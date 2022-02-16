Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Стад де ля Божуар
История личных встреч
Нант
ПСЖ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
300%
1 победа 6 ничьих 0 побед
20 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед
22 матча
9.1%
90.9%
2 победы 0 ничьих 20 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
4.5%
36.4%
59.1%
1 победа 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|8
|0.33
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.29
|Жиротто Андрей
|5
|0.21
|Саймон Мозес
|3
|0.13
|Чиривелья Педро
|2
|0.08
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|Букари Осман
|1
|0.04
|Кулибали Калифа
|1
|0.04
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.04
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|0.54
|Икарди Мауро
|4
|0.17
|Данилу Перейра
|4
|0.17
|Ди Мария Анхель
|3
|0.13
|Хакими Ашраф
|3
|0.13
|Неймар
|3 (1)
|0.13
|Эррера Андер
|3
|0.13
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.13
|Маркиньос Маркос
|3
|0.13
|Месси Лионель
|2
|0.08
|Дракслер Юлиан
|2
|0.08
|Керер Тило
|2
|0.08
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Верратти Марко
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Кимпембе Преснел
|1
|0.04
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|5
|1
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Аппиа Деннис
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|9
|0
|Мбаппе Килиан
|6
|0
|Хакими Ашраф
|2
|1
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
24
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
6%
2
8%
1-15
3
17%
5
21%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
7
39%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
4
15%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
15%
6
23%
61-75
5
38%
7
27%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
31
50
12 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
6
12%
1-15
5
16%
8
16%
16-30
4
13%
9
18%
31-45
7
23%
3
6%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
7
23%
14
28%
76-90
Пропущено
28
21
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
21%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
2
7%
6
29%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
4
14%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0
Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0
ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|10.
|Лилль
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|32 - 35
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|19.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|20.
|Метц
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|25 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|9.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 16
|19
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|8.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|12.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|13.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
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Прогнозы на матч Нант - ПСЖ
Исход игры
Нант
0% (0)
Ничья
2.7% (1)
ПСЖ
97.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (23)
Меньше
34.29% (12)
Обе команды забьют
Да
60% (21)
Нет
40% (14)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
40.5% (15)
0:2 ПСЖ
24.3% (9)
1:3 ПСЖ
13.5% (5)
0:3 ПСЖ
5.4% (2)
0:1 ПСЖ
5.4% (2)
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