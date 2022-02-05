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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12546
Райо Вальекано
0'
1:0
12' Гол
Браис Мендес
34' Желтая карточка
Трехо Оскар
38' Желтая карточка
Сисс Пате
2:0
80' Гол
Браис Мендес
90'+4

Ход матча

12'
Браис Мендес
1:0
13'
 
Трехо Оскар
Лопес Унаи
34'
 
Трехо Оскар
38'
 
Сисс Пате
65'
 
Паласон Иси
Силла Мамаду
65'
 
Фалькао Радамель
Нтекья Ранди
66'
 
Валентин Оскар
Сисс Пате
80'
Браис Мендес
(Денис Суарес)
2:0
82'
 
Гвардиола Серхи
Савельич Эстебан
82'
Тапия Ренато
Мина Сантьяго
 
88'
Тьяго Гальярдо
Пейнадо Франсиско
 
88'
Нолито Агудо
Аспас Яго
 
88'
Солари Аугусто
Серви Франко
 
90'
Араухо Нестор
Денис Суарес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 135
Сельта 78.5% (106)
X 18.5% (25)
Райо Вальекано 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
28
Домингес
Карлос
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
19
Кевин
Родригес
21
Сисс
Пате
6
Комесанья
Санти
9
Нтекья
Ранди
12
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
III
11
Силла
Мамаду
Сельта
4-1-3-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Райо Вальекано

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 11 (2) 0.48
Мина Сантьяго 7 0.3
Браис Мендес 4 0.17
Денис Суарес 2 0.09
Серви Франко 2 0.09
Мальо Уго 1 0.04
Нолито Агудо 1 0.04
Тьяго Гальярдо 0 0
Васкес Кевин 0 0
Галан Хави 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро III 5 0.23
Фалькао Радамель 5 0.23
Трехо Оскар 3 (3) 0.14
Гвардиола Серхи 3 0.14
Нтекья Ранди 3 0.14
Паласон Иси 2 0.09
Комесанья Санти 1 0.05
Балью Иван 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Сисс Пате 1 0.05
Эрнандес Марио 1 0.05
Бебе Тьягу 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 7 0
Тапия Ренато 7 0
Браис Мендес 6 0
Мальо Уго 3 1
Денис Суарес 4 0
Солари Аугусто 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Нолито Агудо 2 0
Араухо Нестор 2 0
Тьяго Гальярдо 2 0
Серви Франко 2 0
Галан Хави 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Васкес Кевин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Комесанья Санти 5 0
Валентин Оскар 5 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Савельич Эстебан 3 0
Гарсия Альваро III 3 0
Катена Алехандро 3 0
Гарсия Франсиско III 3 0
Лопес Унаи 2 0
Гвардиола Серхи 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Нтекья Ранди 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Пропущено

15
18
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
4
27%
5
28%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
2
15%
3
16%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
5
38%
2
11%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
3
16%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

28
27
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
5
18%
4
15%
1-15
1
4%
7
26%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
5
18%
1
4%
46-60
6
21%
5
19%
61-75
5
18%
6
22%
76-90

Пропущено

25
24
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
2
8%
3
13%
1-15
6
24%
7
29%
29%
16-30
4
16%
5
21%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
3
12%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1
Бетис - Сельта 0:2 Сельта - Эспаньол 3:1 ФК Андорра - Сельта 1:2 Мальорка - Сельта 0:0 Сельта - Валенсия 1:2 Эбро - Сельта 0:5 Алавес - Сельта 1:2 Сельта - Вильярреал 1:1 Сельта - Барселона 3:3 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Мальорка 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Жирона - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Бетис 1:1
Мирандес - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Алавес 2:0 Бергантиньос - Райо Вальекано 1:3 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Гуйхуэло - Райо Вальекано 1:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 3:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 15 5 2 47 - 20 50
2. Севилья Заявка 22 13 7 2 34 - 16 46
3. Бетис Заявка 22 12 4 6 41 - 25 40
4. Атлетико М Заявка 21 10 6 5 36 - 26 36
5. Барселона Заявка 21 9 8 4 32 - 23 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 9 7 5 22 - 21 34
7. Вильярреал Заявка 22 8 8 6 36 - 23 32
8. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 21 - 17 31
10. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
11. Валенсия Заявка 22 7 8 7 35 - 36 29
12. Осасуна Заявка 22 7 7 8 22 - 27 28
13. Эспаньол Заявка 22 7 6 9 26 - 30 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 22 5 9 8 26 - 33 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
3. Реал Мадрид Заявка 11 7 4 0 24 - 8 25
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
6. Бетис Заявка 11 6 2 3 23 - 12 20
7. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 11 4 5 2 18 - 13 17
12. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
13. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
14. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
15. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
18. Осасуна Заявка 11 2 5 4 10 - 16 11
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
3. Севилья Заявка 11 5 4 2 10 - 6 19
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
7. Атлетико М Заявка 11 4 3 4 19 - 18 15
8. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
9. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Гранада Заявка 11 1 6 4 10 - 16 9
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Вильярреал Заявка 10 1 5 4 7 - 10 8
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Сельта 78.5% (106)
X 18.5% (25)
Райо Вальекано 3% (4)
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Где смотреть матч Сельта 2:0 Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Сельта 2:0 Райо Вальекано

Исход игры
Сельта
78.5% (106)
Ничья
18.5% (25)
Райо Вальекано
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
2:1 Сельта
38.5% (52)
1:0 Сельта
25.9% (35)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Сельта
5.9% (8)
3:1 Сельта
3.7% (5)
2:2 Ничья
3% (4)
1:2 Райо Вальекано
2.2% (3)
3:2 Сельта
1.5% (2)
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