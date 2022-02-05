Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Райо Вальекано
0' 12'

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогнозы 135
Сельта 78.5% (106)
X 18.5% (25)
Райо Вальекано 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Райо Вальекано
2.00
3.43
4.17
Все Коэффициенты
Новости
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
28
Домингес
Карлос
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
19
Кевин
Родригес
21
Сисс
Пате
6
Комесанья
Санти
9
Нтекья
Ранди
12
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
III
11
Силла
Мамаду
Сельта
4-1-3-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Райо Вальекано

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.5
Мина Сантьяго 7 0.32
Браис Мендес 2 0.09
Серви Франко 2 0.09
Денис Суарес 2 0.09
Мальо Уго 1 0.05
Нолито Агудо 1 0.05
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.24
Фалькао Радамель 5 0.24
Трехо Оскар 3 (3) 0.14
Гвардиола Серхи 3 0.14
Нтекья Ранди 3 0.14
Паласон Иси 2 0.1
Комесанья Санти 1 0.05
Балью Иван 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Эрнандес Марио 1 0.05
Бебе Тьягу 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Серви Франко 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 7 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 5 0
Паласон Иси 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
5
31%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
15%
3
16%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
4
15%
4
15%
1-15
1
4%
7
26%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
6
23%
5
19%
61-75
4
15%
6
22%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
2
8%
2
9%
1-15
6
24%
7
32%
16-30
4
16%
5
23%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
3
12%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1
Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано 0:0 Заявка 22 9 5 8 27 - 22 32
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
11. Сельта 0:0 Заявка 23 7 7 9 26 - 25 28
12. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано 0:0 Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта 0:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
17. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
8. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Сельта 78.5% (106)
X 18.5% (25)
Райо Вальекано 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Райо Вальекано
2.00
3.43
4.17
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сельта 0:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Сельта 0:0 Райо Вальекано

Исход игры
Сельта
78.5% (106)
Ничья
18.5% (25)
Райо Вальекано
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Сельта
38.5% (52)
1:0 Сельта
25.9% (35)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Сельта
5.9% (8)
3:1 Сельта
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
1:2 Райо Вальекано
2.2% (3)
3:2 Сельта
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сельта
Райо Вальекано

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 