Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Энерга Гданьск
40' Желтая карточкаГаёс Мацей
46' Желтая карточкаКубицки Ярослав
Ход матча
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Лехия Гданьск
Лех
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
37 матчей
21.6%
16.2%
62.2%
8 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.32
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.27
|Дурмуш Илкай
|4
|0.18
|Терраццино Марко
|4
|0.18
|Гаёс Мацей
|3
|0.14
|Кубицки Ярослав
|2
|0.09
|Жуковски Матеуш
|2
|0.09
|Конрадо
|1
|0.05
|Маковский Томаш
|1
|0.05
|Kacper Sezonienko
|1
|0.05
|Налепа Михал
|1
|0.05
|Калузиньски Якуб
|1
|0.05
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (2)
|0.5
|Амарал Жоау
|10
|0.45
|Каминьски Якуб
|8
|0.36
|Милич Антонио
|3
|0.14
|Саламон Бартош
|3
|0.14
|Квеквескири Ника
|2
|0.09
|Рамирес Даниэль
|1
|0.05
|Дуглас Барри
|1
|0.05
|Ребошу Педру
|1
|0.05
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.05
|Муравски Радослав
|1
|0.05
|Тиба Педру
|1
|0.05
|Ковнацки Давид
|1
|0.05
|Скурась Михал
|1
|0.05
|Joel V
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Вельде Кристоффер
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|7
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|5
|0
|Конрадо
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Клеменс Кристиан
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Квеквескири Ника
|2
|1
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Ба-Луа Адриэль
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
17%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
5
29%
29%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
6
33%
2
12%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Забито
15
28
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
5
33%
3
11%
31-45
5
33%
10
36%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
13%
6
21%
76-90
Пропущено
18
3
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
1
33%
76-90
Забито
33
45
15 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
9%
6
13%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
8
24%
4
9%
31-45
8
24%
15
33%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
8
24%
8
18%
76-90
Пропущено
27
16
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
15%
3
19%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
5
19%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0
Лех
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1
Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|0:0
|22
|13
|7
|2
|45 - 16
|46
|3.
|Ракув
|22
|12
|6
|4
|40 - 23
|42
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|22
|10
|7
|5
|35 - 25
|37
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|15.
|Висла Краков
|21
|6
|3
|12
|21 - 33
|21
|16.
|Гурник Ленчна
|21
|4
|8
|9
|21 - 38
|20
|17.
|Легия
|21
|6
|1
|14
|22 - 32
|19
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|3.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0
|11
|7
|3
|1
|19 - 8
|24
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Висла Краков
|10
|4
|1
|5
|11 - 12
|13
|14.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|15.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|16.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|17.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|0:0
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|4.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3