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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
40' Желтая карточка
Гаёс Мацей
46' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
1:0
86' Гол
Filip Koperski
90'+6
12
Куцяк
Душан
72
Filip
Koperski
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
22
Сисей
Йозеф
88
Калузиньски
Якуб
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
10
Рамирес
Даниэль
7
Каминьски
Якуб
97
Ковнацки
Давид
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Лех

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

21.6%
16.2%
62.2%
8 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.5%
43.2%
43.3%
5 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
ЭГА
3:2
К
1:1
Э
2:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
3:3
ЭГА
0:0
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
0:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:2
Э
1:0
Э
1:2
ТМС
3:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:4
Э
4:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
OE
0:3
КЛ
1:0
КЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.32
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.27
Дурмуш Илкай 4 0.18
Терраццино Марко 4 0.18
Гаёс Мацей 3 0.14
Кубицки Ярослав 2 0.09
Жуковски Матеуш 2 0.09
Конрадо 1 0.05
Маковский Томаш 1 0.05
Kacper Sezonienko 1 0.05
Налепа Михал 1 0.05
Калузиньски Якуб 1 0.05
Filip Koperski 1 0.05
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (2) 0.5
Амарал Жоау 10 0.45
Каминьски Якуб 8 0.36
Милич Антонио 3 0.14
Саламон Бартош 3 0.14
Квеквескири Ника 2 0.09
Рамирес Даниэль 1 0.05
Дуглас Барри 1 0.05
Ребошу Педру 1 0.05
Ба-Луа Адриэль 1 0.05
Муравски Радослав 1 0.05
Тиба Педру 1 0.05
Ковнацки Давид 1 0.05
Скурась Михал 1 0.05
Joel V 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0
Вельде Кристоффер 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 7 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 5 0
Конрадо 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Гаёс Мацей 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Куцяк Душан 2 0
Зволински Лукаш 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Терраццино Марко 1 0
Клеменс Кристиан 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Тиба Педру 4 0
Квеквескири Ника 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Ба-Луа Адриэль 2 0
Саламон Бартош 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Скурась Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
16%
4
24%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
7
37%
2
12%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Забито

15
28
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
5
33%
3
11%
31-45
5
33%
10
36%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Пропущено

18
3
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
2
11%
1
33%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
1
33%
76-90

Забито

34
45
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
3
9%
6
13%
1-15
4
12%
7
16%
16-30
8
24%
4
9%
31-45
8
24%
15
33%
46-60
2
6%
5
11%
61-75
9
26%
8
18%
76-90

Пропущено

27
17
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
4
15%
3
18%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
7
26%
1
6%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0
Лех
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Краковия - Лех 3:3 Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1
Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 22 13 6 3 45 - 17 45
3. Ракув 22 12 6 4 40 - 23 42
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
16. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
17. Легия 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
4. Лех 11 4 4 3 17 - 14 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Гаёс Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:0 Лех онлайн


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