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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Зандхаузен
0'
25' Желтая карточка
Берко Эрих
43'

Ход матча

25'
 
Берко Эрих
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Зандхаузен
1.88
4.10
4.40
Все Коэффициенты
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
14
Голлер
Беньямин
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
7
Суку
Себио
26
Бахманн
Яник
28
Трибулл
Том
17
Ценга
Эрик
11
Берко
Эрих
37
Теструт
Паскаль
Карлсруэ
4-5-1
Зандхаузен
4-5-1

История личных встреч

Карлсруэ
Зандхаузен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
1:3
Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 10 0.48
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.24
Шлойзенер Фабиан 5 0.24
Чой Кён-Рок 4 0.19
Батмаз Малик 3 0.14
Гордон Даниэль 2 0.1
Тиеде Марко 1 0.05
Юнг Себастьян 1 0.05
Кобальд Кристоф 1 0.05
Котер Доминик 1 0.05
Хайзе Филип 0 0
Куэто Лукас 0 0
Лоренц Марк 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 6 (1) 0.29
Суку Себио 3 (1) 0.14
Хён Иммануэль 3 0.14
Эшвайн Александер 2 0.1
Бахманн Яник 2 0.1
Жиров Александр 1 0.05
Зикер Арне 1 0.05
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.05
Рицмайер Марсель 1 0.05
Кинсомби Кристиан 1 0.05
Айдини Басхким 1 0.05
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Кобальд Кристоф 5 0
Брайтхаупт Тим 5 0
Хофманн Филипп 4 0
Гондорф Жером 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Хайзе Филип 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 6 1
Дикмайер Деннис 5 0
Ценга Эрик 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Суку Себио 4 0
Хён Иммануэль 4 0
Айдини Басхким 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Жиров Александр 2 0
Бахманн Яник 2 0
Уахим Анас 2 0
Трибулл Том 1 0
Берко Эрих 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
4
19%
1
7%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
5
33%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
21%
2
12%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
29%
7
41%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

16
21
2 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
6%
5
24%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
10
63%
5
24%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
1
6%
5
24%
76-90

Забито

36
23
19 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
7
19%
1
4%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
5
14%
1
4%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
4
11%
7
30%
61-75
8
22%
6
26%
76-90

Пропущено

30
38
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
4
13%
7
18%
1-15
4
13%
1
3%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
11
37%
7
18%
46-60
4
13%
6
16%
61-75
5
17%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0
Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0
Зандхаузен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
2. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
3. Вердер Заявка 21 11 5 5 41 - 29 38
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Гамбург Заявка 21 9 10 2 39 - 20 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Падерборн Заявка 21 8 7 6 38 - 28 31
10. Хольштайн Киль Заявка 21 7 7 7 27 - 32 28
11. Карлсруэ 0:0 Заявка 21 6 9 6 34 - 32 27
12. Ганза Заявка 21 6 6 9 25 - 33 24
13. Динамо Дрезден Заявка 21 7 3 11 22 - 30 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен 0:0 Заявка 21 5 6 10 22 - 39 21
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 3 6 12 17 - 39 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Карлсруэ 0:0 Заявка 11 4 5 2 20 - 15 17
11. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
7. Зандхаузен 0:0 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
8. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ 0:0 Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Берко Эрих получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Зандхаузен
1.88
4.10
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 0:0 Зандхаузен онлайн


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Зандхаузен

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