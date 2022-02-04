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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8475
Леванте
0'
1:0
1' Гол
Унал Энес
17' Желтая карточка
Дуарте Оскар
2:0
29' Гол
Унал Энес
56' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
58' Желтая карточка
Рохер Марти
66' Желтая карточка
Митрович Стефан
76' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90' Желтая карточка
Сон
3:0
90' Гол
Аленья Карлес
90' Желтая карточка
Куэнка Хорхе
90'+10

Ход матча

1'
Унал Энес
(Арамбарри Мауро)
1:0
17'
 
Дуарте Оскар
29'
Унал Энес
(Оливера Матиас)
2:0
46'
 
Касерес Мартин
Дуарте Оскар
46'
Майораль Борха
Рамирес Сандро
 
55'
 
Мелеро Гонсало
Пепелу
56'
 
Сон
Marc Pubill
56'
Арамбарри Мауро
 
58'
 
Рохер Марти
60'
Оскар Родригес
Оливера Матиас
 
66'
Митрович Стефан
 
67'
 
Гомес Даниэль
Барди Энис
68'
Янкто Якуб
Унал Энес
 
76'
Дамиан Суарес
 
81'
 
Малса Микаэль
Радоя Неманья
85'
Конде Диего
Сория Давид
 
85'
Иглесиас Хуан
Дамиан Суарес
 
90'
 
Сон
90'
Аленья Карлес
(Майораль Борха)
3:0
90'
Куэнка Хорхе
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 143
Хетафе 82.5% (118)
X 16.1% (23)
Леванте 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
11
Аленья
Карлес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
12
Рамирес
Сандро
1
Айтор
Фернандес
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
42
Marc
Pubill
8
Пепелу
5
Радоя
Неманья
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
9
Рохер
Марти
10
Барди
Энис
Хетафе
3-5-2
Леванте
3-4-3

История личных встреч

Хетафе
Леванте

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
П
0:0
П
0:1
П
0:1
П
1:1
С
2:0
С
1:1
П
3:0
П
3:0
П
0:1
П
1:1
П
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:2
П
1:1
П
2:0
П
4:1
ТМС
1:2
ПД
3:1
КК
0:1
КК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 9 0.39
Рамирес Сандро 3 0.13
Максимович Неманья 1 0.04
Аленья Карлес 1 0.04
Оливера Матиас 1 0.04
Майораль Борха 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Мата Хайме 1 0.04
Поведа Дарио 1 0.04
Куэнка Хорхе 1 0.04
Арамбарри Мауро 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Кабако Эрик 0 0
Флорентину 0 0
Акуругу Аманква 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 6 0.27
Рохер Марти 3 (1) 0.14
Барди Энис 3 (2) 0.14
Де Фрутос Хорхе 2 0.09
Кампанья Хосе 2 0.09
Мелеро Гонсало 1 0.05
Сольдадо Роберто 1 0.05
Мустафи Шкодран 1 0.05
Сон 1 0.05
Робер Пьер 1 0.05
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамиан Суарес 8 0
Дьене Даконам 6 1
Арамбарри Мауро 7 0
Аленья Карлес 4 1
Унал Энес 5 0
Рамирес Сандро 5 0
Мата Хайме 5 0
Оливера Матиас 5 0
Куэнка Хорхе 4 0
Кабако Эрик 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Сильва Хонатан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Кике Санчес Флорес 0 1
Ньом Аллан 1 0
Флорентину 1 0
Масиас Хосе 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 6 0
Пепелу 6 0
Сольдадо Роберто 5 0
Рохер Марти 5 0
Малса Микаэль 5 0
Моралес Луис 5 0
Кампанья Хосе 3 1
Робер Пьер 2 1
Везу Рубен 3 0
Мирамон Хорхе 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Барди Энис 3 0
Айтор Фернандес 1 1
Сон 1 1
Дуарте Оскар 2 0
Де Фрутос Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Alessio Lisci 0 1
Постиго Серхио 1 0
Мустафи Шкодран 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Радоя Неманья 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
24%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
29
2 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
7
24%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
2
18%
4
14%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
4
36%
8
28%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
42%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
33%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
20%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
25%
4
19%
76-90

Пропущено

23
46
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
6
26%
10
22%
1-15
2
9%
2
4%
16-30
1
4%
7
15%
31-45
3
13%
5
11%
46-60
3
13%
9
20%
61-75
8
35%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Леванте
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4
Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
15. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
16. Эльче Заявка 22 5 8 9 23 - 30 23
17. Мальорка Заявка 21 4 8 9 17 - 33 20
18. Кадис Заявка 22 3 9 10 19 - 36 18
19. Алавес Заявка 22 4 5 13 16 - 35 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
13. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
14. Эльче Заявка 10 3 5 2 10 - 10 14
15. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 11 3 3 5 11 - 19 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Хетафе 82.5% (118)
X 16.1% (23)
Леванте 1.4% (2)
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Где смотреть матч Хетафе 3:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Леванте

Исход игры
Хетафе
82.5% (118)
Ничья
16.1% (23)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.61% (47)
Меньше
64.39% (85)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
42.7% (61)
2:1 Хетафе
24.5% (35)
1:1 Ничья
12.6% (18)
3:1 Хетафе
4.2% (6)
2:0 Хетафе
3.5% (5)
1:2 Леванте
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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