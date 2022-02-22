4:0
Конец матча
1:0
15' ГолJuan Alvarez2
16' Желтая карточкаFranco Quinteros
21' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
39' Желтая карточкаGerman Guiffrey
2:0
52' ГолУрси Агустин
3:0
61' ПенальтиJuan Manuel Cruz
3:0
64' Не забитый пенальтиАлеман Брайн
73' Желтая карточкаАлеман Брайн
75' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
79' Желтая карточкаЛолло Лусиано
86' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
4:0
87' ПенальтиДатоло Хесус
Ход матча
15'
16'
39'
52'
2:0
61'
3:0
64'
3:0
73'
79'
86'
87'
4:0
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
23 Лопез ЭрикПолузащитник
-
-
15 Lautaro Rios
-
14 Amos Perales
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Erik RamirezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Банфилд
Химнасия Ла-Плата
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0