Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
3' ГолДе Вильена Тонни
1:1
5' ГолСансет Ойян
15' Желтая карточкаМану Морланес
2:1
16' ГолИньиго Мартинес
62' Желтая карточкаВесга Микель
70' Желтая карточкаДавид Лопес
75' Желтая карточкаХиль Оскар II
86' Желтая карточкаПетхарроман Алекс
90' Желтая карточкаИньиго Мартинес
Ход матча
3'
0:1
5'
1:1
15'
16'
62'
70'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
15
Лекуе
Иньиго
19
Саррага
Ойер
14
Гарсия
Дани
33
Серрано
Нико
22
Гарсия
Рауль
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
-
33 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
15 Давид ЛопесЗащитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Эспаньол
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|5
|0.22
|Уильямс Иньяки
|5
|0.22
|Гарсия Рауль
|3
|0.13
|Иньиго Мартинес
|3
|0.13
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.09
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|Вивиан Даниэль
|1
|0.04
|Серрано Нико
|1
|0.04
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|12 (4)
|0.52
|Пуадо Хавьер
|3
|0.13
|Видаль Алеш
|2
|0.09
|Ману Морланес
|2
|0.09
|Дардер Серхи
|1
|0.04
|Серхи Гомес
|1
|0.04
|Эррера Янгель
|1
|0.04
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Кабрера Леандро
|1
|0.04
|Де Вильена Тонни
|1
|0.04
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|Рибаудо Нико
|1
|0.04
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
|Каррерас Жофре
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|6
|2
|Гарсия Дани
|6
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Саррага Ойер
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|3
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Уильямс Нико
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Уильямс Иньяки
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Баленсиага Микель
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Петхарроман Алекс
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|4
|2
|Кабрера Леандро
|5
|0
|Баре Кейди
|5
|0
|Педроса Адриа
|5
|0
|Хиль Оскар II
|5
|0
|Видаль Алеш
|4
|0
|Ману Морланес
|4
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Мерида Фран
|1
|1
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Дидак Вилья
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
5
38%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Пропущено
15
18
11 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
6
40%
3
17%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
22%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Забито
21
28
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
5
24%
4
14%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
2
10%
7
25%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
3
14%
7
25%
76-90
Пропущено
20
31
14 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 16
7
35%
6
19%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
30%
5
16%
31-45
2
10%
8
26%
46-60
1
5%
1
3%
61-75
3
15%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Pouso Alegre - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Крузейро 0:1
Уберландия - Атлетик Б 0:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 3:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:2 Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1
Эспаньол
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эспаньол - Бетис 1:4 Кадис - Эспаньол 2:2 Мальорка - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Эльче 1:2
Понферрадина - Эспаньол 1:1 Валенсия - Эспаньол 1:2 Сельта - Эспаньол 3:1 Паленсия Кристо Атлетико - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Леванте 4:3 Райо Вальекано - Эспаньол 1:0 Соларес-Медио Кудейо - Эспаньол 2:3 Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Гранада 2:0 Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 20
|53
|2.
|Севилья
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|34 - 16
|47
|3.
|Бетис
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|41 - 27
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|36 - 25
|38
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|38 - 30
|36
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|38 - 23
|35
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|22 - 21
|35
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|23 - 18
|34
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 24
|31
|10.
|Валенсия
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|35 - 36
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 25
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|22 - 27
|29
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 32
|27
|14.
|Эльче
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|26 - 31
|26
|15.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|20 - 23
|25
|16.
|Гранада
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|26 - 34
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|19 - 34
|23
|18.
|Кадис
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|19.
|Алавес
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|17 - 38
|17
|20.
|Леванте
|Заявка
|22
|1
|8
|13
|21 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 8
|28
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|3.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|20 - 5
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 13
|24
|5.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 13
|23
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 14
|20
|8.
|Хетафе
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|7 - 6
|19
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 13
|18
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 13
|17
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|14.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|10 - 9
|15
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|17.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 16
|12
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 17
|9
|20.
|Кадис
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|10 - 6
|20
|3.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|8 - 5
|17
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|7.
|Сельта
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 23
|12
|11.
|Кадис
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 21
|12
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 10
|11
|13.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|14.
|Гранада
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|15.
|Мальорка
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 25
|8
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 19
|5
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|3 - 12
|5
|19.
|Алавес
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Эспаньол
Исход игры
Атлетик Б
87.8% (122)
Ничья
10.8% (15)
Эспаньол
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (60)
Меньше
53.85% (70)
Обе команды забьют
Да
53.85% (70)
Нет
46.15% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
36.7% (51)
1:0 Атлетик Б
33.1% (46)
2:0 Атлетик Б
9.4% (13)
1:1 Ничья
7.2% (10)
3:1 Атлетик Б
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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