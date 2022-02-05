Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Сельта

47' Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Карлос Домингес наказан за толчок Трехо Оскар

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Комесанья Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Силла Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Мальо Уго пробил со штрафного прямо в стенку

39' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Сисс Пате получил желтую карточку от судьи

37' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

35' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Трехо Оскар получил желтую карточку от судьи

33' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Мина Сантьяго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Денис Суарес не смог попасть в створ ударом издали

24' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сельта выполняет удар от ворот.

23' Как он промахнулся? Гарсия Альваро III имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Серви Франко из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

16' Серви Франко из команды Сельта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

16' Сельта выполняет удар от ворот.

15' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Г О О О О Л - Браис Мендес левой ногой классно пробил с лета.

12' Плохо сыграл Димитриевски Столе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сельта выполняет удар от ворот.

11' Ох, нехорошо это выглядит. Лопес Унаи получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Лопес Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

4' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сельта выполняет удар от ворот.

1' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.