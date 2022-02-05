Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Мартинес Валеро
0:1
18' ГолХоселу Санмартин
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
13
Бадия
Эдгар
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
24 Перес КикеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
Главный тренер: Jose Morga
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эльче
Алавес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бое Лукас
|7
|0.3
|Милья Пере
|5
|0.22
|Моренте Тете
|2
|0.09
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.09
|Бенедетто Дарио
|2
|0.09
|Лукас Перес
|2
|0.09
|Мохика Хоан
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Роко Энсо
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|11 (5)
|0.48
|Лагуардия Виктор
|2
|0.09
|Риоха Луис
|1
|0.04
|Понс Пере
|1
|0.04
|Н'Диайе Лум
|1
|0.04
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Мойя Антонио
|0
|0
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|8
|0
|Фидель Чавес
|6
|0
|Роко Энсо
|6
|0
|Диего Гонсалес VII
|3
|1
|Маскарель Омар
|4
|0
|Гумбау Херард
|4
|0
|Паласиос Элибельтон
|4
|0
|Гутьеррес Хосе
|2
|1
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Касилья Кико
|3
|0
|Мохика Хоан
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Барраган Антонио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Бигас Педро
|2
|0
|Бое Лукас
|2
|0
|Пасторе Хавьер
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|8
|1
|Лежён Флорьян
|6
|1
|Лагуардия Виктор
|4
|0
|Химо Наварро
|4
|0
|Н'Диайе Лум
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Эдгар Мендес
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Хосе Луис Мендилибар
|0
|1
|Кальеха Хавьер
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Тачи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
2
20%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
10
22
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
1
10%
3
14%
1-15
3
30%
5
23%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
3
30%
4
18%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
27%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
6
46%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
2
10%
3
21%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
7
35%
4
29%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
5
22%
3
20%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
7
30%
2
13%
61-75
5
22%
4
27%
76-90
Пропущено
30
36
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 18
3
10%
6
17%
1-15
7
23%
8
22%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
8
27%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2
Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0
Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|27 - 22
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|12.
|Сельта
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 25
|27
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|15.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|16.
|Эльче
|0:1 Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|17.
|Мальорка
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 33
|20
|18.
|Алавес
|1:0 Заявка
|23
|5
|5
|13
|17 - 35
|20
|19.
|Кадис
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 36
|18
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|14.
|Эльче
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|15.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|16.
|Алавес
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|17.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 19
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Алавес
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче 0:1 Алавес
Исход игры
Эльче
67.6% (92)
Ничья
25.7% (35)
Алавес
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (30)
Меньше
77.27% (102)
Обе команды забьют
Да
45.45% (60)
Нет
54.55% (72)
Популярный счёт
1:0 Эльче
44.1% (60)
1:1 Ничья
22.8% (31)
2:1 Эльче
17.6% (24)
0:1 Алавес
3.7% (5)
2:0 Эльче
2.2% (3)
1:2 Алавес
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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