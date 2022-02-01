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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

История личных встреч

Бёрнли
Уотфорд

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:3
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.33
Вуд Крис 3 0.17
Ми Бен 2 0.11
Лоутон Мэттью 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Выдра Матей 1 0.06
Леннон Аарон 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.4
Кинг Джошуа 5 (1) 0.25
Сарр Исмаила 5 0.25
Педро Жоао 2 0.1
Эрнандес Хуан 2 0.1
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Браунхилл Джош 5 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 7 1
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
16%
2
9%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90

Забито

16
25
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
3
19%
3
12%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
4
25%
3
12%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
6
24%
61-75
1
6%
9
36%
76-90

Пропущено

27
38
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
4
15%
4
11%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
8
30%
30%
7
18%
31-45
2
7%
7
18%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
6
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0
Уотфорд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 22 14 6 2 58 - 19 48
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Арсенал Заявка 21 11 3 7 33 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 11 3 6 26 - 24 36
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 20 7 5 8 34 - 37 26
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 22 5 9 8 31 - 34 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
19. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
20. Бёрнли Заявка 18 1 9 8 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Бёрнли 64% (32)
    X 30% (15)
    Уотфорд 6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Уотфорд
    2.27
    3.35
    3.54
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Уотфорд

    Исход игры
    Бёрнли
    64% (32)
    Ничья
    30% (15)
    Уотфорд
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36% (18)
    Меньше
    64% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Бёрнли
    34% (17)
    2:1 Бёрнли
    28% (14)
    1:1 Ничья
    22% (11)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    0:0 Ничья
    4% (2)
    1:2 Уотфорд
    4% (2)
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