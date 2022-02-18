Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
18' Желтая карточкаКасперкевич Аркадиуш
28' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
79' Желтая карточкаДрыгас Камил
86' Желтая карточкаДабровски Дамьян
0:1
90' ГолБичахчян Ваан
Ход матча
79'
86'
90'
0:1
55
Ласицки
Игор
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Wiktor Klos
-
15 David Poreba
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Сталь Мелец
Погонь Щецин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.36
|Мак Матеуш
|7
|0.32
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.18
|Ситек Максимилиан
|3
|0.14
|Koki Hinokio
|1
|0.05
|Де Амо Хонатан
|1
|0.05
|Колев Александар
|1
|0.05
|Флис Марцин
|1
|0.05
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Доманьски Мацей
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|7
|0.32
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.23
|Гросицки Камил
|4
|0.18
|Кухарчик Михал
|4
|0.18
|Козловски Кацпер
|3
|0.14
|Бичахчян Ваан
|3
|0.14
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.09
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0.09
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|Кужава Рафал
|1
|0.05
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|Пажишек Пётр
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.05
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
|Ленговски Матеуш
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Жиро Матеуш
|4
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабровски Дамьян
|6
|0
|Дрыгас Камил
|5
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
15
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
4
24%
5
33%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
3
20%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
5
63%
76-90
Забито
14
25
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
4
29%
4
16%
31-45
3
21%
7
28%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
31
40
19 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
7
23%
7
18%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
9
29%
29%
6
15%
31-45
5
16%
10
25%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
4
13%
8
20%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
6
23%
4
24%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|3.
|Ракув
|21
|12
|5
|4
|39 - 22
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|21
|9
|9
|3
|29 - 18
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|21
|9
|4
|8
|30 - 29
|31
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|9.
|Краковия
|21
|8
|6
|7
|30 - 29
|30
|10.
|Ягеллония
|21
|7
|6
|8
|27 - 34
|27
|11.
|Пяст
|21
|7
|5
|9
|28 - 28
|26
|12.
|Шлёнск
|21
|6
|7
|8
|31 - 33
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|15.
|Варта Познань
|21
|4
|8
|9
|16 - 25
|20
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|20
|6
|0
|14
|22 - 32
|18
|18.
|Брук-Бет Термалица
|20
|3
|6
|11
|22 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|9.
|Гурник Забже
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|10.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|14.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|15.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|9.
|Пяст
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|10.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|11.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|12.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3