Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
1:1
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
1:0
4' Гол
Кравчик Пётр
45' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
1:1
45' Пенальти
Иви Лопес
57' Желтая карточка
Сапала Игор
90'+7
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
64
Янжа
Эрик
10
Подольски
Лукас
17
Новак
Бартош
21
Кравчик
Пётр
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
70
Стургеон
Фабиу
21
Гутковский
Владислав
Гурник Забже
3-4-2-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ракув

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
0:0
К
4:2
Э
1:3
ЭГБ
4:1
Э
2:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.36
Новак Бартош 5 0.23
Кубица Кшиштоф 4 0.18
Подольски Лукас 4 0.18
Кравчик Пётр 4 0.18
Дадок Роберт 1 0.05
Янжа Эрик 1 0.05
Яницки Рафал 1 0.05
Холевяк Матеуш 1 0.05
Гришкевич Адриан 1 0.05
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 11 (4) 0.5
Вдовяк Матеуш 6 0.27
Гутковский Владислав 5 0.23
Цебуля Марчин 3 (1) 0.14
Тудор Фран 2 (1) 0.09
Нивулис Анджей 2 0.09
Мусёлик Себастьян 2 0.09
Папаниколау Яннис 1 0.05
Лидерман Бен 1 0.05
Рундич Милан 1 0.05
Стургеон Фабиу 1 0.05
Петрашек Томаш 1 0.05
Арсенич Зоран 1 0.05
Длугош Виктор 1 0.05
Полетанович Марко 1 (1) 0.05
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 7 0
Яницки Рафал 5 0
Янжа Эрик 5 0
Манне Аласана 5 0
Подольски Лукас 4 0
Дадок Роберт 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 5 1
Петрашек Томаш 6 0
Нивулис Анджей 5 0
Тудор Фран 5 0
Стургеон Фабиу 2 1
Лидерман Бен 3 0
Полетанович Марко 2 0
Кун Патрик 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Арсенич Зоран 2 0
Сапала Игор 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
5
31%
3
18%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
5
31%
1
7%
46-60
4
25%
4
27%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Забито

14
22
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
3
21%
5
23%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
2
14%
8
36%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 4
2
13%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
20%
3
33%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

30
39
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
4
13%
3
8%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
9
30%
3
8%
31-45
5
17%
8
21%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
7
23%
11
28%
76-90

Пропущено

31
24
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
19 Не пропускали 13
3
10%
3
13%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
5
16%
3
13%
46-60
7
23%
7
29%
29%
61-75
6
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2 Лех - Гурник Забже 2:1
Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Радомьяк Радом - Ракув 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2
Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 0:0 22 13 7 2 45 - 16 46
3. Ракув 22 12 6 4 40 - 23 42
4. Лехия Гданьск 0:0 22 10 7 5 35 - 25 37
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 0:0 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
4. Лехия Гданьск 0:0 11 7 3 1 19 - 8 24
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 0:0 11 4 5 2 17 - 13 17
4. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 0:0 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
Где смотреть матч Гурник Забже 1:1 Ракув онлайн


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