Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
3:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
17' Желтая карточка
Тралка Лукаш
24' Желтая карточка
Thabo Cele
0:1
37' Гол
Абрамович Давид
1:1
47' Гол
Гжесик Ян
2:1
52' Гол
Луиш Мигел
3:1
53' Гол
Папо Джейсон
65'

Ход матча

17'
Тралка Лукаш
 
24'
 
Thabo Cele
37'
0:1
Абрамович Давид
47'
Гжесик Ян
(Папо Джейсон)
1:1
52'
Луиш Мигел
(Купчак Матеуш)
2:1
53'
Папо Джейсон
3:1
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Радомьяк Радом
9.20
3.60
2.90
Все Коэффициенты
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
22
Konrad
Matuszewski
16
Луиш
Мигел
15
Копчински
Михал
21
Купчак
Матеуш
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
2
Thabo
Cele
35
Лукашик
Даниэль
11
Жоалиссон
Сантос
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
Варта Познань
5-4-1
Радомьяк Радом
4-4-2

История личных встреч

Варта Познань
Радомьяк Радом

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.23
Гжесик Ян 3 0.14
Коррин Милан 2 0.09
Иванов Роберт 1 0.05
Лис Адриан 1 0.05
Шимонович Давид 1 0.05
Кузимски Матеуш 1 0.05
Луиш Мигел 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Папо Джейсон 1 0.05
Konrad Matuszewski 1 0.05
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Тралка Лукаш 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (6) 0.41
Мауридес Жуниор 5 0.23
Леандро 4 0.18
Абрамович Давид 2 0.09
Машаду Луиш 2 0.09
Бранко Рафаэл 2 0.09
Радецки Матеуш 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Богуш Артур 1 0.05
Dominik Sokol 1 0.05
Tiago Matos 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 5 0
Иванов Роберт 5 0
Кьельб Якуб 3 1
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Зреляк Адам 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Чиж Шимон 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Машаду Луиш 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Леандро 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Thabo Cele 2 0
Рондон Марио 1 0
Силва Гонсалу 1 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
3
33%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
5
31%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Забито

16
28
4 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 4
0
0%
3
11%
1-15
4
25%
8
29%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
3
19%
3
11%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
6
38%
7
25%
76-90

Пропущено

25
19
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
1
4%
4
21%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
5
20%
4
21%
31-45
7
28%
1
5%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 1:3 22 9 9 4 30 - 21 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 21 9 4 8 30 - 29 31
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 3:1 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 1:3 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 11 5 2 4 16 - 14 17
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Варта Познань 3:1 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 1:3 11 4 4 3 14 - 11 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 3:1 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Джейсон Папо бьет в цель!
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Луиш Мигел бьет в цель!
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Гжесик Ян бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Абрамович Давид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Thabo Cele получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Тралка Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Радомьяк Радом
9.20
3.60
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 3:1 Радомьяк Радом онлайн


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Радомьяк Радом

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