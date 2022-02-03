Кстати говоря, показали нам сначала один стоп-кадр из комнаты ВАР, где линия прочертила отсутствие офсайда у Оярсабаля, а через пару мгновений показали ещё один, где положение "вне игры" уже было. Вот так вот.

Опасный момент у ворот "Реала"! Прошла передача на Фекира, который выскочил на рандеву с голкипером, пробивал с линии вратарской, но Ремиро успел выдвинуться и накрыл эту попытку!

Активно играют футболисты "Бетиса", стараясь не пустить соперника к своим воротам. Но очевидно, что уже доигрывают первую половину.

Звучит свисток, первый тайм окончен! Очень интересная игра получается на встречных курсах у нас, моменты тоже присутствуют, да и страсти на поле кипят! С нетерпением ждём второй тайм!

42' Пошла у нас заключительная пятиминутка основного времени первого тайма, "Реал Сосьедад" продолжает давить, непросто обороне "Бетиса" к перерыва.

40' Да! Вмешался в дело ВАР и определил, что Оярсабаль залез в микроскопический офсайд, когда забегал слева под передачу на ход. По-прежнему впереди "Бетис"!

39' ГОЛ! Аднан Янузай!

Оярсабаль забежал по левому флангу под передачу на ход, прострелил в центр штрафной площади, выскочил из-за спины защитников Янузай и переправил мяч в дальний угол! Офсайд был, судя по всему!

38' Многовато стычек и разговоров мы в последнее время наблюдаем, и вот пора карточку показывать. Бартра в борьбе на втором этаже локтем по затылку влепил Исаку. Справедливое предупреждение.

37' Штрафной заработали футболисты хозяев на правом фланге, Янузай навесил на ближнюю штангу, смог тут Микель Мерино выиграть борьбу, но пробил головой мимо ворот!

36' Вновь угловой заработал "Реал Сосьедад", пошла подача справа к линии вратарской площадки, отбивает игрок "Бетиса" мяч.

34' ВАР в дело вмешался. Сальдуа на линии своей штрафной площади оппонента уронил ударом сзади по ноге, посмотрели на предмет пенальти, но в итоге нарушения правил вообще не усмотрели.

33' Янузай уже на поле вернулся, всё с ним в порядке. Многовато игроки разговаривают с арбитром сегодня, но при этом игра не самая грубая.

32' Да, не дают игроки "Бетиса" разогнать атаку сопернику. Проблемы со свободными коридорами у игроков хозяев, никак не получается в атаку толком перейти.

31' Бартра на скорости выносил мяч вперёд, после чего жёстко влетел в корпус Янузаю. Арбитр просит врачей выйти на поле. Небольшая пауза у нас.

30' Высоко прессингуют футболисты "Бетиса", но справились защитники хозяев, а Ремиро даже пришлось финт исполнять, чтобы убирать на замахе соперника.

28' Ох, как опасно! Янузай навесил слева с углового, Ле Норман выиграл борьбу у Карвалью перед вратарской, пробил головой, и мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел!

27' И всё-таки в офсайде оказался Оярсабаль мгновением ранее. Атака хозяев продолжилась, угловой "Реал Сосьедад" заработал.

26' Очень хорошая атака хозяев поля! Оярсабаль получил мяч слева на ход, ворвался в штрафную и сильно пробил в дальний угол! В прыжке Руи Силва отбил!

25' Ещё одна атака хозяев, Мерино подключился под передачу партнёра на ход, простреливал слева от лицевой линии, но его накрыл защитник. Да ещё и за лицевую мяч от игрока хозяев отскочил.

24' Середина второго тайма у нас идёт, на встречных курсах идёт игра, но "Реал Сосьедад" в последние минуты чаще подбирается к воротам соперника.

23' Серхио Каналес получил мяч на правом углу штрафной площади, попытался закрутить его в дальний угол, но откровенно сорвал эту попытку.

22' Неплохая подача справа к линии вратарской, Ремиро сыграл на выходе и смог смахнуть мяч рукой в сторону фланга. Муньос повторный навес исполнил, но отбились гости.

21' Дальний удар по воротам "Бетиса" в исполнении Оярсабаля, Руи Силва тут всё видел, но вот поймать мяч не смог, отбил его за лицевую.

20' Отличная передача низом на ход Хуанми, который чуть не выскочил один на один, но Ремиро вовремя рванул на выход и успел первым на мяч!

19' Попытались игроки "Бетиса" быструю атаку по центру провести, последовала длинная передача в штрафную площадь, но защитник "Реала" оказался первым на мяче.

17' Янузай прорывался по флангу, но остановил его защитник "Бетиса". Ещё и аут будет в пользу команды гостей. Удачно сыграно.

15' И футболисты "Бетиса" теперь наладили контроль над мячом. Стараются прессинговать хозяева поля. Получается не очень.

12' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мигель Хуанми! 0:1!

Гол имени Карвалью! Вилльям сыграл в стенку с Каналесом, под ответный пас справа врывался в штрафную, и казалось, что Давид Сильва корпус уже поставил надёжно, но полузащитник смог его продавить, прострелил от лицевой в центр, и Хуанми ударом в касание открыл счёт в матче!

11' Решили разыграть угловой на левом фланге хозяева. Янузай отыграл на Исака, получил ответный пас, но тут же перед ним возник защитник, не дав толком навесить.

10' Быстрая атака хозяев, Янузай сделал быструю передачу на линию штрафной площади на Оярсабаля, но замешкался Микель, в итоге лишь угловой смог заработать. И то хорошо.

9' Серхио Каналес в порядке, даже без помощи врачей обошлось, быстро поднялся капитан "Бетиса", после чего игру продолжил.

8' Серхио Каналес теперь оказался на газоне, неприятный стык тут случился в центре поля у него с соперником, трёт колено капитан "Бетиса".

7' Иглесиас получил по ногам на центральной линии, остановлена атака "Бетиса" мелким фолом.

6' Угловой получился крайне опасным! Пошла подача слева в центр штрафной площади, выиграл тут верх Карвалью, пробивал головой, но получилось рядом со штангой! И никто не успел замкнуть!

5' Отличная передача из глубины поля в исполнении Морено, рвался к воротам Борха Иглесиас, но Ле Норман не отпустил соперника, сумев на линии штрафной выбить мяч на угловой.

4' Давид Сильва слева забежал за спину защитнику, получил мяч на ход и от лицевой по диагонали в штрафную прострелил. Отбились футболисты "Бетиса".

3' Оярсабаль получил мяч на левом фланге, прострелил в штрафную площадь соперника, на перехвате сыграл защитник.

3' Фекир навесил от левого флажка на ближнюю штангу, удалось отбиться хозяевам поля, и сразу побежали они вперёд. Янузай протащил мяч и почему-то решил пробить из центрального круга. Получилось неточно, всё тут контролировать Руи Силва.

2' "Бетис" неплохо начинает встречу, левым флангом пока атакуют игроки гостей. Угловой удалось заработать Фекиру.