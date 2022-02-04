Испания: Ла Лига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 8475
1:0
1' ГолУнал Энес
17' Желтая карточкаДуарте Оскар
2:0
29' ГолУнал Энес
56' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
58' Желтая карточкаРохер Марти
66' Желтая карточкаМитрович Стефан
76' Желтая карточкаДамиан Суарес
90' Желтая карточкаСон
3:0
90' ГолАленья Карлес
90' Желтая карточкаКуэнка Хорхе
Ход матча
1'
1:0
17'
29'
2:0
55'
56'
56'
58'
66'
68'
76'
90'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 2
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
10
Унал
Энес
14
Везу
Рубен
42
Marc
Pubill
8
Пепелу
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Янкто ЯкубЗащитник
-
19 Йокушлу ОкайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
42 Marc PubillПолузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Клерк КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Барди ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Lisci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Леванте
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|9
|0.39
|Рамирес Сандро
|3
|0.13
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Оливера Матиас
|1
|0.04
|Майораль Борха
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мата Хайме
|1
|0.04
|Поведа Дарио
|1
|0.04
|Куэнка Хорхе
|1
|0.04
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
|Флорентину
|0
|0
|Акуругу Аманква
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|6
|0.27
|Рохер Марти
|3 (1)
|0.14
|Барди Энис
|3 (2)
|0.14
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.09
|Кампанья Хосе
|2
|0.09
|Мелеро Гонсало
|1
|0.05
|Сольдадо Роберто
|1
|0.05
|Мустафи Шкодран
|1
|0.05
|Сон
|1
|0.05
|Робер Пьер
|1
|0.05
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамиан Суарес
|8
|0
|Дьене Даконам
|6
|1
|Арамбарри Мауро
|7
|0
|Аленья Карлес
|4
|1
|Унал Энес
|5
|0
|Рамирес Сандро
|5
|0
|Мата Хайме
|5
|0
|Оливера Матиас
|5
|0
|Куэнка Хорхе
|4
|0
|Кабако Эрик
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Сильва Хонатан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Тимор Давид
|2
|0
|Кике Санчес Флорес
|0
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|6
|0
|Пепелу
|6
|0
|Сольдадо Роберто
|5
|0
|Рохер Марти
|5
|0
|Малса Микаэль
|5
|0
|Моралес Луис
|5
|0
|Кампанья Хосе
|3
|1
|Робер Пьер
|2
|1
|Везу Рубен
|3
|0
|Мирамон Хорхе
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Барди Энис
|3
|0
|Айтор Фернандес
|1
|1
|Сон
|1
|1
|Дуарте Оскар
|2
|0
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Alessio Lisci
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Радоя Неманья
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
4
24%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
29
2 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
1
9%
7
24%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
2
18%
4
14%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
4
36%
8
28%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
20 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
12
17
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
42%
3
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
33%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
20%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
5
25%
4
19%
76-90
Пропущено
23
46
9 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
6
26%
10
22%
1-15
2
9%
2
4%
16-30
1
4%
7
15%
31-45
3
13%
5
11%
46-60
3
13%
9
20%
61-75
8
35%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Хетафе 0:0 Хетафе - Гранада 4:2 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Мадрид 1:0
Хетафе - Осасуна 1:0 Атлетико Балеарес - Хетафе 5:0 Алавес - Хетафе 1:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Мольерусса - Хетафе 1:5 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Кадис 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0
Леванте
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Леванте - Кадис 0:2 Леванте - Мальорка 2:0 Вильярреал - Леванте 5:0 Леванте - Валенсия 3:4
Алькояно - Леванте 3:3 Эспаньол - Леванте 4:3 Леванте - Осасуна 0:0 Уракан Мелилья - Леванте 0:8 Бетис - Леванте 3:1 Леванте - Атлетик Б 0:0 Алавес - Леванте 2:1 Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 22
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|12.
|Сельта
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 25
|27
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|15.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|16.
|Эльче
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|23 - 30
|23
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|16 - 35
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 3:0 Леванте
Исход игры
Хетафе
82.5% (118)
Ничья
16.1% (23)
Леванте
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.61% (47)
Меньше
64.39% (85)
Обе команды забьют
Да
48.48% (64)
Нет
51.52% (68)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
42.7% (61)
2:1 Хетафе
24.5% (35)
1:1 Ничья
12.6% (18)
3:1 Хетафе
4.2% (6)
2:0 Хетафе
3.5% (5)
1:2 Леванте
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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