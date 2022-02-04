Второй тайм

100' Хетафе заслуженно побеждает в отличном матче

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Матч возобновится спорным мячом

99' Матч остановлен

97' Куэнка Хорхе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

97' Касерес Мартин из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

97' Сон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Отличный командный гол!

94' Г О О О О Л - Аленья Карлес наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

94' Отличные скиллы показывает Майораль Борха , обводя своих соперников

94' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Сон получил желтую карточку от судьи

93' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Хетафе

92' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Матч остановлен

88' Конде Диего взял и забрал мяч на выходе

88' Клерк Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Сон из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.

86' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Хетафе

83' Клерк Карлос из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

83' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Аленья Карлес пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

80' Матч возобновлен

80' Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Максимович Неманья нанес удар, мяч был парирован, но Айтор Фернандес не удержал его в руках.

76' Дамиан Суарес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Плохо сыграл Арамбарри Мауро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Хетафе

74' Мелеро Гонсало нанес удар головой, но Давид Сория перевел мяч на угловой!

72' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хорошую попытку сделал Аленья Карлес . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Айтор Фернандес держит все под контролем

67' Гомес Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Митрович Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Унал Энес из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

64' Удар от ворот произведет Хетафе

60' Матч возобновлен

59' Оливера Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Рохер Марти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Арамбарри Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Леванте выполняет удар от ворот.

52' Оливера Матиас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

51' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сегодняшная посещаемость составляет 8475 болельщиков

49' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Радоя Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Аленья Карлес нанес удар головой, но Айтор Фернандес спокойно отбил мяч.