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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
0:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
27' Желтая карточка
Serhij Krykun
75' Желтая карточка
Фазлагич Энис
90'+4
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
5
Колли
Джозеф
25
Фрыдрых
Михал
15
Ганоушек
Матей
21
Кувельич
Никола
22
Фазлагич
Энис
70
Сиссе
Момо
77
Савич
Стефан
V
11
Млыньски
Матеуш
13
Ондрашек
Зденек
33
Гостомски
Мацей
35
Gerson
Guimaraes
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
6
Гол
Януш
8
Szymon
Drewniak
22
Serhij
Krykun
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
77
Гаска
Дамиан
18
Bartosz
Spiaczka
Висла Краков
4-2-3-1
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Краков
Гурник Ленчна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
3:2
ЭГБ
0:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.23
Фрыдрых Михал 4 0.18
Шкварка Михал 2 0.09
Климент Ян 2 0.09
Форбс Браун 2 0.09
Грушковски Конрад 1 0.05
Садлок Мацей 1 0.05
Жуков Георгий 1 0.05
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.05
Млыньски Матеуш 1 0.05
Шот Давид 1 0.05
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Савич Стефан V 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 10 (1) 0.45
Гаска Дамиан 3 0.14
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.09
Гол Януш 2 0.09
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.05
Вендрыховски Марцел 1 0.05
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Грушковски Конрад 6 0
Фрыдрых Михал 2 2
Форбс Браун 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Фазлагич Энис 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Ринг Себастьян 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 7 0
Гол Януш 5 1
Рыманяк Бартош 5 0
Щесняк Криспин 3 1
Przemyslaw Banaszak 2 1
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Serhij Krykun 3 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Leandro VIII 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
5
45%
2
17%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
5
42%
2
13%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
6
30%
4
18%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
6
27%
2
10%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
6
27%
1
5%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
4
18%
6
29%
76-90

Пропущено

32
38
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
5
16%
6
16%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
6
19%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 22 13 7 2 40 - 17 46
2. Лех 22 13 6 3 45 - 17 45
3. Ракув 22 12 6 4 40 - 23 42
4. Лехия Гданьск 22 11 6 5 36 - 25 39
5. Радомьяк Радом 22 9 9 4 30 - 21 36
6. Гурник Забже 22 9 5 8 31 - 30 32
7. Сталь Мелец 22 8 7 7 28 - 29 31
8. Краковия 22 8 7 7 30 - 29 31
9. Висла Плоцк 22 9 3 10 31 - 32 30
10. Пяст 22 8 5 9 31 - 29 29
11. Ягеллония 22 7 7 8 27 - 34 28
12. Шлёнск 22 6 7 9 32 - 36 25
13. Заглембе Любин 22 7 2 13 25 - 42 23
14. Варта Познань 22 5 8 9 19 - 26 23
15. Висла Краков 22 6 4 12 21 - 33 22
16. Гурник Ленчна 22 4 9 9 21 - 38 21
17. Легия 21 6 1 14 22 - 32 19
18. Брук-Бет Термалица 21 3 7 11 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
3. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
4. Погонь Щецин 10 8 2 0 26 - 8 26
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 12 6 2 4 16 - 15 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
10. Ягеллония 11 4 5 2 16 - 12 17
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
13. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
14. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
15. Шлёнск 10 3 4 3 13 - 14 13
16. Легия 10 4 0 6 12 - 14 12
17. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
18. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Радомьяк Радом 11 4 4 3 14 - 11 16
4. Лех 11 4 4 3 17 - 14 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
7. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
10. Варта Познань 10 3 2 5 9 - 12 11
11. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
12. Ягеллония 11 3 2 6 11 - 22 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
15. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
16. Заглембе Любин 11 2 1 8 8 - 25 7
17. Висла Плоцк 11 1 1 9 14 - 27 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Serhij Krykun получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Краков 0:0 Гурник Ленчна онлайн


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