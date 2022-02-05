Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Алавес имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Алавес

46' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

46' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

44' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Агиррегабириа Мартин из команды Алавес

44' Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

42' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

42' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

40' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Алавес

40' Какой промах! Бое Лукас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Отличные скиллы показывает Бое Лукас , обводя своих соперников

36' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

30' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хоселу Санмартин пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

24' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Алавес

23' Алавес выполняет удар от ворот.

23' Бое Лукас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

23' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Алавес выполняет удар от ворот.

21' Какой промах! Милья Пере имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

18' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

17' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Алавес выполняет удар от ворот.

15' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Эльче выполняет удар от ворот.

10' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

9' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Мохика Хоан из команды Эльче делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

5' Эльче выполняет удар от ворот.

5' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Паласиос Элибельтон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Джейсон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

4' Пачеко Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Хоселу Санмартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Хоселу Санмартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Эльче начинает с центра поля