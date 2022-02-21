  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Лига професиональ
Годой Крус
0:1
Второй тайм: 66'
Альдосиви
0'
0:1
21' Гол
Каутеруссио Мартин
27' Желтая карточка
Rufino Lucero
53' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
66' Красная карточка
 66'
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Leonel
Gonzalez
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
33
Ezequiel
Bullaude
10
Valentin
Burgoa
17
Tadeo
Allende
11
Martin
Ojeda
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
14
Federico
Milo
33
Leandro
Maciel
39
Matias
Morello
8
Javier
Iritier
5
Мартинес
Томас
70
Edwin
Mosquera
7
Каутеруссио
Мартин
Годой Крус
4-3-3
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Альдосиви

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:4
ЛП
1:2
С
3:2
С
2:0
П
3:1
П
2:0
НБ
2:3

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Альдосиви
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Альдосиви
3.36
4.05
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 0:1 Альдосиви онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Годой Крус
Альдосиви

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 