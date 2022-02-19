Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
1:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Лион
0'
1:0
13' Гол
Клаусс Жонатан
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Фофана Секо
1:1
44' Гол
Кадевере Тино
70' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
73'

Ход матча

13'
Клаусс Жонатан
1:0
37'
Фофана Секо
 
44'
1:1
Кадевере Тино
(Экамби Карл Токо)
70'
 
Эмерсон Палмиери
72'
Кошта Давид
Какута Гаэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 135
Ланс 9.6% (13)
X 32.6% (44)
Лион 57.8% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Лион
4.05
3.74
2.91
Все Коэффициенты
Новости
1
Фариньес
Вилькер
5
Вух
Кристофер
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
8
Фофана
Секо
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
11
Кадевере
Тино
Ланс
3-4-1-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лион

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
0:2
К
2:3
Л1
0:1
К
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
ТМС
2:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.28
Мюинга Арно 7 (1) 0.28
Саид Уэсли 5 0.2
Франковски Пшемыслав 4 0.16
Сотока Флориан 4 (2) 0.16
Клаусс Жонатан 3 0.12
Какута Гаэль 3 (1) 0.12
Ганаго Игнатиус 3 0.12
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 8 (4) 0.32
Пакета Лукас 7 (1) 0.28
Экамби Карл Токо 6 (2) 0.24
Ауа Уссем 3 0.12
Денайер Джейсон 3 0.12
Шакири Джердан 2 0.08
Слимани Ислам 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Дансо Кевин 4 1
Дукуре Шейк 4 1
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 5 0
Айдара Массадио 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 2 1
Слимани Ислам 3 0
Дембеле Мусса II 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
4
18%
6
50%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
18%
1
8%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
8
53%
76-90

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
3
19%
6
25%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
25%
5
21%
76-90

Пропущено

23
12
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
30%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
5
42%
76-90

Забито

38
36
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
6
16%
6
17%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
6
16%
6
17%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
8
21%
6
17%
76-90

Пропущено

35
27
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
5
14%
2
7%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
12
34%
3
11%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
6
17%
13
48%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион 1:1 Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
6. Ланс 1:1 Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
7. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
8. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
9. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
10. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
17. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
18. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
19. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион 1:1 Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс 1:1 Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
10. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс 1:1 Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
8. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Лион 1:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
11. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
12. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
13. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 72'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Давид Коста
  • 72'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Кадевере Тино
  • Желтая карточка
    70'
    Эмерсон Палмиери получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион опасно и грубо сыграл. Клаусс Жонатан пострадал.
  • 70'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Эмерсон Палмиери из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
  • 69'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 68'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 68'
    Экамби Карл Токо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 67'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 67'
    Лион пытается что-то создать.
  • 67'
    Лион контролирует мяч.
  • 67'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    66'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой слева.
  • 66'
    Пакета Лукас мяч отрикошетил от ворот
  • 66'
    Кадевере Тино из команды Лион делает пас партнеру.
  • 66'
    Лион пытается что-то создать.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 65'
    Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 65'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 65'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • 64'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 64'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 64'
    Лион пытается что-то создать.
  • 64'
    Лион пытается что-то создать.
  • 64'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!
  • 63'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 63'
    Опасность предотвращена - Медина Факундо из команды Ланс вступил в отбор удачно
  • 63'
    Февр Ромен из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 63'
    Лион пытается что-то создать.
  • 62'
    Лион пытается что-то создать.
  • 62'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Пакета Лукас наказан за толчок Медина Факундо
  • Фол, нарушение
    61'
    Какута Гаэль из команды Ланс в офсайде
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 59'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Медина Факундо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    59'
    Какута Гаэль из команды Ланс в офсайде
  • 58'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Лион контролирует мяч.
  • 56'
    Февр Ромен из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Угловой
    56'
    Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 56'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Ланс контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Ланс: 40%, Лион: 60%.
  • 55'
    Лион контролирует мяч.
  • 55'
    Какута Гаэль наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 55'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Дукуре Шейк из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 54'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 54'
    Лион контролирует мяч.
  • 53'
    Ланс контролирует мяч.
  • 53'
    Игрок Экамби Карл Токо из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 53'
    Февр Ромен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Лион пытается что-то создать.
  • 52'
    Лион пытается что-то создать.
  • 52'
    Лион пытается что-то создать.
  • 51'
    Лион контролирует мяч.
  • 51'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    51'
    Н'Домбеле Тангай возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    51'
    Клаусс Жонатан возвращается на поле.
  • 51'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Клаусс Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    50'
    Клаусс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Контроль мяча: Ланс: 40%, Лион: 60%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 48'
    Ланс контролирует мяч.
  • 48'
    Кастелло Лукеба из команды Лион четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 48'
    Игрок Клаусс Жонатан из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 48'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клаусс Жонатан и Мюинга Арно из команды Ланс.
  • 48'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 47'
    Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Экамби Карл Токо нанес удар, мяч был парирован, но Вилькер Фаринеc не удержал его в руках.
  • 47'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Лион пытается что-то создать.
  • 46'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Лион имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Айдара Массадио возвращается на поле.
  • 49'
    Лион пытается что-то создать.
  • 49'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Массадио получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Айдара Массадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 46'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 45'
    Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!
  • 44'
    Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кадевере Тино левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 44'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Лион пытается что-то создать.
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион делает пас партнеру.
  • 43'
    Экамби Карл Токо из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Лион пытается что-то создать.
  • 43'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Пакета Лукас из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 42'
    Лион контролирует мяч.
  • 41'
    Лион пытается что-то создать.
  • 40'
    Пакета Лукас из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 40'
    Кадевере Тино из команды Лион делает передачу одноклубнику.
  • 40'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 40'
    Лион пытается что-то создать.
  • 39'
    Лион пытается что-то создать.
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Фофана Секо задерживает мяч рукой
  • 37'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ланс, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    37'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О О Л! Ланс забивает! Фофана Секо отличился.
  • 37'
    Ланс начинает контратаку
  • 36'
    Мендес Тьяго ошибается в защите.
  • 36'
    Какута Гаэль из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Дюбуа Лео из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • 33'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лион контролирует мяч.
  • 32'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лион контролирует мяч.
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 30'
    Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Сотока Флориан наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
  • 29'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Кадевере Тино из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 29'
    Какере Максанс из команды Лион делает пас партнеру.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Кадевере Тино из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Кадевере Тино из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Лион пытается что-то создать.
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Кадевере Тино из команды Лион поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
  • 27'
    Февр Ромен из команды Лион делает пас партнеру.
  • 27'
    Лион пытается что-то создать.
  • 27'
    Сотока Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • 27'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Мендес Тьяго из команды Лион делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    26'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 26'
    Сотока Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 42%, Лион: 58%.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    23'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 22'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    Кадевере Тино возвращается на поле.
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 21'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кадевере Тино получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    20'
    Кадевере Тино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 40%, Лион: 60%.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    19'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 19'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 18'
    Фофана Секо из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 18'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • Описание гола
    14'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Клаусс Жонатан из команды Ланс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 13'
    Мюинга Арно имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 13'
    ШАНС! Мюинга Арно вышел один на один с голкипером...
  • 13'
    Мюинга Арно из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Фофана Секо разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 13'
    Ланс начинает контратаку
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Лион пытается что-то создать.
  • 11'
    Лион пытается что-то создать.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лион контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кастелло Лукеба из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
  • 9'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Мюинга Арно из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ланс начинает контратаку
  • 8'
    Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 8'
    Игрок Мюинга Арно из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 7'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 7'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Февр Ромен задерживает мяч рукой
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 5'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 33%, Лион: 67%.
  • Офсайд
    4'
    Кадевере Тино из команды Лион в офсайде
  • 4'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Ланс 9.6% (13)
X 32.6% (44)
Лион 57.8% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Лион
4.05
3.74
2.91
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ланс 1:1 Лион онлайн


Прогнозы на матч Ланс 1:1 Лион

Исход игры
Ланс
9.6% (13)
Ничья
32.6% (44)
Лион
57.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (64)
Меньше
51.52% (68)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:2 Лион
37% (50)
1:1 Ничья
28.9% (39)
0:1 Лион
12.6% (17)
2:1 Ланс
4.4% (6)
1:0 Ланс
4.4% (6)
1:3 Лион
3% (4)
0:2 Лион
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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