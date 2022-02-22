3:4
Конец матча
0:1
8' ГолWalter Bou
21' Желтая карточкаСото Алексис
0:2
28' ГолMiguel Merentiel
0:3
48' ГолCarlos Rodolfo Rotondi
1:3
55' ГолAgustin Martegani
58' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
2:3
59' ГолСапата Кристиан
68' Желтая карточкаСилва Томаш
2:3
69' Не забитый пенальтиMiguel Merentiel
79' Желтая карточкаБарейро Адам
2:4
80' ГолПиццини Франсиско
81' Желтая карточкаАдриан Рикардо
85' Желтая карточкаEzequiel Cerutti
3:4
90' Гол в свои воротаСото Алексис
Ход матча
8'
0:1
21'
28'
48'
55'
59'
68'
69'
2:3
79'
80'
81'
85'
90'
3:4
38
Siro
Rosane
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Troglio
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
33 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3
Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0