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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Леванте
0'
1:0
1' Гол
Унал Энес
17' Желтая карточка
Дуарте Оскар
25'

Ход матча

1'
Унал Энес
(Арамбарри Мауро)
1:0
17'
 
Дуарте Оскар

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 143
Хетафе 82.5% (118)
X 16.1% (23)
Леванте 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Леванте
1.99
3.18
4.23
Все Коэффициенты
Новости
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Айтор
Фернандес
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
42
Marc
Pubill
8
Пепелу
5
Радоя
Неманья
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
10
Барди
Энис
Хетафе
3-5-2
Леванте
3-4-3

История личных встреч

Хетафе
Леванте

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
П
0:0
П
0:1
П
0:1
П
1:1
С
2:0
С
1:1
П
3:0
П
3:0
П
0:1
П
1:1
П
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
4:1
ТМС
1:2
ПД
3:1
КК
0:1
КК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 8 0.35
Рамирес Сандро 3 0.13
Максимович Неманья 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Майораль Борха 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аленья Карлес 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.27
Рохер Марти 3 (1) 0.14
Барди Энис 3 (2) 0.14
Де Фрутос Хорхе 2 0.09
Кампанья Хосе 2 0.09
Мелеро Гонсало 1 0.05
Сольдадо Роберто 1 0.05
Мустафи Шкодран 1 0.05
Сон 1 0.05
Робер Пьер 1 0.05
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 6 1
Дамиан Суарес 7 0
Арамбарри Мауро 6 0
Аленья Карлес 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Сильва Хонатан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Куэнка Хорхе 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 6 0
Пепелу 6 0
Сольдадо Роберто 5 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Рохер Марти 4 0
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Мирамон Хорхе 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Дуарте Оскар 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Сон 0 1
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
21%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
26
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
9%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
3
27%
4
15%
61-75
4
36%
7
27%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
19 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
42%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
33%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
3
18%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Пропущено

23
43
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
6
26%
9
21%
1-15
2
9%
1
2%
16-30
1
4%
7
16%
31-45
3
13%
5
12%
46-60
3
13%
9
21%
61-75
8
35%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Леванте
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4
Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Хетафе 1:0 Заявка 23 6 7 10 18 - 23 25
15. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
16. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 22 4 5 13 16 - 35 17
20. Леванте 0:1 Заявка 22 1 8 13 21 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе 1:0 Заявка 12 6 2 4 15 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте 0:1 Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе 1:0 Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте 0:1 Заявка 11 0 2 9 10 - 27 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Хетафе 82.5% (118)
X 16.1% (23)
Леванте 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Леванте
1.99
3.18
4.23
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хетафе 1:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Леванте

Исход игры
Хетафе
82.5% (118)
Ничья
16.1% (23)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.61% (47)
Меньше
64.39% (85)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
42.7% (61)
2:1 Хетафе
24.5% (35)
1:1 Ничья
12.6% (18)
3:1 Хетафе
4.2% (6)
2:0 Хетафе
3.5% (5)
1:2 Леванте
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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