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  4. Кубок Короля 2021-2022

Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
Прогнозы 168
Атлетик Б 11.3% (19)
X 13.7% (23)
Реал Мадрид 75% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Реал Мадрид
3.24
3.44
2.60
Все Коэффициенты
Новости
26
Агиррезабала
Жульен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
6
Начо
Фернандес
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
21
Родриго
11
Асенсио
Марко
20
Винисиус
Жуниор
Атлетик Б
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Реал Мадрид

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 21 победа

32 матча

9.4%
15.6%
75%
3 победы 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

15.6%
40.6%
43.8%
5 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

История матчей

С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Нико 2 1
Муньяин Икер 2 (1) 1
Иньиго Мартинес 1 0.5
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азар Эден 1 0.5
Иско Аларкон 1 0.5
Асенсио Марко 1 0.5
Милитао Эдер 1 0.5
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Гарсия Дани 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Виера 0 1
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Каземиро Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
2
50%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
1
20%
2
50%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
1/8 финала
1 Жирона
2 Райо Вальекано
2 Мальорка
1 Эспаньол
0 Атлетико Балеарес
1 Валенсия
2 Спортинг Хихон
4 Кадис
2 Реал Сосьедад
0 Атлетико М
2 Бетис
1 Севилья
3 Атлетик Б
2 Барселона
1 Эльче
2 Реал Мадрид
1/4 финала
1 Райо Вальекано
0 Мальорка
2 Валенсия
1 Кадис
0 Реал Сосьедад
0 Бетис
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2022, осталось 30 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 168
    Атлетик Б 11.3% (19)
    X 13.7% (23)
    Реал Мадрид 75% (126)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.24
    3.44
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид

    Исход игры
    Атлетик Б
    11% (19)
    Ничья
    14% (24)
    Реал Мадрид
    75% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (88)
    Меньше
    33.33% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (99)
    Нет
    25% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    40.1% (69)
    0:1 Реал Мадрид
    9.3% (16)
    1:1 Ничья
    7% (12)
    2:1 Атлетик Б
    4.7% (8)
    1:3 Реал Мадрид
    4.7% (8)
    1:0 Атлетик Б
    4.1% (7)
    0:2 Реал Мадрид
    3.5% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (3)
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    Атлетик Б
    Реал Мадрид

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