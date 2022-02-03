Испания: Кубок Короля 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Мамес
17
Юри
Берчиче
30
Уильямс
Нико
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
18 Бэйл ГаретНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Реал Мадрид
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 21 победа
32 матча
9.4%
15.6%
75%
3 победы 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
15.6%
40.6%
43.8%
5 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Нико
|2
|1
|Муньяин Икер
|2 (1)
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0.5
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азар Эден
|1
|0.5
|Иско Аларкон
|1
|0.5
|Асенсио Марко
|1
|0.5
|Милитао Эдер
|1
|0.5
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньяин Икер
|1
|0
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Виера
|0
|1
|Кроос Тони
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
2
50%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
1
20%
2
50%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1 Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1
Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетик Б
11% (19)
Ничья
14% (24)
Реал Мадрид
75% (129)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (88)
Меньше
33.33% (44)
Обе команды забьют
Да
75% (99)
Нет
25% (33)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
40.1% (69)
0:1 Реал Мадрид
9.3% (16)
1:1 Ничья
7% (12)
2:1 Атлетик Б
4.7% (8)
1:3 Реал Мадрид
4.7% (8)
1:0 Атлетик Б
4.1% (7)
0:2 Реал Мадрид
3.5% (6)
0:0 Ничья
1.7% (3)
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