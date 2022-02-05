Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Балаидос
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
20
Балью
Иван
21
Сисс
Пате
12
Лопес
Унаи
11
Силла
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
37 Коке КокеВратарь
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Силла МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Райо Вальекано
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|11 (2)
|0.5
|Мина Сантьяго
|7
|0.32
|Браис Мендес
|2
|0.09
|Серви Франко
|2
|0.09
|Денис Суарес
|2
|0.09
|Мальо Уго
|1
|0.05
|Нолито Агудо
|1
|0.05
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро III
|5
|0.24
|Фалькао Радамель
|5
|0.24
|Трехо Оскар
|3 (3)
|0.14
|Гвардиола Серхи
|3
|0.14
|Нтекья Ранди
|3
|0.14
|Паласон Иси
|2
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.05
|Балью Иван
|1
|0.05
|Катена Алехандро
|1
|0.05
|Сисс Пате
|1
|0.05
|Эрнандес Марио
|1
|0.05
|Бебе Тьягу
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|7
|0
|Тапия Ренато
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Мальо Уго
|3
|1
|Денис Суарес
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Тьяго Гальярдо
|2
|0
|Серви Франко
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трехо Оскар
|7
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Валентин Оскар
|5
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Савельич Эстебан
|3
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Катена Алехандро
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Гвардиола Серхи
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
2
15%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
5
31%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
15%
3
16%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
4
15%
4
15%
1-15
1
4%
7
26%
16-30
6
23%
4
15%
31-45
5
19%
1
4%
46-60
6
23%
5
19%
61-75
4
15%
6
22%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 15
2
8%
2
9%
1-15
6
24%
7
32%
16-30
4
16%
5
23%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
3
12%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1
Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|47 - 20
|50
|2.
|Севилья
|Заявка
|22
|13
|7
|2
|34 - 16
|46
|3.
|Бетис
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|41 - 25
|40
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|36 - 26
|36
|5.
|Барселона
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 23
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|22 - 21
|34
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|36 - 23
|32
|8.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 22
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|21 - 17
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|35 - 36
|29
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 25
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 27
|28
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 30
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|26 - 33
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 8
|25
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 12
|20
|7.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|13.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|14.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|16.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|18.
|Осасуна
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 6
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Сельта
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Гранада
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|17.
|Райо Вальекано
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Сельта
78.5% (106)
Ничья
18.5% (25)
Райо Вальекано
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Сельта
38.5% (52)
1:0 Сельта
25.9% (35)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Сельта
5.9% (8)
3:1 Сельта
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
1:2 Райо Вальекано
2.2% (3)
3:2 Сельта
1.5% (2)
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