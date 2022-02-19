Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Мало Густо из команды Лион в офсайде

94' Матч возобновлен

93' Февр Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Давид Коста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Давид Коста из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.

89' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Лион выполняет удар от ворот.

89' Как он промахнулся? Ганаго Игнатиус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

89' Клаусс Жонатан разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Давид Коста из команды Ланс делает пас партнеру.

88' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Ланс

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Мало Густо

86' Дюбуа Лео не смог попасть в створ ударом издали

86' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Лион

81' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

80' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Давид Коста из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

80' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!

80' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Эмерсон Палмиери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Лион

77' Фофана Секо из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Лион выполняет удар от ворот.

77' Давид Коста из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

76' Ланс выполняет удар от ворот.

75' Как он промахнулся? Пакета Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

75' ШАНС! Пакета Лукас вышел один на один с голкипером...

75' Кадевере Тино разрезает оборону соперника отличным пасом

74' Кастелло Лукеба наказан за толчок Мюинга Арно

74' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Давид Коста

72' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Эмерсон Палмиери получил желтую карточку от судьи

69' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ланс выполняет удар от ворот.

67' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Лион

65' Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Удар от ворот произведет Ланс

64' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Февр Ромен из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Какута Гаэль наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

55' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Дукуре Шейк из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Ох, нехорошо это выглядит. Клаусс Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Клаусс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Кастелло Лукеба из команды Лион четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

48' Игрок Клаусс Жонатан из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе

47' Экамби Карл Токо нанес удар, мяч был парирован, но Вилькер Фаринеc не удержал его в руках.