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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12923
Алавес
0'
0:1
18' Гол
Хоселу Санмартин
1:1
46' Гол
Милья Пере
2:1
58' Гол
Милья Пере
67' Желтая карточка
Верду Гонсало
3:1
86' Гол
Фидель Чавес
90' Желтая карточка
Пина Томас
90'+5

Ход матча

18'
0:1
Хоселу Санмартин
(Риоха Луис)
46'
Милья Пере
1:1
54'
 
Nahuel Tenaglia
Агиррегабириа Мартин
54'
 
Вальехо Ману
Хоселу Санмартин
58'
Милья Пере
(Мохика Хоан)
2:1
67'
Верду Гонсало
 
73'
Каррильо Гидо
Милья Пере
 
73'
 
Эдгар Мендес
Джейсон
73'
 
Понс Пере
Де ла Фуэнте Мигель
84'
Диего Гонсалес
Верду Гонсало
 
86'
Фидель Чавес
(Бое Лукас)
3:1
87'
 
Гвидетти Йон
Эскаланте Гонсало
90'
Гутьеррес Хосе
Моренте Тете
 
90'
Фернандес Хосан
Бое Лукас
 
90'
 
Пина Томас

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Эльче 67.6% (92)
X 25.7% (35)
Алавес 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
2
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
25
Джейсон
8
Пина
Томас
16
Эскаланте
Гонсало
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
24
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Эльче
4-4-2
Алавес
4-4-2

История личных встреч

Эльче
Алавес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ТМК
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
0:3
КК
2:0
С
2:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 7 0.3
Милья Пере 7 0.3
Фидель Чавес 3 (1) 0.13
Моренте Тете 2 0.09
Бенедетто Дарио 2 0.09
Лукас Перес 2 0.09
Мохика Хоан 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Роко Энсо 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 11 (5) 0.48
Лагуардия Виктор 2 0.09
Риоха Луис 1 0.04
Понс Пере 1 0.04
Н'Диайе Лум 1 0.04
Дуарте Рубен 0 0
Мойя Антонио 0 0
Агиррегабириа Мартин 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 9 0
Фидель Чавес 6 0
Роко Энсо 6 0
Диего Гонсалес VII 3 1
Маскарель Омар 4 0
Гумбау Херард 4 0
Паласиос Элибельтон 4 0
Гутьеррес Хосе 2 1
Родригес Франсиско 2 1
Касилья Кико 3 0
Мохика Хоан 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Барраган Антонио 2 0
Марконе Иван 2 0
Бигас Педро 2 0
Бое Лукас 2 0
Пасторе Хавьер 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 8 1
Лежён Флорьян 6 1
Лагуардия Виктор 4 0
Химо Наварро 4 0
Н'Диайе Лум 4 0
Риоха Луис 3 0
Хави Лопеc 2 0
Пина Томас 2 0
Эдгар Мендес 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Хосе Луис Мендилибар 0 1
Кальеха Хавьер 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Тачи 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
1
13%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
9%
3
12%
1-15
4
36%
5
20%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
3
27%
6
24%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
7
28%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
6
46%
1
13%
61-75
1
8%
3
38%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
2
10%
3
21%
1-15
4
20%
3
21%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
7
35%
4
29%
76-90

Забито

26
16
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 11
5
19%
3
19%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
6
23%
4
25%
76-90

Пропущено

31
39
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 19
3
10%
6
15%
1-15
8
26%
8
21%
16-30
4
13%
4
10%
31-45
5
16%
8
21%
46-60
3
10%
2
5%
61-75
8
26%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Вильярреал 1:0 Эспаньол - Эльче 1:2
Альмерия - Эльче 1:2 Эльче - Гранада 0:0 Барселона - Эльче 3:2 Унионистас - Эльче 0:1 Валенсия - Эльче 2:1 Эльче - Кадис 3:1 Лехона - Эльче 0:2 Осасуна - Эльче 1:1 Эльче - Бетис 0:3 Мальорка - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0
Алавес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осасуна - Алавес 0:1 Алавес - Барселона 0:1 Бетис - Алавес 4:0 Алавес - Атлетик Б 0:0
Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Алавес 5:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Линарес - Алавес 2:1 Алавес - Хетафе 1:1 Гранада - Алавес 2:1 Унами КП - Алавес 0:3 Алавес - Сельта 1:2 Севилья - Алавес 2:2 Алавес - Леванте 2:1 Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 21 9 4 8 27 - 22 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
12. Сельта Заявка 22 7 6 9 26 - 25 27
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка 1:1 Заявка 22 4 9 9 18 - 34 21
18. Кадис 1:1 Заявка 23 3 10 10 20 - 37 19
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
15. Мальорка 1:1 Заявка 11 2 7 2 9 - 9 13
16. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
17. Сельта Заявка 11 3 2 6 13 - 15 11
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис 1:1 Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Кадис 1:1 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка 1:1 Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Эльче 67.6% (92)
X 25.7% (35)
Алавес 6.6% (9)
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Где смотреть матч Эльче 3:1 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Эльче 3:1 Алавес

Исход игры
Эльче
67.6% (92)
Ничья
25.7% (35)
Алавес
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (30)
Меньше
77.27% (102)
Обе команды забьют
Да
45.45% (60)
Нет
54.55% (72)
Популярный счёт
1:0 Эльче
44.1% (60)
1:1 Ничья
22.8% (31)
2:1 Эльче
17.6% (24)
0:1 Алавес
3.7% (5)
2:0 Эльче
2.2% (3)
1:2 Алавес
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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