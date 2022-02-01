Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Бёрнли
Уотфорд
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.17
|Ми Бен
|2
|0.11
|Лоутон Мэттью
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Выдра Матей
|1
|0.06
|Леннон Аарон
|1
|0.06
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|8
|0.4
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.25
|Сарр Исмаила
|5
|0.25
|Педро Жоао
|2
|0.1
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|Куцка Юрай
|1
|0.05
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Браунхилл Джош
|5
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|7
|1
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Самир Каэтано
|1
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
16%
2
9%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Забито
16
25
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
1
6%
9
36%
76-90
Пропущено
27
38
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
4
15%
4
11%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
6
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0
Уотфорд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|26 - 24
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|23 - 40
|14
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|16 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Уотфорд
Исход игры
Бёрнли
64% (32)
Ничья
30% (15)
Уотфорд
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
36% (18)
Меньше
64% (32)
Обе команды забьют
Да
58% (29)
Нет
42% (21)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
34% (17)
2:1 Бёрнли
28% (14)
1:1 Ничья
22% (11)
2:2 Ничья
4% (2)
0:0 Ничья
4% (2)
1:2 Уотфорд
4% (2)
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