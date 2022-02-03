  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2021-2022

Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:1
Перерыв

Стадион:
Бетис
0'
0:1
12' Гол
Хуанми Мигель
38' Желтая карточка
Бартра Марк
39' Undefined phrase: football_event_
Янузай Аднан

Ход матча

12'
0:1
Хуанми Мигель
(Карвалью Вилльям)
38'
 
Бартра Марк
39'
Янузай Аднан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 154
Реал Сосьедад 55.2% (85)
X 31.2% (48)
Бетис 13.6% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Бетис
3.25
3.92
4.48
Все Коэффициенты
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
3
Гонсалес
Эдгар
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
Реал Сосьедад
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.6
Сорлот Александр 2 0.4
Янузай Аднан 1 0.2
Порту Кристиан 1 0.2
Гуриди Хон 1 0.2
Исак Александр 1 0.2
Джуара Наис 1 0.2
Муньос Айхен 1 0.2
Туррьентес Беньят 1 0.2
Сальдуа Хосеба 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каналес Серхио 2 0.4
Фекир Набиль 2 0.4
Иглесиас Борха 2 0.4
Лаинес Диего 2 0.4
Хоакин Санчес 2 (1) 0.4
Карвалью Вилльям 1 0.2
Бартра Марк 1 0.2
Хуанми Мигель 1 0.2
Тельо Кристиан 1 0.2

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Муньос Айхен 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
2 Валенсия
1 Кадис
0 Реал Сосьедад
0 Бетис
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! Очень интересная игра получается на встречных курсах у нас, моменты тоже присутствуют, да и страсти на поле кипят! С нетерпением ждём второй тайм!
  • 45'
    Активно играют футболисты "Бетиса", стараясь не пустить соперника к своим воротам. Но очевидно, что уже доигрывают первую половину.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Опасный момент
    45'
    Опасный момент у ворот "Реала"! Прошла передача на Фекира, который выскочил на рандеву с голкипером, пробивал с линии вратарской, но Ремиро успел выдвинуться и накрыл эту попытку!
  • 44'
    Кстати говоря, показали нам сначала один стоп-кадр из комнаты ВАР, где линия прочертила отсутствие офсайда у Оярсабаля, а через пару мгновений показали ещё один, где положение "вне игры" уже было. Вот так вот.
  • 42'
    Пошла у нас заключительная пятиминутка основного времени первого тайма, "Реал Сосьедад" продолжает давить, непросто обороне "Бетиса" к перерыва.
  • Видеоповтор
    40'
    Да! Вмешался в дело ВАР и определил, что Оярсабаль залез в микроскопический офсайд, когда забегал слева под передачу на ход. По-прежнему впереди "Бетис"!
  • Описание гола
    39'
    ГОЛ! Аднан Янузай!
    Оярсабаль забежал по левому флангу под передачу на ход, прострелил в центр штрафной площади, выскочил из-за спины защитников Янузай и переправил мяч в дальний угол! Офсайд был, судя по всему!
  • Желтая карточка
    38'
    Многовато стычек и разговоров мы в последнее время наблюдаем, и вот пора карточку показывать. Бартра в борьбе на втором этаже локтем по затылку влепил Исаку. Справедливое предупреждение.
  • 37'
    Штрафной заработали футболисты хозяев на правом фланге, Янузай навесил на ближнюю штангу, смог тут Микель Мерино выиграть борьбу, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    36'
    Вновь угловой заработал "Реал Сосьедад", пошла подача справа к линии вратарской площадки, отбивает игрок "Бетиса" мяч.
  • Видеоповтор
    34'
    ВАР в дело вмешался. Сальдуа на линии своей штрафной площади оппонента уронил ударом сзади по ноге, посмотрели на предмет пенальти, но в итоге нарушения правил вообще не усмотрели.
  • 33'
    Янузай уже на поле вернулся, всё с ним в порядке. Многовато игроки разговаривают с арбитром сегодня, но при этом игра не самая грубая.
  • 32'
    Да, не дают игроки "Бетиса" разогнать атаку сопернику. Проблемы со свободными коридорами у игроков хозяев, никак не получается в атаку толком перейти.
  • Травма, повреждение
    31'
    Бартра на скорости выносил мяч вперёд, после чего жёстко влетел в корпус Янузаю. Арбитр просит врачей выйти на поле. Небольшая пауза у нас.
  • 30'
    Высоко прессингуют футболисты "Бетиса", но справились защитники хозяев, а Ремиро даже пришлось финт исполнять, чтобы убирать на замахе соперника.
  • Опасный момент
    28'
    Ох, как опасно! Янузай навесил слева с углового, Ле Норман выиграл борьбу у Карвалью перед вратарской, пробил головой, и мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел!
  • Офсайд
    27'
    И всё-таки в офсайде оказался Оярсабаль мгновением ранее. Атака хозяев продолжилась, угловой "Реал Сосьедад" заработал.
  • Опасный момент
    26'
    Очень хорошая атака хозяев поля! Оярсабаль получил мяч слева на ход, ворвался в штрафную и сильно пробил в дальний угол! В прыжке Руи Силва отбил!
  • 25'
    Ещё одна атака хозяев, Мерино подключился под передачу партнёра на ход, простреливал слева от лицевой линии, но его накрыл защитник. Да ещё и за лицевую мяч от игрока хозяев отскочил.
  • 24'
    Середина второго тайма у нас идёт, на встречных курсах идёт игра, но "Реал Сосьедад" в последние минуты чаще подбирается к воротам соперника.
  • 23'
    Серхио Каналес получил мяч на правом углу штрафной площади, попытался закрутить его в дальний угол, но откровенно сорвал эту попытку.
  • Угловой
    22'
    Неплохая подача справа к линии вратарской, Ремиро сыграл на выходе и смог смахнуть мяч рукой в сторону фланга. Муньос повторный навес исполнил, но отбились гости.
  • 21'
    Дальний удар по воротам "Бетиса" в исполнении Оярсабаля, Руи Силва тут всё видел, но вот поймать мяч не смог, отбил его за лицевую.
  • 20'
    Отличная передача низом на ход Хуанми, который чуть не выскочил один на один, но Ремиро вовремя рванул на выход и успел первым на мяч!
  • 19'
    Попытались игроки "Бетиса" быструю атаку по центру провести, последовала длинная передача в штрафную площадь, но защитник "Реала" оказался первым на мяче.
  • 17'
    Янузай прорывался по флангу, но остановил его защитник "Бетиса". Ещё и аут будет в пользу команды гостей. Удачно сыграно.
  • 15'
    И футболисты "Бетиса" теперь наладили контроль над мячом. Стараются прессинговать хозяева поля. Получается не очень.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мигель Хуанми! 0:1!
    Гол имени Карвалью! Вилльям сыграл в стенку с Каналесом, под ответный пас справа врывался в штрафную, и казалось, что Давид Сильва корпус уже поставил надёжно, но полузащитник смог его продавить, прострелил от лицевой в центр, и Хуанми ударом в касание открыл счёт в матче!
  • Угловой
    11'
    Решили разыграть угловой на левом фланге хозяева. Янузай отыграл на Исака, получил ответный пас, но тут же перед ним возник защитник, не дав толком навесить.
  • 10'
    Быстрая атака хозяев, Янузай сделал быструю передачу на линию штрафной площади на Оярсабаля, но замешкался Микель, в итоге лишь угловой смог заработать. И то хорошо.
  • 9'
    Серхио Каналес в порядке, даже без помощи врачей обошлось, быстро поднялся капитан "Бетиса", после чего игру продолжил.
  • 8'
    Серхио Каналес теперь оказался на газоне, неприятный стык тут случился в центре поля у него с соперником, трёт колено капитан "Бетиса".
  • Фол, нарушение
    7'
    Иглесиас получил по ногам на центральной линии, остановлена атака "Бетиса" мелким фолом.
  • Опасный момент
    6'
    Угловой получился крайне опасным! Пошла подача слева в центр штрафной площади, выиграл тут верх Карвалью, пробивал головой, но получилось рядом со штангой! И никто не успел замкнуть!
  • 5'
    Отличная передача из глубины поля в исполнении Морено, рвался к воротам Борха Иглесиас, но Ле Норман не отпустил соперника, сумев на линии штрафной выбить мяч на угловой.
  • 4'
    Давид Сильва слева забежал за спину защитнику, получил мяч на ход и от лицевой по диагонали в штрафную прострелил. Отбились футболисты "Бетиса".
  • 3'
    Оярсабаль получил мяч на левом фланге, прострелил в штрафную площадь соперника, на перехвате сыграл защитник.
  • Угловой
    3'
    Фекир навесил от левого флажка на ближнюю штангу, удалось отбиться хозяевам поля, и сразу побежали они вперёд. Янузай протащил мяч и почему-то решил пробить из центрального круга. Получилось неточно, всё тут контролировать Руи Силва.
  • 2'
    "Бетис" неплохо начинает встречу, левым флангом пока атакуют игроки гостей. Угловой удалось заработать Фекиру.
  • Первый тайм начался
    1'
    Микель Оярсабаль и Серхио Каналес сегодня в роли капитанов! Сыграли они в монетку, и определили, что с центра поля начинать предстояло "Бетису", что гости с удовольствием и сделали!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка Кубка Испании между командами "Реал Сосьедад" и "Бетис". Будет жарко! С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать!
    • Прогнозы 154
    Реал Сосьедад 55.2% (85)
    X 31.2% (48)
    Бетис 13.6% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Бетис
    3.25
    3.92
    4.48
    Все Коэффициенты
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:1 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Бетис

Исход игры
Реал Сосьедад
55.2% (85)
Ничья
31.2% (48)
Бетис
13.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.46% (63)
Меньше
51.54% (67)
Обе команды забьют
Да
79.23% (103)
Нет
20.77% (27)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
29.9% (46)
1:1 Ничья
26% (40)
1:0 Реал Сосьедад
15.6% (24)
1:2 Бетис
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Реал Сосьедад
Бетис

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 