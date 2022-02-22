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  3. Аргентина: Лига професиональ
Годой Крус
0:2
Конец матча
Альдосиви
0'
0:1
21' Гол
Каутеруссио Мартин
27' Желтая карточка
Rufino Lucero
53' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
66' Красная карточка
Matias Ramirez
74' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
77' Красная карточка
Roberto Ramirez
79' Желтая карточка
Jonathan Zacaria
82' Желтая карточка
Девекки Хосе
0:2
88' Гол
Matias Pisano
90'+7
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Leonel
Gonzalez
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
33
Ezequiel
Bullaude
10
Valentin
Burgoa
17
Tadeo
Allende
11
Martin
Ojeda
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
14
Federico
Milo
33
Leandro
Maciel
39
Matias
Morello
8
Javier
Iritier
5
Мартинес
Томас
70
Edwin
Mosquera
7
Каутеруссио
Мартин
Годой Крус
4-3-3
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Альдосиви

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:4
ЛП
1:2
С
3:2
С
2:0
П
3:1
П
2:0
НБ
2:3

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Альдосиви
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0
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