0:2
Конец матча
0:1
21' ГолКаутеруссио Мартин
27' Желтая карточкаRufino Lucero
53' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
66' Красная карточкаMatias Ramirez
74' Желтая карточкаGianluca Ferrari
77' Красная карточкаRoberto Ramirez
79' Желтая карточкаJonathan Zacaria
82' Желтая карточкаДевекки Хосе
0:2
88' ГолMatias Pisano
Ход матча
21'
27'
53'
66'
74'
77'
79'
82'
88'
0:2
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Martin OjedaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Franco NegriЗащитник
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Полузащитник
-
19 Manuel Llano
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Годой Крус
Альдосиви
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2
Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Альдосиви
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2
Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0