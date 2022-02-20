Польша: Экстракласса 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
17' Желтая карточкаТралка Лукаш
24' Желтая карточкаThabo Cele
0:1
37' ГолАбрамович Давид
1:1
47' ГолГжесик Ян
2:1
51' ГолЛуиш Мигел
3:1
53' ГолЛуиш Мигел
90' Желтая карточкаЛеандро
Ход матча
17'
24'
37'
0:1
47'
1:1
51'
2:1
53'
3:1
90'
16
Луиш
Мигел
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
9
Леандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Tiago Matos
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
История личных встреч
Варта Познань
Радомьяк Радом
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.23
|Гжесик Ян
|3
|0.14
|Коррин Милан
|2
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.09
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Лис Адриан
|1
|0.05
|Шимонович Давид
|1
|0.05
|Кузимски Матеуш
|1
|0.05
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Konrad Matuszewski
|1
|0.05
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Тралка Лукаш
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (6)
|0.41
|Мауридес Жуниор
|5
|0.23
|Леандро
|4
|0.18
|Абрамович Давид
|2
|0.09
|Машаду Луиш
|2
|0.09
|Бранко Рафаэл
|2
|0.09
|Радецки Матеуш
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Богуш Артур
|1
|0.05
|Dominik Sokol
|1
|0.05
|Tiago Matos
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Кьельб Якуб
|3
|1
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Зреляк Адам
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Леандро
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Thabo Cele
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
50%
1
8%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
3
33%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
5
31%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
0
0%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Забито
19
29
4 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
0
0%
3
10%
1-15
4
21%
8
28%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
6
32%
3
10%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
6
32%
7
24%
76-90
Пропущено
26
22
8 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
1
4%
4
18%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
6
23%
4
18%
31-45
7
27%
4
18%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
7
27%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4
Радомьяк Радом
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2
Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|3.
|Ракув
|0:1
|22
|12
|5
|5
|39 - 23
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|22
|10
|4
|8
|31 - 29
|34
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|21
|6
|1
|14
|22 - 32
|19
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|0:1
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|15.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|16.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|17.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:1
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3