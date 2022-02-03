Испания: Кубок Короля 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Reale Seguros Stadium
0:1
12' ГолХуанми Мигель
38' Желтая карточкаБартра Марк
39' Undefined phrase: football_event_Янузай Аднан
Ход матча
12'
38'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
15
Морено
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Бетис
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.6
|Сорлот Александр
|2
|0.4
|Янузай Аднан
|1
|0.2
|Порту Кристиан
|1
|0.2
|Гуриди Хон
|1
|0.2
|Исак Александр
|1
|0.2
|Джуара Наис
|1
|0.2
|Муньос Айхен
|1
|0.2
|Туррьентес Беньят
|1
|0.2
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каналес Серхио
|2
|0.4
|Фекир Набиль
|2
|0.4
|Иглесиас Борха
|2
|0.4
|Лаинес Диего
|2
|0.4
|Хоакин Санчес
|2 (1)
|0.4
|Карвалью Вилльям
|1
|0.2
|Бартра Марк
|1
|0.2
|Хуанми Мигель
|1
|0.2
|Тельо Кристиан
|1
|0.2
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
2
15%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
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— ?
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Финал
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— ?
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Бетис
Исход игры
Реал Сосьедад
55.2% (85)
Ничья
31.2% (48)
Бетис
13.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.46% (63)
Меньше
51.54% (67)
Обе команды забьют
Да
79.23% (103)
Нет
20.77% (27)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
29.9% (46)
1:1 Ничья
26% (40)
1:0 Реал Сосьедад
15.6% (24)
1:2 Бетис
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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