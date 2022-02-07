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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30753
Эспаньол
0'
0:1
3' Гол
Де Вильена Тонни
1:1
5' Гол
Сансет Ойян
15' Желтая карточка
Ману Морланес
2:1
16' Гол
Иньиго Мартинес
62' Желтая карточка
Весга Микель
70' Желтая карточка
Давид Лопес
75' Желтая карточка
Хиль Оскар II
86' Желтая карточка
Петхарроман Алекс
90' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Де Вильена Тонни
(Пуадо Хавьер)
5'
Сансет Ойян
(Гарсия Рауль)
1:1
15'
 
Ману Морланес
16'
Иньиго Мартинес
(Вивиан Даниэль)
2:1
58'
Весга Микель
Гарсия Дани
 
62'
Весга Микель
 
63'
 
Эмбарба Адриан
Мелендо Оскар
63'
 
Давид Лопес
Серхи Гомес
63'
 
Морон Лоренцо
Димата Ландри
64'
Петхарроман Алекс
Беренгер Алекс
 
64'
Уильямс Иньяки
Гарсия Рауль
 
70'
 
Давид Лопес
72'
Вильялибре Асьер
Сансет Ойян
 
72'
Муньяин Икер
Серрано Нико
 
75'
 
Эррера Янгель
Ману Морланес
75'
 
Лэй У
Де Вильена Тонни
75'
 
Хиль Оскар II
86'
Петхарроман Алекс
 
90'
Иньиго Мартинес
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 139
Атлетик Б 87.8% (122)
X 10.8% (15)
Эспаньол 1.4% (2)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
тут думаю Атлетик будет отыгрываться...и будет удаление
Германёк #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
12
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
33
Серрано
Нико
8
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
6
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
14
Мелендо
Оскар
9
Пуадо
Хавьер
19
Де
Вильена
Тонни
18
Димата
Ландри
Атлетик Б
4-4-2
Эспаньол
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Эспаньол

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
КК
0:2
КК
1:1
П
3:1
П
1:2
П
3:2
П
0:4
П
3:3
П
3:3
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
ПД
1:0
КК
1:1
КК
1:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 5 0.22
Уильямс Иньяки 5 0.22
Гарсия Рауль 3 0.13
Иньиго Мартинес 3 0.13
Муньяин Икер 2 (1) 0.09
Де Маркос Оскар 1 0.04
Вивиан Даниэль 1 0.04
Серрано Нико 1 0.04
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 12 (4) 0.52
Пуадо Хавьер 3 0.13
Видаль Алеш 2 0.09
Ману Морланес 2 0.09
Дардер Серхи 1 0.04
Серхи Гомес 1 0.04
Эррера Янгель 1 0.04
Педроса Адриа 1 0.04
Кабрера Леандро 1 0.04
Де Вильена Тонни 1 0.04
Морон Лоренцо 1 0.04
Рибаудо Нико 1 0.04
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Каррерас Жофре 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 6 2
Гарсия Дани 6 0
Йерай Альварес 4 0
Саррага Ойер 4 0
Лекуе Иньиго 3 0
Беренгер Алекс 3 0
Венседор Унай 3 0
Уильямс Нико 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Унай Симон 2 0
Морсильо Хон 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Нуньес Унай 1 0
Петхарроман Алекс 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 4 2
Кабрера Леандро 5 0
Баре Кейди 5 0
Педроса Адриа 5 0
Хиль Оскар II 5 0
Видаль Алеш 4 0
Ману Морланес 4 0
Рибаудо Нико 3 0
Мерида Фран 1 1
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Эррера Янгель 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Гори 1 0
Дидак Вилья 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Дардер Серхи 1 0
Давид Лопес 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
5
38%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Пропущено

15
18
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
6
40%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Забито

21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
5
24%
4
14%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
3
14%
7
25%
76-90

Пропущено

20
31
14 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
7
35%
6
19%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
30%
5
16%
31-45
2
10%
8
26%
46-60
1
5%
1
3%
61-75
3
15%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1
Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2
Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 23 16 5 2 48 - 20 53
2. Севилья Заявка 23 13 8 2 34 - 16 47
3. Бетис Заявка 23 12 4 7 41 - 27 40
4. Барселона Заявка 22 10 8 4 36 - 25 38
5. Атлетико М Заявка 22 10 6 6 38 - 30 36
6. Вильярреал Заявка 23 9 8 6 38 - 23 35
7. Реал Сосьедад Заявка 22 9 8 5 22 - 21 35
8. Атлетик Б Заявка 23 8 10 5 23 - 18 34
9. Райо Вальекано Заявка 22 9 4 9 27 - 24 31
10. Валенсия Заявка 23 7 9 7 35 - 36 30
11. Сельта Заявка 23 8 6 9 28 - 25 30
12. Осасуна Заявка 23 7 8 8 22 - 27 29
13. Эспаньол Заявка 23 7 6 10 27 - 32 27
14. Эльче Заявка 23 6 8 9 26 - 31 26
15. Хетафе Заявка 23 6 7 10 20 - 23 25
16. Гранада Заявка 23 5 9 9 26 - 34 24
17. Мальорка Заявка 22 5 8 9 19 - 34 23
18. Кадис Заявка 23 3 9 11 20 - 38 18
19. Алавес Заявка 23 4 5 14 17 - 38 17
20. Леванте Заявка 22 1 8 13 21 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 12 8 4 0 25 - 8 28
2. Севилья Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
3. Райо Вальекано Заявка 11 8 2 1 20 - 5 26
4. Вильярреал Заявка 12 7 3 2 29 - 13 24
5. Барселона Заявка 11 7 2 2 23 - 13 23
6. Атлетико М Заявка 10 6 3 1 17 - 8 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 23 - 14 20
8. Хетафе Заявка 12 6 2 4 17 - 11 20
9. Эспаньол Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
10. Реал Сосьедад Заявка 11 5 4 2 7 - 6 19
11. Валенсия Заявка 12 4 6 2 18 - 13 18
12. Атлетик Б Заявка 11 5 2 4 15 - 13 17
13. Эльче Заявка 11 4 5 2 13 - 11 17
14. Гранада Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
15. Мальорка Заявка 11 3 6 2 10 - 9 15
16. Сельта Заявка 12 4 2 6 15 - 15 14
17. Осасуна Заявка 12 2 6 4 10 - 16 12
18. Алавес Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
19. Леванте Заявка 11 1 6 4 11 - 17 9
20. Кадис Заявка 11 0 6 5 8 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 12 5 5 2 10 - 6 20
3. Бетис Заявка 11 6 2 3 18 - 13 20
4. Атлетик Б Заявка 12 3 8 1 8 - 5 17
5. Осасуна Заявка 11 5 2 4 12 - 11 17
6. Реал Сосьедад Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
7. Сельта Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
8. Атлетико М Заявка 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Барселона Заявка 11 3 6 2 13 - 12 15
10. Валенсия Заявка 11 3 3 5 17 - 23 12
11. Кадис Заявка 12 3 3 6 12 - 21 12
12. Вильярреал Заявка 11 2 5 4 9 - 10 11
13. Эльче Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
14. Гранада Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
15. Мальорка Заявка 11 2 2 7 9 - 25 8
16. Эспаньол Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
17. Райо Вальекано Заявка 11 1 2 8 7 - 19 5
18. Хетафе Заявка 11 0 5 6 3 - 12 5
19. Алавес Заявка 11 1 2 8 9 - 24 5
20. Леванте Заявка 11 0 2 9 10 - 29 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Атлетик Б 87.8% (122)
X 10.8% (15)
Эспаньол 1.4% (2)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
тут думаю Атлетик будет отыгрываться...и будет удаление
Германёк #
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Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Эспаньол

Исход игры
Атлетик Б
87.8% (122)
Ничья
10.8% (15)
Эспаньол
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (60)
Меньше
53.85% (70)
Обе команды забьют
Да
53.85% (70)
Нет
46.15% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
36.7% (51)
1:0 Атлетик Б
33.1% (46)
2:0 Атлетик Б
9.4% (13)
1:1 Ничья
7.2% (10)
3:1 Атлетик Б
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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