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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
27' Желтая карточка
Serhij Krykun
61'

Ход матча

27'
 
Serhij Krykun
46'
Хуги Дор
Млыньски Матеуш
 
59'
Климент Ян
Ондрашек Зденек
 
59'
Фернандес Луис
Сиссе Момо
 
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Гурник Ленчна
2.01
3.92
5.30
Все Коэффициенты
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
21
Кувельич
Никола
22
Фазлагич
Энис
70
Сиссе
Момо
77
Савич
Стефан
V
11
Млыньски
Матеуш
13
Ондрашек
Зденек
33
Гостомски
Мацей
35
Gerson
Guimaraes
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
6
Гол
Януш
8
Szymon
Drewniak
22
Serhij
Krykun
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
77
Гаска
Дамиан
18
Bartosz
Spiaczka
Висла Краков
4-2-3-1
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Краков
Гурник Ленчна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
3:2
ЭГБ
0:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.23
Фрыдрых Михал 4 0.18
Шкварка Михал 2 0.09
Климент Ян 2 0.09
Форбс Браун 2 0.09
Грушковски Конрад 1 0.05
Садлок Мацей 1 0.05
Жуков Георгий 1 0.05
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.05
Млыньски Матеуш 1 0.05
Шот Давид 1 0.05
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Савич Стефан V 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.45
Гаска Дамиан 3 0.14
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.09
Гол Януш 2 0.09
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.05
Вендрыховски Марцел 1 0.05
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Фрыдрых Михал 2 2
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 7 0
Гол Януш 5 1
Рыманяк Бартош 5 0
Щесняк Криспин 3 1
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Serhij Krykun 3 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
5
45%
2
17%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
5
42%
2
13%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
6
30%
4
18%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
3
14%
1-15
6
27%
2
10%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
6
27%
1
5%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
4
18%
6
29%
76-90

Пропущено

32
38
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
5
16%
6
16%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
6
19%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 22 13 6 3 45 - 17 45
3. Ракув 22 12 6 4 40 - 23 42
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 0:0 22 6 4 12 21 - 33 22
16. Гурник Ленчна 0:0 22 4 9 9 21 - 38 21
17. Легия 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 0:0 11 4 2 5 11 - 12 14
14. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 0:0 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
4. Лех 11 4 4 3 17 - 14 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 0:0 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 0:0 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Serhij Krykun получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Гурник Ленчна
2.01
3.92
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 0:0 Гурник Ленчна онлайн


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Висла Краков
Гурник Ленчна

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