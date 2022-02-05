Англия: Премьер-лига 2021-2022
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
16
Стивенс
Дейл
17
Леннон
Аарон
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
39
Каембе
Эдо
12
Сема
Кен
33
Куцка
Юрай
10
Педро
Жоао
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бёрнли
Уотфорд
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.17
|Ми Бен
|2
|0.11
|Лоутон Мэттью
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Выдра Матей
|1
|0.06
|Леннон Аарон
|1
|0.06
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|8
|0.4
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.25
|Сарр Исмаила
|5
|0.25
|Педро Жоао
|2
|0.1
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|Куцка Юрай
|1
|0.05
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Браунхилл Джош
|5
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|7
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Самир Каэтано
|1
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
16%
2
9%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Забито
16
25
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
1
6%
9
36%
76-90
Пропущено
27
38
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
4
15%
4
11%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
6
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0
Уотфорд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|26 - 24
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|23 - 40
|14
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|16 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Уотфорд
Исход игры
Бёрнли
62.5% (85)
Ничья
27.9% (38)
Уотфорд
9.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (41)
Меньше
68.22% (88)
Обе команды забьют
Да
55.04% (71)
Нет
44.96% (58)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
36% (49)
2:1 Бёрнли
22.8% (31)
1:1 Ничья
22.8% (31)
1:2 Уотфорд
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Уотфорд
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Бёрнли
1.5% (2)
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