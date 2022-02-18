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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
3:1
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
0:1
11' Гол
Секульски Лукаш
1:1
31' Гол
Долежал Мартин
42' Желтая карточка
Швох Матеуш
45' Желтая карточка
Шиш Патрик
50' Желтая карточка
Гербовски Фридерик
2:1
59' Гол
Долежал Мартин
3:1
65' Гол
Lukasz Lakomy
76' Желтая карточка
Балич Саша
90'+8
89
Биззад
Каспер
26
Ходына
Кацпер
2
Копац
Бартош
3
Балич
Саша
77
Бартолевски
Матеуш
6
Шчекич
Александар
99
Lukasz
Lakomy
33
Koki
Hinokio
15
Долежал
Мартин
17
Шиш
Патрик
9
Даниэл
Эрик
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
4
Хжановски
Адам
77
Томасик
Пётр
6
Расак
Дамиан
32
Гербовски
Фридерик
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
20
Секульски
Лукаш
10
Вольски
Рафал
Заглембе Любин
4-1-2-3
Висла Плоцк
4-1-2-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Висла Плоцк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:0
Э
4:0
Э
0:2
ЭГБ
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:2
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ПД
0:1
ПЛ
1:3
КП
2:4
ВД
1:0
ВД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 6 0.27
Даниэл Эрик 2 0.09
Стажиньски Филип 2 (1) 0.09
Живец Саша 2 0.09
Заиц Томаш 2 0.09
Долежал Мартин 2 0.09
Пореба Лукаш 1 0.05
Башкиров Евгений 1 0.05
Зубровски Якуб 1 0.05
Lukasz Lakomy 1 0.05
Шимич Лоренцо 1 0.05
Бартолевски Матеуш 1 0.05
Крук Камиль 1 0.05
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Солер Ян 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 7 0.32
Damian Warchol 6 0.27
Вольски Рафал 3 (1) 0.14
Швох Матеуш 3 (1) 0.14
Расак Дамиан 3 0.14
Колар Марко 2 0.09
Кривоцюк Антон 2 0.09
Михальски Дамян 1 0.05
Валло Кристиан 1 0.05
Целеменцки Радослав 1 0.05
Лагатор Душан 1 0.05
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 8 0
Пантич Александар 3 2
Бартолевски Матеуш 5 0
Балич Саша 3 1
Зубровски Якуб 4 0
Ходына Кацпер 4 0
Крук Камиль 4 0
Вуйцицки Якуб 3 0
Жигулёв Илья 3 0
Солер Ян 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Шиш Патрик 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Живец Саша 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 9 2
Томасик Пётр 7 0
Фурман Доминик 3 2
Швох Матеуш 6 0
Кривоцюк Антон 5 0
Секульски Лукаш 4 0
Вольски Рафал 4 0
Михальски Дамян 4 0
Лагатор Душан 3 0
Расак Дамиан 3 0
Гербовски Фридерик 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Целеменцки Радослав 2 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
7
41%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

17
24
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
6
35%
2
8%
1-15
2
12%
5
21%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
25%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
6%
76-90

Пропущено

25
6
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
1
17%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
5
20%
1
17%
46-60
2
8%
3
50%
61-75
8
32%
0
0%
76-90

Забито

25
33
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
8
32%
5
15%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
4
16%
4
12%
76-90

Пропущено

42
30
22 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
9
21%
2
7%
1-15
7
17%
6
20%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
7
17%
3
10%
46-60
3
7%
7
23%
61-75
10
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0
Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
2. Погонь Щецин 0:0 22 12 8 2 39 - 17 44
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Сталь Мелец 0:0 22 8 8 6 28 - 28 32
7. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
8. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Ягеллония 21 7 6 8 27 - 34 27
11. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
12. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 20 6 0 14 22 - 32 18
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 0:0 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 0:0 12 6 3 3 16 - 14 21
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
14. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
15. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 0:0 12 4 6 2 13 - 9 18
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Сталь Мелец 0:0 10 2 5 3 12 - 14 11
11. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
12. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Шиш Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Долежал Мартин бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Заглембе Любин 3:1 Висла Плоцк онлайн


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