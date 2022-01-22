Испания: Кубок Короля 2021-2022
Позже
Стадион: Reale Seguros Stadium
История личных встреч
Реал Сосьедад
Бетис
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.75
|Сорлот Александр
|2
|0.5
|Янузай Аднан
|1
|0.25
|Порту Кристиан
|1
|0.25
|Гуриди Хон
|1
|0.25
|Исак Александр
|1
|0.25
|Джуара Наис
|1
|0.25
|Муньос Айхен
|1
|0.25
|Туррьентес Беньят
|1
|0.25
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каналес Серхио
|2
|0.5
|Фекир Набиль
|2
|0.5
|Иглесиас Борха
|2
|0.5
|Лаинес Диего
|2
|0.5
|Хоакин Санчес
|2 (1)
|0.5
|Карвалью Вилльям
|1
|0.25
|Бартра Марк
|1
|0.25
|Тельо Кристиан
|1
|0.25
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Давид
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Фекир Набиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
2
15%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Бетис
Исход игры
Реал Сосьедад
57.7% (30)
Ничья
36.5% (19)
Бетис
5.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (28)
Меньше
46.15% (24)
Обе команды забьют
Да
84.62% (44)
Нет
15.38% (8)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.3% (22)
1:1 Ничья
30.8% (16)
1:0 Реал Сосьедад
13.5% (7)
2:2 Ничья
5.8% (3)
1:2 Бетис
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!