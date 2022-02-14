Второй тайм

94' Густаво Важенин из команды Краиова сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Краиова заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Краиова контролирует мяч.

92' Краиова пытается что-то создать.

91' Краиова контролирует мяч.

91' Рефери не любит споров - именно за это Andrea Compagno сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Краиова пытается что-то создать.

88' Опасность! Иван Андрей из команды Краиова отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

88' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Atanas Trica из команды Краиова в офсайде

86' Краиова идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Краиова контролирует мяч.

85' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Крецу Александру из команды Краиова наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Краиова пытается что-то создать.

83' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' William Baeten получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Краиова контролирует мяч.

80' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матею Александру - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Густаво Важенин разрезает оборону соперника отличным пасом

75' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Краиова контролирует мяч.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Крецу Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Крецу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Краиова пытается что-то создать.

71' Иван Андрей из команды Краиова в офсайде

71' Краиова контролирует мяч.

69' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Краиова контролирует мяч.

68' Вэтэжелу Богдан не смог попасть в створ ударом издали

68' Краиова контролирует мяч.

67' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Как он промахнулся? Баярам Штефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

67' Иван Андрей из команды Краиова сделал отличную скидку головой партнеру по команде.

66' Крецу Александру из команды Краиова забрасывает мяч в штрафную.

66' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Жереми Хейгебарт получил желтую карточку от судьи

65' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Краиова пытается что-то создать.

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Баярам Штефан

61' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Краиова контролирует мяч.

60' William Baeten пробил со штрафного прямо в стенку

60' Матч возобновлен

59' Матч остановлен

58' Краиова выполняет удар от ворот.

57' Папп Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Папп Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Краиова пытается что-то создать.

55' Краиова пытается что-то создать.

54' Скречу Владимир бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

54' Вэтэжелу Богдан из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

54' Жереми Хейгебарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Густаво Важенин из команды Краиова подал угловой слева.

54' Густаво Важенин из команды Краиова идет с мячом вперед на обострение...

53' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Крецу Александру из команды Краиова отправил кросс в штрафную...

53' Краиова пытается что-то создать.

52' Краиова пытается что-то создать.

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Краиова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Краиова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матею Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Краиова выполняет удар от ворот.

48' George Cimpanu из команды Краиова сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

48' Краиова пытается что-то создать.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Краиова

47' William Baeten оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля