Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

50' Команда Лион имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Массадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Айдара Массадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!

44' Г О О О О Л - Кадевере Тино левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

43' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Пакета Лукас из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

40' Пакета Лукас из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ланс , будет отменен из-за фола.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Какута Гаэль из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Сотока Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Сотока Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Ох, нехорошо это выглядит. Кадевере Тино получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Кадевере Тино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Лион

18' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Г О О О О Л - Клаусс Жонатан из команды Ланс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

13' Мюинга Арно имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

13' ШАНС! Мюинга Арно вышел один на один с голкипером...

13' Фофана Секо разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Ланс

11' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лион выполняет удар от ворот.

8' Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали

8' Игрок Мюинга Арно из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Лион выполняет удар от ворот.

7' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

7' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лион начинает с центра поля