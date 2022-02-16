Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Прогнозы 37
Нант 0% (0)
X 2.7% (1)
ПСЖ 97.3% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
ПСЖ
6.99
4.80
1.55
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Нант
ПСЖ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
300%
1 победа 6 ничьих 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 13 побед

22 матча

9.1%
90.9%
2 победы 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

4.5%
36.4%
59.1%
1 победа 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 8 0.33
Блас Людовик 7 (2) 0.29
Жиротто Андрей 5 0.21
Саймон Мозес 3 0.13
Чиривелья Педро 2 0.08
Сиприен Вилан 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Букари Осман 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (2) 0.54
Икарди Мауро 4 0.17
Данилу Перейра 4 0.17
Ди Мария Анхель 3 0.13
Хакими Ашраф 3 0.13
Неймар 3 (1) 0.13
Эррера Андер 3 0.13
Гуэйе Идрисса 3 0.13
Маркиньос Маркос 3 0.13
Месси Лионель 2 0.08
Дракслер Юлиан 2 0.08
Керер Тило 2 0.08
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Жиротто Андрей 6 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Аппиа Деннис 2 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 9 0
Мбаппе Килиан 6 0
Хакими Ашраф 2 1
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Ди Мария Анхель 2 0
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Вейналдум Джорджиньо 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
24
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
6%
2
8%
1-15
3
17%
5
21%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
7
39%
1
4%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
2
11%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
15%
4
15%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
15%
6
23%
61-75
5
38%
7
27%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

31
50
12 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
6
12%
1-15
5
16%
8
16%
16-30
4
13%
9
18%
31-45
7
23%
3
6%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
7
23%
14
28%
76-90

Пропущено

28
21
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
21%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
2
7%
6
29%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
8
29%
3
14%
61-75
4
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0
Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0 Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0
ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
10. Лилль Заявка 24 9 8 7 32 - 35 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
17. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
18. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
19. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
20. Метц Заявка 24 4 8 12 25 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
9. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
10. Лилль Заявка 11 5 4 2 15 - 16 19
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Метц Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
13. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2022, осталось 2 дня 20 часов 35 минут.

    Главный судья: Лесаж Микаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Нант 0% (0)
    X 2.7% (1)
    ПСЖ 97.3% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    ПСЖ
    6.99
    4.80
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Нант - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Нант - ПСЖ

    Исход игры
    Нант
    0% (0)
    Ничья
    2.7% (1)
    ПСЖ
    97.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    40.5% (15)
    0:2 ПСЖ
    24.3% (9)
    1:3 ПСЖ
    13.5% (5)
    0:3 ПСЖ
    5.4% (2)
    0:1 ПСЖ
    5.4% (2)
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    ПСЖ

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