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  3. Аргентина: Лига професиональ
Банфилд
3:0
Второй тайм: 68'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
15' Гол
Juan Alvarez2
16' Желтая карточка
Franco Quinteros
21' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
39' Желтая карточка
German Guiffrey
2:0
53' Гол
Урси Агустин
3:0
61' Пенальти
Juan Manuel Cruz
3:0
65' Не забитый пенальти
Алеман Брайн
68'

Ход матча

15'
Juan Alvarez2
(Juan Manuel Cruz)
1:0
16'
Franco Quinteros
 
21'
 
Cristian Alberto Tarragona
39'
 
German Guiffrey
53'
Урси Агустин
2:0
61'
Juan Manuel Cruz
3:0
62'
 
Lautaro Chavez
Manuel Insurralde
62'
 
Сольдано Франко
Ramon Sosa
65'
3:0
Алеман Брайн
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.18
4.80
3.84
Все Коэффициенты
25
Болонья
Энрике
29
Luciano
Andres
Abecasis
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
2
Guillermo
Fratta
24
German
Guiffrey
10
Алеман
Брайн
5
Чеккини
Эмануэль
27
Manuel
Insurralde
11
Ramon
Sosa
25
Cristian
Alberto
Tarragona
7
Карбонеро
Йохан
Банфилд
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Химнасия Ла-Плата

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
КДМЭП
2:1
КДЛС
0:0
С
1:1
С
1:0
С
0:2
П
1:2
ТМК
1:4
П
2:0
П
1:0
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
0:0

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.18
4.80
3.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 3:0 Химнасия Ла-Плата онлайн


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Банфилд
Химнасия Ла-Плата

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