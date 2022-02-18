Польша: Экстракласса 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
0:1
11' ГолСекульски Лукаш
1:1
31' ГолДолежал Мартин
42' Желтая карточкаШвох Матеуш
45' Желтая карточкаШиш Патрик
50' Желтая карточкаГербовски Фридерик
2:1
59' ГолДолежал Мартин
3:1
65' ГолLukasz Lakomy
76' Желтая карточкаБалич Саша
Ход матча
11'
31'
1:1
42'
45'
59'
2:1
65'
3:1
67'
76'
79'
33
Koki
Hinokio
17
Шиш
Патрик
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Koki HinokioПолузащитник
- Нападающий
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
История личных встреч
Заглембе Любин
Висла Плоцк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|6
|0.27
|Даниэл Эрик
|2
|0.09
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.09
|Живец Саша
|2
|0.09
|Заиц Томаш
|2
|0.09
|Долежал Мартин
|2
|0.09
|Пореба Лукаш
|1
|0.05
|Башкиров Евгений
|1
|0.05
|Зубровски Якуб
|1
|0.05
|Lukasz Lakomy
|1
|0.05
|Шимич Лоренцо
|1
|0.05
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.05
|Крук Камиль
|1
|0.05
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|7
|0.32
|Damian Warchol
|6
|0.27
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.14
|Швох Матеуш
|3 (1)
|0.14
|Расак Дамиан
|3
|0.14
|Колар Марко
|2
|0.09
|Кривоцюк Антон
|2
|0.09
|Михальски Дамян
|1
|0.05
|Валло Кристиан
|1
|0.05
|Целеменцки Радослав
|1
|0.05
|Лагатор Душан
|1
|0.05
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|8
|0
|Пантич Александар
|3
|2
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Балич Саша
|3
|1
|Зубровски Якуб
|4
|0
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Крук Камиль
|4
|0
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Жигулёв Илья
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Шиш Патрик
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Живец Саша
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|9
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Фурман Доминик
|3
|2
|Швох Матеуш
|6
|0
|Кривоцюк Антон
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Вольски Рафал
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Лагатор Душан
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|2
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
7
41%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Пропущено
17
24
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
6
35%
2
8%
1-15
2
12%
5
21%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
7
29%
29%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
25%
3
19%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
6%
76-90
Пропущено
25
6
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
1
17%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
5
20%
1
17%
46-60
2
8%
3
50%
61-75
8
32%
0
0%
76-90
Забито
25
33
8 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
2
8%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
8
32%
5
15%
46-60
5
20%
5
15%
61-75
4
16%
4
12%
76-90
Пропущено
42
30
22 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
9
21%
2
7%
1-15
7
17%
6
20%
16-30
6
14%
5
17%
31-45
7
17%
3
10%
46-60
3
7%
7
23%
61-75
10
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Легия 1:3 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Легия - Заглембе Любин 4:0
Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Висла Плоцк - Пяст 0:2 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0
Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|22
|12
|8
|2
|39 - 17
|44
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Сталь Мелец
|0:0
|22
|8
|8
|6
|28 - 28
|32
|7.
|Гурник Забже
|21
|9
|4
|8
|30 - 29
|31
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Ягеллония
|21
|7
|6
|8
|27 - 34
|27
|11.
|Пяст
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|12.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|15.
|Варта Познань
|21
|4
|8
|9
|16 - 25
|20
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|20
|6
|0
|14
|22 - 32
|18
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|0:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 14
|21
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|15.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|12
|4
|6
|2
|13 - 9
|18
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|10.
|Сталь Мелец
|0:0
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|12.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3