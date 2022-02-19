Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ПСЖ
0'
1:0
4' Гол
Коло-Муани Рандаль
2:0
17' Гол
Мерлин Квентин
18' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
38' Желтая карточка
Верратти Марко
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Аппиа Деннис
45' Желтая карточка
Аппиа Деннис
45'+4

Ход матча

4'
Коло-Муани Рандаль
(Саймон Мозес)
1:0
17'
Мерлин Квентин
(Букари Осман)
2:0
18'
Кастеллетто Жан-Шарль
 
38'
 
Верратти Марко
44'
Аппиа Деннис
 
45'
Аппиа Деннис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 155
Нант 1.9% (3)
X 5.2% (8)
ПСЖ 92.9% (144)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
ПСЖ
8.75
5.20
1.55
Все Коэффициенты
Новости
1
Лафон
Альбан
26
Букари
Осман
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
12
Аппиа
Деннис
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Навас
Кейлор
24
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
18
Вейналдум
Джорджиньо
6
Верратти
Марко
27
Гуэйе
Идрисса
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
Нант
5-3-2
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Нант
ПСЖ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
300%
1 победа 6 ничьих 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед

22 матча

9.1%
90.9%
2 победы 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

4.5%
36.4%
59.1%
1 победа 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 9 0.36
Блас Людовик 7 (2) 0.28
Жиротто Андрей 5 0.2
Саймон Мозес 3 0.12
Чиривелья Педро 2 0.08
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (2) 0.52
Икарди Мауро 4 0.16
Данилу Перейра 4 0.16
Ди Мария Анхель 3 0.12
Хакими Ашраф 3 0.12
Неймар 3 (1) 0.12
Эррера Андер 3 0.12
Гуэйе Идрисса 3 0.12
Маркиньос Маркос 3 0.12
Месси Лионель 2 0.08
Дракслер Юлиан 2 0.08
Керер Тило 2 0.08
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Кастеллетто Жан-Шарль 6 0
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Аппиа Деннис 2 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 0
Мбаппе Килиан 6 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
24
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
6%
2
8%
1-15
3
17%
5
21%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
7
39%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
4
15%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
15%
6
23%
61-75
5
38%
7
27%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

31
50
12 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
6
12%
1-15
5
16%
8
16%
16-30
4
13%
9
18%
31-45
7
23%
3
6%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
7
23%
14
28%
76-90

Пропущено

28
21
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
21%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
2
7%
6
29%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
4
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0
Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0
ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:2 Заявка 25 18 5 2 52 - 21 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
6. Нант 2:0 Заявка 25 11 5 9 33 - 28 38
7. Ланс Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
8. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
9. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
10. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
17. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
18. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
19. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:2 Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Нант 2:0 Заявка 13 8 2 3 21 - 12 26
4. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
5. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
6. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
7. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
10. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ 0:2 Заявка 13 7 4 2 24 - 15 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
8. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Нант 2:0 Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    45'
    Арбитр всё-таки пошёл смотреть ВАР.
  • Судья
    45'
    Кастеллетто выиграл верх на подаче корнера, однако толковый удар нанести не смог. Показывал он, что была рука со стороны игрока "ПСЖ", но судья не послушал.
  • Угловой
    45'
    Маркиньос, выбивая прострел соперника, попал мячом в Керера, и будет угловой.
  • 45'
    Месси навесил со штрафного, и мяч выбил головой игрок команды хозяев.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • Желтая карточка
    45'
    Решение рефери изменено: Аппиа получает не красную, а жёлтую карточку. Справедливо. Мбаппе всё равно не выходил в том эпизоде один на один.
  • Видеоповтор
    44'
    Арбитр нарисовал руками экран и побежал смотреть ВАР.
  • Фол, нарушение
    43'
    Мбаппе упал в левую часть чужой штрафной, но фол был чуть раньше, поэтому нет пенальти. Прямую красную карточку получил Аппиа, толкнувший Килиана, хотя там не было лишение явной возможности забить гол.
  • 42'
    "Нант" сделал перехват в центре поля и устроил контратаку, в которой Саймон Мозес переоценил свои возможности и подарил мяч Маркиньосу.
  • 41'
    Мбаппе вернулся на газон и попробует поиграть. Если что, Почеттино может заменить его в перерыве.
  • Фол, нарушение
    40'
    Верратти получил на себе небольшой фол в середине поля.
  • 40'
    Игра наконец возобновилась.
  • 39'
    С помощью медиков Мбаппе покидает поле. Хромает. Неизвестно, продолжит ли он встречу.
  • Желтая карточка
    38'
    Верратти за излишнюю разговорчивость получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    37'
    Месси вывернул мяч на правый фланг на ход Мбаппе, и оказался Килиан на газоне после отбора в исполнении Паллуа. Врачи выходят на поле.
  • 36'
    Блас двигался за пределами штрафной в левую сторону, а пробил с полуразворота в правый угол - рядом со штангой.
  • 35'
    Коло-Муани устроил перспективный забег по правому флангу со смещением, но далеко отпустил мяч и потерял контроль над ним.
  • Фол, нарушение
    34'
    Неймар подал угловой справа, и мяч отскочил на подступы к штрафной, где Верратти подыграл себе рукой.
  • 33'
    Месси пробежал мимо мяча и позволил исполнить штрафной Неймару, попавшему в стенку, а если конкретно, то в Бласа.
  • 32'
    Кастеллетто так и красную карточку схватит, если не перестанет третировать Неймара своими нарушениями.
  • Фол, нарушение
    31'
    Опасный штрафной перед воротами "Нанта" - сфолил Кастеллетто против Неймара.
  • Угловой
    30'
    Мерлин разыграл корнер на левом фланге, однако острого продолжения не состоялось.
  • Опасный момент
    29'
    Чиривелья на левом фланге покатил проникающий пас вперёд, Керер не выбил мяч в подкате, и подхвативший его Саймон Мозес заставил прилично потрудиться Кейлора Наваса.
  • 29'
    Иной раз прорывать эту оборону у гостей получается, но вот пробить мячом ленточку не удаётся.
  • 28'
    "ПСЖ" не перестаёт катать мяч на чужой половине поля в попытках прорвать чужую оборону.
  • Опасный момент
    27'
    Мбаппе вырвался на пространство по левому полуфлангу и покатил в центр на Неймара, чей удар в левый угол потащил Лафон.
  • Опасный момент
    26'
    Месси проткнул классный пас вперёд на Гуэйе, а тот в падении не смог пробить Лафона.
  • Фол, нарушение
    25'
    Кимпембе подкатом сзади попал по ногам Саймона Мозеса.
  • 23'
    Паллуа грудью скинул мяч назад Лафону - обошлось без сюрпризов.
  • 22'
    Мерлин навесил с левого полуфланга со штрафного, и Жиротто головой пробил в руки Наваса.
  • Фол, нарушение
    21'
    Верратти сфолил в 33 метрах от своих ворот.
  • 21'
    Мог "ПСЖ" уже проигрывать и вовсе с крупным счётом. 
  • Опасный момент
    20'
    Саймон Мозес прострелил с левого края, и Коло-Муани не попал в створ с близкой дистанции, простив парижан.
  • Опасный момент
    19'
    Мбаппе вывалился на чужие ворота по зоне левого инсайда, но не переиграл Лафона с ближнего угла.
  • Желтая карточка
    18'
    Кастеллетто снова сфолил против Неймара и на этот раз не избежал предупреждения.
  • 17'
    Совсем как-то не по-чемпионски идут дела у команды Маурисио Почеттино в этом матче.
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Квентин Мерлин!
    На правом полуфланге в пределах чужой штрафной Букари поделился мячом с Мерлином, и тот запустил сферу в дальнюю девятку.
  • Фол, нарушение
    15'
    Кастеллетто опять сфолил против Неймара. Так и до жёлтой карточки недалеко.
  • 14'
    Неймар сделал слишком проникающий пас Вейналдуму - мяч на самом деле достался Лафону.
  • Фол, нарушение
    13'
    Неймар всё-таки добился того, чтобы Кастеллетто завалил его на газон на фланге.
  • 12'
    Жиротто из-за пределов штрафной пробил в правый угол, и Кейлор Навас зафиксировал мяч со второй попытки.
  • 11'
    Мбаппе хотел пойти по правому флангу, но Аппиа не дал ему это сделать.
  • 10'
    "ПСЖ" хочет играть первым номером и делает это, но "Нант" не прогибается.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кастеллетто нарушил правила - из-за него пострадал Мбаппе.
  • Опасный момент
    8'
    Месси вышел один на один с Лафоном, однако не сумел переиграть вратаря хозяев.
  • Фол, нарушение
    7'
    Небольшой фол Паллуа против Месси.
  • 6'
    Туман рассеивается, получше стала видимость.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Рандаль Коло-Муани!
  • 3'
    Команды играют в традиционных цветах: "Нант" - в жёлтом, "ПСЖ" - в тёмно-синем. 
  • 2'
    Сильный туман в Нанте.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 49'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 49'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 48'
    Плохо сыграл Маркиньос Маркос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 48'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Угловой
    48'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 48'
    Маркиньос Маркос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    48'
    Саймон Мозес из команды Нант подал угловой справа.
  • 48'
    Кимпембе Преснел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Букари Осман из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Букари Осман из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Нант начинает контратаку
  • 47'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Месси Лионель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    47'
    Аппиа Деннис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Нант: 27%, ПСЖ: 73%.
  • 46'
    НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Аппиа Деннис из команды Нант получает жёлтую вместо красной.
  • 44'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 44'
    The card for Аппиа Деннис from Нант was disallowed via VAR intervention.
  • Фол, нарушение
    44'
    Аппиа Деннис из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Мбаппе Килиан.
  • 44'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    43'
    Коло-Муани Рандаль задерживает мяч рукой
  • 43'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Саймон Мозес из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Маркиньос Маркос.
  • 42'
    Нант пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    41'
    Мбаппе Килиан возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    41'
    Блас Людовик наказан за толчок Верратти Марко
  • 40'
    Нант контролирует мяч.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: Нант: 27%, ПСЖ: 73%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мбаппе Килиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    38'
    Мбаппе Килиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    38'
    Рефери не любит споров - именно за это Верратти Марко сейчас получил желтую
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
  • 37'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 36'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 36'
    Нант начинает контратаку
  • 36'
    Верратти Марко ошибается в защите.
  • 36'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Кимпембе Преснел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Игрок Коло-Муани Рандаль из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 36'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Нант начинает контратаку
  • 35'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Нант: 27%, ПСЖ: 73%.
  • 35'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Верратти Марко задерживает мяч рукой
  • 34'
    Саймон Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Неймар из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 33'
    Блас Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Неймар пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 32'
    Неймар из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 31'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 30'
    Нант пытается что-то создать.
  • 30'
    Саймон Мозес из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 30'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Саймон Мозес, обводя своих соперников
  • Угловой
    30'
    Мерлин Квентин из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • 30'
    Контроль мяча: Нант: 27%, ПСЖ: 73%.
  • 30'
    Навас Кейлор из команды ПСЖ сделал отличный сейв!
  • 30'
    Должен был быть гол! Саймон Мозес имел отличный шанс, но Кейлор Навас не дал голу состоятся!
  • 30'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саймон Мозес и Чиривелья Педро из команды Нант.
  • 29'
    Нант пытается что-то создать.
  • 29'
    Нант контролирует мяч.
  • 28'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 28'
    Лафон Альбан из команды Нант сделал отличный сейв!
  • 28'
    Неймар имел все шансы забить, но Альбан Ляфон сделал отличный сейв!
  • 28'
    ШАНС! Неймар вышел один на один с голкипером...
  • 28'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 27'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Кимпембе Преснел из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
  • 26'
    Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Гуэйе Идрисса имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 26'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 26'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    25'
    Жиротто Андрей наказан за толчок Верратти Марко
  • 25'
    Контроль мяча: Нант: 27%, ПСЖ: 73%.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 24'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Паллуа Николя из команды Нант четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 24'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бернат Хуан и Неймар из команды ПСЖ.
  • 23'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 23'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 23'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 22'
    Так близко к голу! Жиротто Андрей имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Кейлор Навас!
  • 22'
    Мерлин Квентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Верратти Марко атаковал сзади соперника. Это Блас Людовик заработал своей команде штрафной
  • 21'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 20'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 20'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Контроль мяча: Нант: 30%, ПСЖ: 70%.
  • 20'
    Как он промахнулся? Коло-Муани Рандаль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 20'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Нант начинает контратаку
  • 20'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Мбаппе Килиан нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.
  • 19'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 19'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    18'
    Кастеллетто Жан-Шарль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Неймар.
  • 18'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 17'
    Букари Осман сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Мерлин Квентин наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 17'
    Букари Осман из команды Нант делает пас партнеру.
  • 16'
    Мерлин Квентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мерлин Квентин и Блас Людовик из команды Нант.
  • 16'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Блас Людовик из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Блас Людовик и Коло-Муани Рандаль из команды Нант.
  • 16'
    Нант начинает контратаку
  • 16'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 15'
    Нант контролирует мяч.
  • 15'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Нант: 29%, ПСЖ: 71%.
  • 15'
    Неймар из команды ПСЖ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 14'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 13'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 12'
    Жиротто Андрей бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
  • 12'
    Нант пытается что-то создать.
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Нант пытается что-то создать.
  • 10'
    Нант контролирует мяч.
  • 10'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 19%, ПСЖ: 81%.
  • 9'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Кастеллетто Жан-Шарль наказан за толчок Мбаппе Килиан
  • 8'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 8'
    Месси Лионель имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 8'
    ШАНС! Месси Лионель вышел один на один с голкипером...
  • 8'
    Месси Лионель из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Мбаппе Килиан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 8'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Паллуа Николя наказан за толчок Месси Лионель
  • 7'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Мерлин Квентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Нант пытается что-то создать.
  • 6'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 16%, ПСЖ: 84%.
  • 5'
    Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 4'
    Саймон Мозес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Коло-Муани Рандаль забивает с правой ноги!
  • 4'
    Саймон Мозес из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Саймон Мозес из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Нант начинает контратаку
  • 4'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Керер Тило не смог удачно сыграть.
  • 3'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 3'
    Бернат Хуан нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.
  • 3'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 3'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Верратти Марко из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Бернат Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Чиривелья Педро из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Нант пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нант 2:0 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Нант 2:0 ПСЖ

Исход игры
Нант
1.9% (3)
Ничья
5.2% (8)
ПСЖ
92.9% (144)
Тотал 2.5
Больше
67.41% (91)
Меньше
32.59% (44)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
40% (62)
0:2 ПСЖ
20% (31)
1:3 ПСЖ
12.9% (20)
0:1 ПСЖ
4.5% (7)
1:1 Ничья
3.2% (5)
0:3 ПСЖ
1.9% (3)
1:5 ПСЖ
1.3% (2)
0:4 ПСЖ
1.3% (2)
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