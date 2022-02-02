Испания: Кубок Короля 2021-2022
Позже
Стадион: Кампо де Вальекас
20
Балью
Иван
25
Рико
Серхио
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Ли
Кан
Ин
22
Анхель
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
11 Силла МамадуПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хопп МэттьюНападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Мальорка
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвардиола Серхи
|2
|0.5
|Суарес Марио
|1
|0.25
|Посо Хосе
|1
|0.25
|Морено Серхио II
|1
|0.25
|Сисс Пате
|1
|0.25
|Мартин Андрес
|1
|0.25
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анхель Луис
|4
|1
|Седлар Александр
|2
|0.5
|Гайя Хосеп
|2
|0.5
|Пратс Абдон
|1
|0.25
|Мбула Хорди
|1
|0.25
|Кубо Такефуса
|1
|0.25
|Льябрес Хавьер
|1
|0.25
|Сальва Севилья
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|0
|1
|Трехо Оскар
|1
|0
|Суарес Марио
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Иньиго
|1
|1
|Коста Хауме
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Ли Кан Ин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
0
0%
2
17%
91-120
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1 Мирандес - Райо Вальекано 0:1
Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2
Мальорка
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вильярреал - Мальорка 3:0 Мальорка - Эспаньол 2:1 Леванте - Мальорка 2:0 Эйбар - Мальорка 1:2
Мальорка - Барселона 0:1 Гранада - Мальорка 4:1 Льянера - Мальорка 0:6 Мальорка - Сельта 0:0 Атлетико М - Мальорка 1:2 Сеговиана - Мальорка 0:2 Мальорка - Хетафе 0:0 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Мальорка - Эльче 2:2 Кадис - Мальорка 1:1 Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Мальорка
Исход игры
Райо Вальекано
84.3% (113)
Ничья
11.9% (16)
Мальорка
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.2% (54)
Меньше
56.8% (71)
Обе команды забьют
Да
51.2% (64)
Нет
48.8% (61)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
35.8% (48)
2:1 Райо Вальекано
35.1% (47)
1:1 Ничья
8.2% (11)
2:0 Райо Вальекано
6.7% (9)
3:1 Райо Вальекано
2.2% (3)
1:2 Мальорка
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!