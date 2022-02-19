Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Второй тайм: 73'
Стадион: Боллар-Делелис
1:0
13' ГолКлаусс Жонатан
37' Undefined phrase: football_event_Фофана Секо
1:1
44' ГолКадевере Тино
70' Желтая карточкаЭмерсон Палмиери
Ход матча
13'
1:0
37'
44'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
34 Лувеу АдриенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Лион
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|7
|0.28
|Мюинга Арно
|7 (1)
|0.28
|Саид Уэсли
|5
|0.2
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.16
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.16
|Клаусс Жонатан
|3
|0.12
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.12
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.12
|Кошта Давид
|1
|0.04
|Банза Симон
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|8 (4)
|0.32
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.28
|Экамби Карл Токо
|6 (2)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.12
|Денайер Джейсон
|3
|0.12
|Шакири Джердан
|2
|0.08
|Слимани Ислам
|1
|0.04
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Мендес Тьяго
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|8
|0
|Дансо Кевин
|4
|1
|Дукуре Шейк
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Сотока Флориан
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Франковски Пшемыслав
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Каюзак Янник
|0
|1
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
4
18%
6
50%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
18%
1
8%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
5
42%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
2
17%
8
53%
76-90
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
3
19%
6
25%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
25%
5
21%
76-90
Пропущено
23
12
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
30%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
5
42%
76-90
Забито
38
36
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
6
16%
6
17%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
6
16%
8
22%
31-45
6
16%
6
17%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
8
21%
6
17%
76-90
Пропущено
35
27
19 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
5
14%
2
7%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
12
34%
3
11%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
6
17%
13
48%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|1:1 Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|6.
|Ланс
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|7.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|8.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|9.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|10.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|17.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|18.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|19.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|20.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|1:1 Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|1:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Лион
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|11.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ланс 1:1 Лион
Исход игры
Ланс
9.6% (13)
Ничья
32.6% (44)
Лион
57.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (64)
Меньше
51.52% (68)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:2 Лион
37% (50)
1:1 Ничья
28.9% (39)
0:1 Лион
12.6% (17)
2:1 Ланс
4.4% (6)
1:0 Ланс
4.4% (6)
1:3 Лион
3% (4)
0:2 Лион
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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