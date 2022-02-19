Месси навесил со штрафного, и мяч выбил головой игрок команды хозяев.

Маркиньос, выбивая прострел соперника, попал мячом в Керера, и будет угловой.

Кастеллетто выиграл верх на подаче корнера, однако толковый удар нанести не смог. Показывал он, что была рука со стороны игрока "ПСЖ", но судья не послушал.

45' Решение рефери изменено: Аппиа получает не красную, а жёлтую карточку. Справедливо. Мбаппе всё равно не выходил в том эпизоде один на один.

44' Арбитр нарисовал руками экран и побежал смотреть ВАР.

43' Мбаппе упал в левую часть чужой штрафной, но фол был чуть раньше, поэтому нет пенальти. Прямую красную карточку получил Аппиа, толкнувший Килиана, хотя там не было лишение явной возможности забить гол.

42' "Нант" сделал перехват в центре поля и устроил контратаку, в которой Саймон Мозес переоценил свои возможности и подарил мяч Маркиньосу.

41' Мбаппе вернулся на газон и попробует поиграть. Если что, Почеттино может заменить его в перерыве.

40' Верратти получил на себе небольшой фол в середине поля.

40' Игра наконец возобновилась.

39' С помощью медиков Мбаппе покидает поле. Хромает. Неизвестно, продолжит ли он встречу.

38' Верратти за излишнюю разговорчивость получил жёлтую карточку.

37' Месси вывернул мяч на правый фланг на ход Мбаппе, и оказался Килиан на газоне после отбора в исполнении Паллуа. Врачи выходят на поле.

36' Блас двигался за пределами штрафной в левую сторону, а пробил с полуразворота в правый угол - рядом со штангой.

35' Коло-Муани устроил перспективный забег по правому флангу со смещением, но далеко отпустил мяч и потерял контроль над ним.

34' Неймар подал угловой справа, и мяч отскочил на подступы к штрафной, где Верратти подыграл себе рукой.

33' Месси пробежал мимо мяча и позволил исполнить штрафной Неймару, попавшему в стенку, а если конкретно, то в Бласа.

32' Кастеллетто так и красную карточку схватит, если не перестанет третировать Неймара своими нарушениями.

31' Опасный штрафной перед воротами "Нанта" - сфолил Кастеллетто против Неймара.

30' Мерлин разыграл корнер на левом фланге, однако острого продолжения не состоялось.

29' Чиривелья на левом фланге покатил проникающий пас вперёд, Керер не выбил мяч в подкате, и подхвативший его Саймон Мозес заставил прилично потрудиться Кейлора Наваса.

29' Иной раз прорывать эту оборону у гостей получается, но вот пробить мячом ленточку не удаётся.

28' "ПСЖ" не перестаёт катать мяч на чужой половине поля в попытках прорвать чужую оборону.

27' Мбаппе вырвался на пространство по левому полуфлангу и покатил в центр на Неймара, чей удар в левый угол потащил Лафон.

26' Месси проткнул классный пас вперёд на Гуэйе, а тот в падении не смог пробить Лафона.

25' Кимпембе подкатом сзади попал по ногам Саймона Мозеса.

23' Паллуа грудью скинул мяч назад Лафону - обошлось без сюрпризов.

22' Мерлин навесил с левого полуфланга со штрафного, и Жиротто головой пробил в руки Наваса.

21' Верратти сфолил в 33 метрах от своих ворот.

21' Мог "ПСЖ" уже проигрывать и вовсе с крупным счётом.

20' Саймон Мозес прострелил с левого края, и Коло-Муани не попал в створ с близкой дистанции, простив парижан.

19' Мбаппе вывалился на чужие ворота по зоне левого инсайда, но не переиграл Лафона с ближнего угла.

18' Кастеллетто снова сфолил против Неймара и на этот раз не избежал предупреждения.

17' Совсем как-то не по-чемпионски идут дела у команды Маурисио Почеттино в этом матче.

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Квентин Мерлин!

На правом полуфланге в пределах чужой штрафной Букари поделился мячом с Мерлином, и тот запустил сферу в дальнюю девятку.

15' Кастеллетто опять сфолил против Неймара. Так и до жёлтой карточки недалеко.

14' Неймар сделал слишком проникающий пас Вейналдуму - мяч на самом деле достался Лафону.

13' Неймар всё-таки добился того, чтобы Кастеллетто завалил его на газон на фланге.

12' Жиротто из-за пределов штрафной пробил в правый угол, и Кейлор Навас зафиксировал мяч со второй попытки.

11' Мбаппе хотел пойти по правому флангу, но Аппиа не дал ему это сделать.

10' "ПСЖ" хочет играть первым номером и делает это, но "Нант" не прогибается.

9' Кастеллетто нарушил правила - из-за него пострадал Мбаппе.

8' Месси вышел один на один с Лафоном, однако не сумел переиграть вратаря хозяев.

7' Небольшой фол Паллуа против Месси.

6' Туман рассеивается, получше стала видимость.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Рандаль Коло-Муани!

3' Команды играют в традиционных цветах: "Нант" - в жёлтом, "ПСЖ" - в тёмно-синем.

2' Сильный туман в Нанте.