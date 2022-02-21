Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
27' Желтая карточкаSerhij Krykun
75' Желтая карточкаФазлагич Энис
Ход матча
27'
75'
70
Сиссе
Момо
6
Гол
Януш
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
49 Ruben LobatoЗащитник
- Полузащитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Висла Краков
Гурник Ленчна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.23
|Фрыдрых Михал
|4
|0.18
|Шкварка Михал
|2
|0.09
|Климент Ян
|2
|0.09
|Форбс Браун
|2
|0.09
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Садлок Мацей
|1
|0.05
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.05
|Млыньски Матеуш
|1
|0.05
|Шот Давид
|1
|0.05
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|10 (1)
|0.45
|Гаска Дамиан
|3
|0.14
|Przemyslaw Banaszak
|2 (1)
|0.09
|Гол Януш
|2
|0.09
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.05
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.05
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Грушковски Конрад
|6
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|2
|Форбс Браун
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Фазлагич Энис
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartosz Spiaczka
|7
|0
|Гол Януш
|5
|1
|Рыманяк Бартош
|5
|0
|Щесняк Криспин
|3
|1
|Przemyslaw Banaszak
|2
|1
|Мак Михал
|3
|0
|Szymon Drewniak
|3
|0
|Serhij Krykun
|3
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Гарсия Алекс
|2
|0
|Leandro VIII
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
5
45%
2
17%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
5
42%
2
13%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Пропущено
20
22
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
6
30%
4
18%
46-60
5
25%
4
18%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Забито
22
21
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
6
27%
2
10%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
6
27%
1
5%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
4
18%
6
29%
76-90
Пропущено
32
38
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
5
16%
6
16%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
5
16%
6
16%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
6
19%
5
13%
61-75
6
19%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Ракув - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|22
|13
|7
|2
|40 - 17
|46
|2.
|Лех
|22
|13
|6
|3
|45 - 17
|45
|3.
|Ракув
|22
|12
|6
|4
|40 - 23
|42
|4.
|Лехия Гданьск
|22
|11
|6
|5
|36 - 25
|39
|5.
|Радомьяк Радом
|22
|9
|9
|4
|30 - 21
|36
|6.
|Гурник Забже
|22
|9
|5
|8
|31 - 30
|32
|7.
|Сталь Мелец
|22
|8
|7
|7
|28 - 29
|31
|8.
|Краковия
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|9.
|Висла Плоцк
|22
|9
|3
|10
|31 - 32
|30
|10.
|Пяст
|22
|8
|5
|9
|31 - 29
|29
|11.
|Ягеллония
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|12.
|Шлёнск
|22
|6
|7
|9
|32 - 36
|25
|13.
|Заглембе Любин
|22
|7
|2
|13
|25 - 42
|23
|14.
|Варта Познань
|22
|5
|8
|9
|19 - 26
|23
|15.
|Висла Краков
|22
|6
|4
|12
|21 - 33
|22
|16.
|Гурник Ленчна
|22
|4
|9
|9
|21 - 38
|21
|17.
|Легия
|21
|6
|1
|14
|22 - 32
|19
|18.
|Брук-Бет Термалица
|21
|3
|7
|11
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|3.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|4.
|Погонь Щецин
|10
|8
|2
|0
|26 - 8
|26
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|11
|5
|5
|1
|16 - 10
|20
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|10.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|16 - 12
|17
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|13.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|14.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|15.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|16.
|Легия
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|17.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|5
|4
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Радомьяк Радом
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|4.
|Лех
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|7.
|Лехия Гданьск
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|10.
|Варта Познань
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Сталь Мелец
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|12.
|Ягеллония
|11
|3
|2
|6
|11 - 22
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|15.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|16.
|Заглембе Любин
|11
|2
|1
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Висла Плоцк
|11
|1
|1
|9
|14 - 27
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|10
|0
|3
|7
|6 - 19
|3