Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
18' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
27'

Ход матча

18'
Касперкевич Аркадиуш
 
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Погонь Щецин
6.00
3.81
1.73
Все Коэффициенты
13
Стрончек
Рафал
26
Касперкевич
Аркадиуш
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
21
Матрас
Матеуш
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
7
Доманьски
Мацей
77
Щутовски
Адриан
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
55
Ласицки
Игор
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Сталь Мелец
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Погонь Щецин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.36
Мак Матеуш 7 0.32
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.18
Ситек Максимилиан 3 0.14
Koki Hinokio 1 0.05
Де Амо Хонатан 1 0.05
Колев Александар 1 0.05
Флис Марцин 1 0.05
Чорбаджийски Божидар 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Доманьски Мацей 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 7 0.32
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.23
Гросицки Камил 4 0.18
Кухарчик Михал 4 0.18
Козловски Кацпер 3 0.14
Дрыгас Камил 3 (3) 0.14
Салес Жеан Карлос 2 0.09
Бичахчян Ваан 2 0.09
Триантафиллопулос Константинос 2 0.09
Бартковски Якуб 1 0.05
Кужава Рафал 1 0.05
Журавски Мачей 1 0.05
Пажишек Пётр 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.05
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Ленговски Матеуш 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 4 1
Жиро Матеуш 4 1
Флис Марцин 4 0
Мак Матеуш 3 0
Касперкевич Аркадиуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Koki Hinokio 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 5 0
Дрыгас Камил 4 0
Кухарчик Михал 3 0
Кужава Рафал 3 0
Журавски Мачей 1 1
Гросицки Камил 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Столярски Павел 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
4
24%
5
36%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
5
63%
76-90

Забито

14
25
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
4
29%
4
16%
31-45
3
21%
7
28%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

31
39
19 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
7
23%
7
18%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
9
29%
29%
6
15%
31-45
5
16%
10
26%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
4
13%
7
18%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
24%
4
24%
31-45
5
20%
4
24%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
2. Погонь Щецин 0:0 22 12 8 2 39 - 17 44
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Сталь Мелец 0:0 22 8 8 6 28 - 28 32
7. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
8. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Ягеллония 21 7 6 8 27 - 34 27
11. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
12. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 20 6 0 14 22 - 32 18
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 0:0 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 0:0 12 6 3 3 16 - 14 21
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
14. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
15. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 0:0 12 4 6 2 13 - 9 18
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Сталь Мелец 0:0 10 2 5 3 12 - 14 11
11. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
12. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Погонь Щецин
6.00
3.81
1.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сталь Мелец
Погонь Щецин

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 