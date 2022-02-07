Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Атлетик Б вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Судье надоело, что Иньиго Мартинес тянет время и он наказал его горчичником

92' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

89' Вильялибре Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Дардер Серхи бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

88' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Эррера Янгель из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Петхарроман Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Лэй У из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Морон Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Эмбарба Адриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Тактическая замена. Nico Serrano уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер

71' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Саррага Ойер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Давид Лопес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

70' Иньиго Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Судья свистит. Хиль Оскар II атаковал сзади соперника. Это Nico Serrano заработал своей команде штрафной

69' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Сансет Ойян из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Nico Serrano из команды Атлетик Б подал угловой справа.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Петхарроман Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Рауль Гарсия получил травму и заменен. Уильямс Иньяки выходит на поле.

63' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Идет дождь, трудные условия для игроков.

62' Весга Микель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Опасность предотвращена - Рауль Гарсия из команды Атлетик Б вступил в отбор удачно

62' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Выглядело как неплохой момент. Педроса Адриа из команды Эспаньол закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

61' Отличные скиллы показывает Педроса Адриа , обводя своих соперников

59' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

59' Игрок Пуадо Хавьер из команды Эспаньол неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Де Вильена Тонни из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

54' Игрок Рауль Гарсия из команды Атлетик Б неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

54' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Беренгер Алекс пробует нанести удар издали, но Диего Лопес держит все под контролем

50' Nico Serrano из команды Атлетик Б подал угловой слева.

49' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Саррага Ойер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

46' Рауль Гарсия делает скидку назад вдоль ворот