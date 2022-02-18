Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции ФРИБЕТ 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
0:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
18' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
28' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
79' Желтая карточка
Дрыгас Камил
86' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
0:1
90' Гол
Бичахчян Ваан
90'+6
13
Стрончек
Рафал
26
Касперкевич
Аркадиуш
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
21
Матрас
Матеуш
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
7
Доманьски
Мацей
77
Щутовски
Адриан
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
55
Ласицки
Игор
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Сталь Мелец
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Погонь Щецин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
4:1
Э
1:0
Э
2:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.36
Мак Матеуш 7 0.32
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.18
Ситек Максимилиан 3 0.14
Koki Hinokio 1 0.05
Де Амо Хонатан 1 0.05
Колев Александар 1 0.05
Флис Марцин 1 0.05
Чорбаджийски Божидар 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Доманьски Мацей 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 7 0.32
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.23
Гросицки Камил 4 0.18
Кухарчик Михал 4 0.18
Козловски Кацпер 3 0.14
Бичахчян Ваан 3 0.14
Дрыгас Камил 3 (3) 0.14
Салес Жеан Карлос 2 0.09
Триантафиллопулос Константинос 2 0.09
Бартковски Якуб 1 0.05
Кужава Рафал 1 0.05
Журавски Мачей 1 0.05
Пажишек Пётр 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.05
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Малец Мариуш 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Ленговски Матеуш 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 4 1
Жиро Матеуш 4 1
Флис Марцин 4 0
Мак Матеуш 3 0
Касперкевич Аркадиуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Koki Hinokio 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабровски Дамьян 6 0
Дрыгас Камил 5 0
Кухарчик Михал 3 0
Кужава Рафал 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Гросицки Камил 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Столярски Павел 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
15
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
24%
5
33%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
3
20%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
5
63%
76-90

Забито

14
25
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
4
29%
4
16%
31-45
3
21%
7
28%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
21%
5
20%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

31
40
19 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
7
23%
7
18%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
9
29%
29%
6
15%
31-45
5
16%
10
25%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
4
13%
8
20%
76-90

Пропущено

26
17
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
23%
4
24%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Ягеллония 21 7 6 8 27 - 34 27
11. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
12. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
15. Варта Познань 21 4 8 9 16 - 25 20
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 20 6 0 14 22 - 32 18
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
14. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
15. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
11. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
12. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:1 Погонь Щецин онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 