Первый тайм

32' Банку Никусор получил желтую карточку от судьи

31' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Краиова контролирует мяч.

29' Удар от ворот произведет Краиова

28' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Bradley Diallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Вэтэжелу Богдан из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

27' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Краиова контролирует мяч.

26' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Жереми Хейгебарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Краиова пытается что-то создать.

26' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Пильячелли Мирко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Плохо сыграл Банку Никусор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' George Cimpanu из команды Краиова подал угловой справа.

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Судья сигнализирует, что George Cimpanu из команды Краиова поставил подножку. Пострадал Жереми Хейгебарт

21' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Команда Краиова забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Густаво Важенин забивает с левой ноги!

19' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.

19' George Cimpanu из команды Краиова делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

19' George Cimpanu из команды Краиова идет с мячом вперед на обострение...

18' Краиова пытается что-то создать.

18' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Краиова контролирует мяч.

17' Как он промахнулся? Густаво Важенин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Иван Андрей из команды Краиова сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

17' Краиова контролирует мяч.

16' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Краиова пытается что-то создать.

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Судья начинает матч

13' Матч прерван

10' Матч приостановлен из-за петард на поле

9' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Иван Андрей из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

8' Краиова пытается что-то создать.

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

5' Матч приостановлен из-за петард на поле

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' George Cimpanu из команды Краиова делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

4' Крецу Александру из команды Краиова делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Аким Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' George Cimpanu из команды Краиова подал угловой слева.

1' Опасность! George Cimpanu из команды Краиова отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

1' Краиова пытается что-то создать.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру