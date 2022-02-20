Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Эрнест Поль
1:0
4' ГолКравчик Пётр
45' Желтая карточкаГришкевич Адриан
Ход матча
4'
1:0
45'
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
-
19 Arsen Hrosu
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сореску ДеянНападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Гурник Забже
Ракув
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|8 (1)
|0.36
|Новак Бартош
|5
|0.23
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.18
|Подольски Лукас
|4
|0.18
|Кравчик Пётр
|4
|0.18
|Дадок Роберт
|1
|0.05
|Янжа Эрик
|1
|0.05
|Яницки Рафал
|1
|0.05
|Холевяк Матеуш
|1
|0.05
|Гришкевич Адриан
|1
|0.05
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|10 (3)
|0.45
|Вдовяк Матеуш
|6
|0.27
|Гутковский Владислав
|5
|0.23
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.14
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.09
|Нивулис Анджей
|2
|0.09
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.09
|Папаниколау Яннис
|1
|0.05
|Лидерман Бен
|1
|0.05
|Рундич Милан
|1
|0.05
|Стургеон Фабиу
|1
|0.05
|Петрашек Томаш
|1
|0.05
|Арсенич Зоран
|1
|0.05
|Длугош Виктор
|1
|0.05
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.05
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|6
|0
|Яницки Рафал
|5
|0
|Янжа Эрик
|5
|0
|Манне Аласана
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Петрашек Томаш
|6
|0
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Тудор Фран
|5
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Лидерман Бен
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Арсенич Зоран
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
5
33%
3
19%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
4
27%
4
29%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
14
22
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
8
36%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
29
38
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
3
10%
3
8%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
9
31%
2
5%
31-45
5
17%
8
21%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
7
24%
11
29%
76-90
Пропущено
30
23
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
5
17%
3
13%
46-60
7
23%
7
30%
61-75
6
20%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1
Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2
Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|21
|13
|6
|2
|45 - 16
|45
|3.
|Ракув
|0:1
|22
|12
|5
|5
|39 - 23
|41
|4.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|22
|10
|4
|8
|31 - 29
|34
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|21
|6
|1
|14
|22 - 32
|19
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|0:1
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|7.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|15.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|16.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|17.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:1
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3