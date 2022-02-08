Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: BBBank Wildpark
25' Желтая карточкаБерко Эрих
Ход матча
25'
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
26
Бахманн
Яник
28
Трибулл
Том
17
Ценга
Эрик
11
Берко
Эрих
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
11 Берко ЭрихПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Карлсруэ
Зандхаузен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|10
|0.48
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.24
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.24
|Чой Кён-Рок
|4
|0.19
|Батмаз Малик
|3
|0.14
|Гордон Даниэль
|2
|0.1
|Тиеде Марко
|1
|0.05
|Юнг Себастьян
|1
|0.05
|Кобальд Кристоф
|1
|0.05
|Котер Доминик
|1
|0.05
|Хайзе Филип
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|6 (1)
|0.29
|Суку Себио
|3 (1)
|0.14
|Хён Иммануэль
|3
|0.14
|Эшвайн Александер
|2
|0.1
|Бахманн Яник
|2
|0.1
|Жиров Александр
|1
|0.05
|Зикер Арне
|1
|0.05
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.05
|Рицмайер Марсель
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Айдини Басхким
|1
|0.05
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Кобальд Кристоф
|5
|0
|Брайтхаупт Тим
|5
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Дикмайер Деннис
|5
|0
|Ценга Эрик
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Суку Себио
|4
|0
|Хён Иммануэль
|4
|0
|Айдини Басхким
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Берко Эрих
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
4
19%
1
7%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
21%
2
12%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
29%
7
41%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
16
21
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
5
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
10
63%
5
24%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
1
6%
5
24%
76-90
Забито
36
23
19 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
7
19%
1
4%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
5
14%
1
4%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
4
11%
7
30%
61-75
8
22%
6
26%
76-90
Пропущено
30
38
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
13%
7
18%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
11
37%
7
18%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
5
17%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0
Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|3.
|Вердер
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|41 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Гамбург
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|39 - 20
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|27 - 32
|28
|11.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|21
|6
|9
|6
|34 - 32
|27
|12.
|Ганза
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 33
|24
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 30
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 39
|21
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 39
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 15
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|7.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|8.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7