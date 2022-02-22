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  3. Аргентина: Лига професиональ
Сан-Лоренсо
0:2
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
8' Гол
Walter Bou
21' Желтая карточка
Сото Алексис
0:2
28' Гол
Miguel Merentiel

Ход матча

8'
0:1
Walter Bou
(Пиццини Франсиско)
21'
 
Сото Алексис
28'
0:2
Miguel Merentiel
(Carlos Rodolfo Rotondi)
33'
Силва Томаш
Gonzalo Lujan Melli
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Дефенса и Хустисия
32.00
3.29
2.36
Все Коэффициенты
12
Sebastian
Alberto
Torrico
30
Перуцци
Джино
32
Francisco
Flores
3
Сапата
Кристиан
35
Gonzalo
Lujan
Melli
26
Nicolas
Fernandez5
38
Siro
Rosane
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
10
Адриан
Рикардо
29
Nicolas
Fernandez
I
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
5
Facundo
Gutierrez
10
Walter
Bou
29
Пиццини
Франсиско
9
Miguel
Merentiel
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
Сан-Лоренсо
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-3-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
К
0:2
С
1:3
С
1:0
ТМК
3:1
С
3:1
П
0:2
П
1:2
П
1:3

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3
Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    Гонсало Лухан Мелли уходит с поля. Tomas Silva выходит вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мигель Мерентиэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Вальтер Боу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Дефенса и Хустисия
32.00
3.29
2.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:2 Дефенса и Хустисия онлайн


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Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия

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