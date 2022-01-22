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  4. Кубок Короля 2021-2022

Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Бетис
Прогнозы 52
Реал Сосьедад 57.7% (30)
X 36.5% (19)
Бетис 5.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Бетис
2.28
3.60
3.63
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.75
Сорлот Александр 2 0.5
Янузай Аднан 1 0.25
Порту Кристиан 1 0.25
Гуриди Хон 1 0.25
Исак Александр 1 0.25
Джуара Наис 1 0.25
Муньос Айхен 1 0.25
Туррьентес Беньят 1 0.25
Сальдуа Хосеба 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каналес Серхио 2 0.5
Фекир Набиль 2 0.5
Иглесиас Борха 2 0.5
Лаинес Диего 2 0.5
Хоакин Санчес 2 (1) 0.5
Карвалью Вилльям 1 0.25
Бартра Марк 1 0.25
Тельо Кристиан 1 0.25

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Давид 1 0
Муньос Айхен 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Вилльям 1 0
Морено Алекс 1 0
Фекир Набиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Самора - Реал Сосьедад 0:3 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Панадерия Пулидо - Реал Сосьедад 0:4 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1
Бетис
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Эспаньол - Бетис 1:4 Бетис - Алавес 4:0 Бетис - Севилья 2:1 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Вальядолид - Бетис 0:3 Бетис - Сельта 0:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Талавера - Бетис 2:4 Бетис - Реал Сосьедад 4:0 Селтик - Бетис 3:2 Барселона - Бетис 0:1 Аликанте - Бетис 0:4 Бетис - Леванте 3:1 Бетис - Ференцварош 2:0 Эльче - Бетис 0:3 Бетис - Севилья 0:2 Байер Л - Бетис 4:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
1/4 финала
0 Райо Вальекано
0 Мальорка
0 Валенсия
0 Кадис
0 Реал Сосьедад
0 Бетис
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2022, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Реал Сосьедад 57.7% (30)
    X 36.5% (19)
    Бетис 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Бетис
    2.28
    3.60
    3.63
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Бетис онлайн


    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    57.7% (30)
    Ничья
    36.5% (19)
    Бетис
    5.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (28)
    Меньше
    46.15% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (44)
    Нет
    15.38% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.3% (22)
    1:1 Ничья
    30.8% (16)
    1:0 Реал Сосьедад
    13.5% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    1:2 Бетис
    3.8% (2)
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    Реал Сосьедад
    Бетис

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