13 2 6 5 11 - 14 12
13. Динамо Бухарест 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Киндия Тырговиште 13 2 6 5 9 - 13 12
15. Академика Клинчени 12 1 3 8 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 13 9 2 2 19 - 9 29
2. Университатя Крайова 1:0 26 7 7 12 31 - 36 28
3. ФКСБ 13 7 4 2 15 - 8 25
4. Ботошани 13 5 6 2 15 - 13 21
5. Рапид Бухарест 13 4 6 3 17 - 16 18
6. Арджеш 13 5 3 5 12 - 10 18
7. Киндия Тырговиште 13 4 4 5 8 - 8 16
8. УТА Арад 13 3 7 3 11 - 9 16
9. Волунтари 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Сепси 13 2 7 4 10 - 11 13
11. Газ-Метан Медиаш 13 4 0 9 10 - 19 12
12. Вииторул Констанца 12 2 5 5 8 - 10 11
13. Миовени 13 2 4 7 8 - 20 10
14. Академика Клинчени 13 1 2 10 9 - 31 5
15. Динамо Бухарест 13 0 1 12 5 - 33 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Университатя Крайова
1.77
3.44
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова онлайн


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Университатя Крайова
Университатя Крайова

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