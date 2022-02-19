Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
1:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
1:0
13' Гол
Клаусс Жонатан
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Фофана Секо
1:1
44' Гол
Кадевере Тино
70' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
84' Желтая карточка
Дюбуа Лео
90'+5

Ход матча

13'
Клаусс Жонатан
1:0
37'
Фофана Секо
 
44'
1:1
Кадевере Тино
(Экамби Карл Токо)
70'
 
Эмерсон Палмиери
72'
Кошта Давид
Какута Гаэль
 
76'
 
Ауа Уссем
Кадевере Тино
84'
 
Дюбуа Лео
85'
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
 
87'
 
Гюсто Мало
Дюбуа Лео
90'
Франковски Пшемыслав
Клаусс Жонатан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 135
Ланс 9.6% (13)
X 32.6% (44)
Лион 57.8% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Фариньес
Вилькер
5
Вух
Кристофер
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
8
Фофана
Секо
28
Дукуре
Шейк
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
11
Кадевере
Тино
Ланс
3-4-1-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лион

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
0:2
К
2:3
Л1
0:1
К
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
ТМС
2:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.28
Мюинга Арно 7 (1) 0.28
Саид Уэсли 5 0.2
Франковски Пшемыслав 4 0.16
Сотока Флориан 4 (2) 0.16
Клаусс Жонатан 3 0.12
Какута Гаэль 3 (1) 0.12
Ганаго Игнатиус 3 0.12
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 8 (4) 0.32
Пакета Лукас 7 (1) 0.28
Экамби Карл Токо 6 (2) 0.24
Ауа Уссем 3 0.12
Денайер Джейсон 3 0.12
Шакири Джердан 2 0.08
Слимани Ислам 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Дансо Кевин 4 1
Дукуре Шейк 4 1
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 5 0
Айдара Массадио 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Дембеле Мусса II 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
4
17%
7
54%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
6
46%
1
6%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
8
50%
76-90

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
3
19%
6
25%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
25%
5
21%
76-90

Пропущено

23
12
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
17%
1
8%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
7
30%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
4
17%
5
42%
76-90

Забито

39
37
20 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
7
18%
6
16%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
5
13%
6
16%
61-75
8
21%
6
16%
76-90

Пропущено

36
28
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
5
14%
3
11%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
13
36%
3
11%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
5
14%
2
7%
61-75
6
17%
13
46%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2
Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0
Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
6. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
7. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
8. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
9. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
10. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
17. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
18. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
19. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
10. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
8. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
11. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
12. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
13. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Офсайд
    94'
    Мало Густо из команды Лион в офсайде
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Февр Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    93'
    Давид Коста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс пасует в штрафную, но Лопеш Антони выходит и ловит мяч.
  • 92'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 92'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    92'
    Н'Домбеле Тангай из команды Лион фолит на Дукуре Шейк, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 92'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Лион пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 91'
    Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает передачу одноклубнику.
  • 91'
    Тактическая замена. Клаусс Жонатан уходит с поля и его заменяет Франковски Пшемыслав
  • 89'
    Давид Коста из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 89'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Медина Факундо из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 89'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 89'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 89'
    Как он промахнулся? Ганаго Игнатиус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 89'
    Клаусс Жонатан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 89'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 88'
    Лион контролирует мяч.
  • 88'
    Хорошую попытку сделал Сотока Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 88'
    Давид Коста из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 88'
    Фофана Секо из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 88'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 88'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 87'
    Клаусс Жонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 87'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 87'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 87'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 87'
    Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Мало Густо
  • 86'
    Дюбуа Лео не смог попасть в створ ударом издали
  • 86'
    Лион пытается что-то создать.
  • 86'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 85'
    Тактическая замена. Мюинга Арно уходит с поля и его заменяет Ганаго Игнатиус
  • Желтая карточка
    84'
    Дюбуа Лео из команды Лион получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    84'
    Дюбуа Лео из команды Лион опасно и грубо сыграл. Айдара Массадио пострадал.
  • 84'
    Лион пытается что-то создать.
  • 83'
    Лион контролирует мяч.
  • 83'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    81'
    Дукуре Шейк наказан за толчок Пакета Лукас
  • 81'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 81'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 81'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Фофана Секо нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
  • 80'
    Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Давид Коста из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    80'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
  • 80'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 80'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!
  • 80'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 80'
    Эмерсон Палмиери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 80'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 79'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 79'
    Ланс контролирует мяч.
  • 79'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 78'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 77'
    Фофана Секо из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 77'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 77'
    Лион контролирует мяч.
  • 77'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 77'
    Давид Коста из команды Ланс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 76'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 76'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 76'
    Тактическая замена. Кадевере Тино уходит с поля и его заменяет Ауа Уссем
  • 75'
    Как он промахнулся? Пакета Лукас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 75'
    ШАНС! Пакета Лукас вышел один на один с голкипером...
  • 75'
    Кадевере Тино разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 75'
    Лион пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Фол, нарушение
    74'
    Кастелло Лукеба наказан за толчок Мюинга Арно
  • 74'
    Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
  • 73'
    Лион пытается что-то создать.
  • 73'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Давид Коста
  • 72'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Кадевере Тино
  • Желтая карточка
    70'
    Эмерсон Палмиери получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион опасно и грубо сыграл. Клаусс Жонатан пострадал.
  • 70'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Эмерсон Палмиери из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
  • 69'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 68'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 68'
    Экамби Карл Токо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 67'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 67'
    Лион пытается что-то создать.
  • 67'
    Лион контролирует мяч.
  • 67'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    66'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой слева.
  • 66'
    Пакета Лукас мяч отрикошетил от ворот
  • 66'
    Кадевере Тино из команды Лион делает пас партнеру.
  • 66'
    Лион пытается что-то создать.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 65'
    Какута Гаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 65'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 65'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • 64'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 64'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 64'
    Лион пытается что-то создать.
  • 64'
    Лион пытается что-то создать.
  • 64'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!
  • 63'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 63'
    Опасность предотвращена - Медина Факундо из команды Ланс вступил в отбор удачно
  • 63'
    Февр Ромен из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 63'
    Лион пытается что-то создать.
  • 62'
    Лион пытается что-то создать.
  • 62'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Пакета Лукас наказан за толчок Медина Факундо
  • Фол, нарушение
    61'
    Какута Гаэль из команды Ланс в офсайде
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 59'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Медина Факундо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    59'
    Какута Гаэль из команды Ланс в офсайде
  • 58'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Лион контролирует мяч.
  • 56'
    Февр Ромен из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Угловой
    56'
    Какере Максанс из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 56'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Ланс контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Ланс: 40%, Лион: 60%.
  • 55'
    Лион контролирует мяч.
  • 55'
    Какута Гаэль наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 55'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Дукуре Шейк из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 54'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 54'
    Лион контролирует мяч.
  • 53'
    Ланс контролирует мяч.
  • 53'
    Игрок Экамби Карл Токо из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 53'
    Февр Ромен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Лион пытается что-то создать.
  • 52'
    Лион пытается что-то создать.
  • 52'
    Лион пытается что-то создать.
  • 51'
    Лион контролирует мяч.
  • 51'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    51'
    Н'Домбеле Тангай возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    51'
    Клаусс Жонатан возвращается на поле.
  • 51'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Клаусс Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    50'
    Клаусс Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Контроль мяча: Ланс: 40%, Лион: 60%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 48'
    Ланс контролирует мяч.
  • 48'
    Кастелло Лукеба из команды Лион четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 48'
    Игрок Клаусс Жонатан из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 48'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Клаусс Жонатан и Мюинга Арно из команды Ланс.
  • 48'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 47'
    Фариньес Вилькер взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Экамби Карл Токо нанес удар, мяч был парирован, но Вилькер Фаринеc не удержал его в руках.
  • 47'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Лион пытается что-то создать.
  • 46'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Лион имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Айдара Массадио возвращается на поле.
  • 49'
    Лион пытается что-то создать.
  • 49'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    49'
    Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Массадио получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Айдара Массадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 46'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 45'
    Команда Лион сравняла счет! Игра продолжается!
  • 44'
    Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кадевере Тино левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 44'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Лион пытается что-то создать.
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион делает пас партнеру.
  • 43'
    Экамби Карл Токо из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Лион пытается что-то создать.
  • 43'
    Лион контролирует мяч.
  • 43'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Пакета Лукас из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 42'
    Лион контролирует мяч.
  • 41'
    Лион пытается что-то создать.
  • 40'
    Пакета Лукас из команды Лион не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 40'
    Кадевере Тино из команды Лион делает передачу одноклубнику.
  • 40'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 40'
    Лион пытается что-то создать.
  • 39'
    Лион пытается что-то создать.
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Фофана Секо задерживает мяч рукой
  • 37'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ланс, будет отменен из-за фола.
  • Описание гола
    37'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О О Л! Ланс забивает! Фофана Секо отличился.
  • 37'
    Ланс начинает контратаку
  • 36'
    Мендес Тьяго ошибается в защите.
  • 36'
    Какута Гаэль из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 36'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Дюбуа Лео из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
  • 34'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • 33'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лион контролирует мяч.
  • 32'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лион контролирует мяч.
  • 30'
    Лион пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • 30'
    Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Сотока Флориан наказан за толчок Н'Домбеле Тангай
  • 29'
    Лион пытается что-то создать.
  • 29'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Кадевере Тино из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 29'
    Какере Максанс из команды Лион делает пас партнеру.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Кадевере Тино из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Кадевере Тино из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Лион пытается что-то создать.
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Кадевере Тино из команды Лион поставил подножку. Пострадал Медина Факундо
  • 27'
    Февр Ромен из команды Лион делает пас партнеру.
  • 27'
    Лион пытается что-то создать.
  • 27'
    Сотока Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • 27'
    Медина Факундо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Мендес Тьяго из команды Лион делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    26'
    Февр Ромен из команды Лион подал угловой справа.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 26'
    Сотока Флориан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 42%, Лион: 58%.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    23'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 22'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    Кадевере Тино возвращается на поле.
  • 21'
    Ланс контролирует мяч.
  • 21'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кадевере Тино получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    20'
    Кадевере Тино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 40%, Лион: 60%.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    19'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 19'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 18'
    Фофана Секо из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 18'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 18'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 39%, Лион: 61%.
  • Описание гола
    14'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Клаусс Жонатан из команды Ланс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 13'
    Мюинга Арно имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 13'
    ШАНС! Мюинга Арно вышел один на один с голкипером...
  • 13'
    Мюинга Арно из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 13'
    Фофана Секо разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 13'
    Ланс начинает контратаку
  • 13'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Лион пытается что-то создать.
  • 11'
    Лион пытается что-то создать.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лион контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 38%, Лион: 62%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кастелло Лукеба из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
  • 9'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Мюинга Арно из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ланс начинает контратаку
  • 8'
    Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 8'
    Игрок Мюинга Арно из команды Ланс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 7'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 7'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Февр Ромен задерживает мяч рукой
  • 6'
    Лион пытается что-то создать.
  • 5'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 33%, Лион: 67%.
  • Офсайд
    4'
    Кадевере Тино из команды Лион в офсайде
  • 4'
    Какере Максанс из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Ланс 9.6% (13)
X 32.6% (44)
Лион 57.8% (78)
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Прогнозы на матч Ланс 1:1 Лион

Исход игры
Ланс
9.6% (13)
Ничья
32.6% (44)
Лион
57.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (64)
Меньше
51.52% (68)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:2 Лион
37% (50)
1:1 Ничья
28.9% (39)
0:1 Лион
12.6% (17)
1:0 Ланс
4.4% (6)
2:1 Ланс
4.4% (6)
1:3 Лион
3% (4)
0:2 Лион
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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